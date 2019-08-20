المالية: تقرير «هارفارد» يؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص

وزارة المالية

أكدت وزارة المالية، أن تقرير مؤسسة «هارفارد للتنمية الدولية» الذى يتوقع نمو الاقتصاد المصري سنويًا بمتوسط 6.8% حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، يأتي انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ويؤكد أيضًا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلى، حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنوعًا ليرتفع بمقدار درجتين فى مؤشر «التركيبة الاقتصادية». وأوضحت المالية، أن مصر مازالت تحظى بإشادات دولية، وتسعى جاهدة إلى بناء قدراتها فى شتى القطاعات.

وكان تقرير مؤسسة «هارفارد للتنمية الدولية» قد أكد أن مصر مؤهلة للاستفادة مستقبلاً من العديد من الفرص لتنويع إنتاجها باستخدام معرفتها الحالية. وتوقع التقرير، نمو الاقتصاد المصري بمتوسط 6.8% سنوياً حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم. وبحسب التقرير، فقد احتلت مصر