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المالية: تقرير «هارفارد» يؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٣١ ص
وزارة المالية
وزارة المالية
أكدت وزارة المالية، أن تقرير مؤسسة «هارفارد للتنمية الدولية» الذى يتوقع نمو الاقتصاد المصري سنويًا بمتوسط 6.8% حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، يأتي انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ويؤكد أيضًا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلى، حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنوعًا ليرتفع بمقدار درجتين فى مؤشر «التركيبة الاقتصادية». وأوضحت المالية، أن مصر مازالت تحظى بإشادات دولية، وتسعى جاهدة إلى بناء قدراتها فى شتى القطاعات.
وكان تقرير مؤسسة «هارفارد للتنمية الدولية» قد أكد أن مصر مؤهلة للاستفادة مستقبلاً من العديد من الفرص لتنويع إنتاجها باستخدام معرفتها الحالية. وتوقع التقرير، نمو الاقتصاد المصري بمتوسط 6.8% سنوياً حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم. وبحسب التقرير، فقد احتلت مصر
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دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.54 جنيه، ونحو 16.64 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الزراعي المصري ليسجل نحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك الاستثمار العربي، وبنك عودة، وبنك المشرق، وبنك البركة، وبنك قناة السويس، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1507 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
مكاينة-صراف-الى ATM

المصريون سحبوا 31.5 مليار جنيه من ماكينات الصرف خلال العيد

كشف تقرير مصرفي أن المصريين سحبوا نحو 31.5 مليار جنيه من ماكينات الصرف الآلي في مختلف أنحاء الجمهورية، من خلال 17.6 مليون عملية في فترة أيام عيد الأضحى المبارك. وذكر التقرير أن المصريين سحبوا خلال الفترة التي سبقت عيد الأضحى المبارك من 3 أغسطس وحتى 8 أغسطس نحو 22.29 مليار جنيه من خلال 12.2 مليون عملية متضمنة رواتب موظفي الحكومة، فيما تم خلال أيام عيد الأضحى المتضمنة الفترة من 9 أغسطس وحتى 13 أغسطس سحب نحو 9.15 مليار جنيه من خلال 5.39 مليون عملية.
تعاملات بنكية (2)

شهادات قناة السويس.. 49 مليار جنيه فوائد في 5 سنوات

تبدأ البنوك في رد حصيلة شهادات قناة السويس خلال شهر سبتمبر المقبل، وهي الشهادات التي تم استثمارها من قبل المواطنين لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة منذ عام 2014، وقامت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس بإصدار هذه الشهادات، وفتحت أبوابها أمام المواطنين حتى منتصف الليل لمواجهة الإقبال الشديد على شرائها بعائد 12% سنويا خلال أول عامين، ثم وصل حاليا إلى 15.5%. واستطاعت البنوك جمع نحو 64 مليار جنيه، هي حصيلة بيع هذه الشهادات خلال 8 أيام فقط من بدء الطرح، وذلك بمتوسط اكتتاب بلغ نحو 824 مليون جنيه في الساعة الواحدة.
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الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

معيط: إعداد قانون موحد للموازنة والمحاسبة الحكومية

انتهت وزارة المالية من إعداد قانون جديد موحد للموازنة العامة والمحاسبة الحكومية، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء، وعرضه على مجلس النواب في الدورة البرلمانية المقبلة. وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه تمت صياغة مواد مشروع القانون الجديد، فى ضوء الممارسات الدولية في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة، بمراعاة التحول الرقمى واستخدام النظم الآلية، والتشريعات المالية الحالية، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانيات المتاحة.
وزير-الماليه

تخصيص 6 مليارات جنيه في الموازنة لتحفيز الصادرات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة لتحفيز الصادرات ببرنامج جديد لرد الأعباء التصديرية، يشمل 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية بما يعادل 40%، و1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية بما يعادل 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير بما يعادل 30% من المخصصات المقررة لتحفيز الصادرات، بما يضمن تعميق المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية. كما ارتفعت المخصصات المقررة للاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة بنسبة 40% عن العام المالي الماضي لتصل إلى 140 مليار جنيه.
جمارك (2)

ضوابط جديدة بالجمارك لنقل البضائع بنظام الترانزيت

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، والتي تتعلق بضوابط وإجراءات نقل البضائع بنظام الترانزيت، بما يسهم في ضبط منظومة العمل لصالح المتعاملين مع الجمارك دون المساس بحق الدولة. وتضمنت التعديلات السماح بنقل البضائع الأجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية إلى المستودعات المقامة خارج الموانئ، أو إلى المناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة أو الموانئ الجافة، أو أي موانئ أخرى وفقا لنظام الترانزيت بعد تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركيا.
الاقتصاد-المصري

5 أسباب جعلت برنامج مصر الإصلاحي الأفضل في العالم

أشاد تقرير صادر من بنك الاستثمار العالمي «مورجان ستانلي»، بقصة الإصلاح الاقتصادي في مصر، موضحا أن مصر نفذت أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي، مقارنة بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم. وبدأت الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ عام 2016، وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج.
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