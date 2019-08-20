سولسكاير يلمح إلى اقتراب سانشيز من الرحيل

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص

أليكسيس سانشيز

اعترف المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، بأن النجم التشيلي أليكسيس سانشيز قد يرحل عن صفوف مانشستر يونايتد، قبل انتهاء موسم الانتقالات الصيفية جار في الدوريات الأوروبية، وأجرى وكيل أعمال سانشيز الكثير من المفاوضات مع مسؤولي مانشستر يونايتد بشأن إمكانية رحيل المهاجم التشيلي على سبيل الإعارة لصفوف فريق إنتر الإيطالي، وذلك بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الإيطالية، ومن المتوقع أن يجري سانشيز اليوم الثلاثاء الكشف الطبي في إنتر تمهيدًا لرحيله على سبيل الإعارة.

وسبق وأن أشار سولسكاير إلى دخول سانشيز في حساباته للموسم الجاري، مؤكدًا على توقعه بإفادة مانشستر يونايتد، والآن وبعد 3 أيام فقط من ذلك التصريح، أشار النرويجي إلى أن اللاعب الأعلى أجرًا في البريميرليج بات قريبًا من الرحيل. وقال سولسكاير في هذا الشأن: "حسنًا، لا يزال هناك أسبوعان قبل نهاية موسم الانتقالات،

وسبق وأن أشار سولسكاير إلى دخول سانشيز في حساباته للموسم الجاري، مؤكدًا على توقعه بإفادة مانشستر يونايتد، والآن وبعد 3 أيام فقط من ذلك التصريح، أشار النرويجي إلى أن اللاعب الأعلى أجرًا في البريميرليج بات قريبًا من الرحيل.



وقال سولسكاير في هذا الشأن: "حسنًا، لا يزال هناك أسبوعان قبل نهاية موسم الانتقالات، وهناك فرصة، أظهرت بعض الأندية اهتمامًا بضم سانشيز، وسنرى ماذا سيحدث، لا يمكنني قول أكثر من ذلك".



يذكر أن سانشيز انتقل إلى مانشستر يونايتد قادمًا من أرسنال في شهر يناير من عام 2018، وشارك منذ ذلك الحين في 45 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 9 أخرى.



ولم يشارك سانشيز في فوز اليونايتد في الجولة الأولى من الدوري هذا الموسم على تشيلسي برباعية نظيفة، ولا في تعادل الشياطين الحمر أمس الإثنين أمام وولفرهامبتون بنتيجة 1-1.