رياضة

سولسكاير يلمح إلى اقتراب سانشيز من الرحيل

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٣ ص
أليكسيس سانشيز
أليكسيس سانشيز
اعترف المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، بأن النجم التشيلي أليكسيس سانشيز قد يرحل عن صفوف مانشستر يونايتد، قبل انتهاء موسم الانتقالات الصيفية جار في الدوريات الأوروبية، وأجرى وكيل أعمال سانشيز الكثير من المفاوضات مع مسؤولي مانشستر يونايتد بشأن إمكانية رحيل المهاجم التشيلي على سبيل الإعارة لصفوف فريق إنتر الإيطالي، وذلك بحسب ما نقل موقع "سكاي سبورتس" في نسخته الإيطالية، ومن المتوقع أن يجري سانشيز اليوم الثلاثاء الكشف الطبي في إنتر تمهيدًا لرحيله على سبيل الإعارة.
وسبق وأن أشار سولسكاير إلى دخول سانشيز في حساباته للموسم الجاري، مؤكدًا على توقعه بإفادة مانشستر يونايتد، والآن وبعد 3 أيام فقط من ذلك التصريح، أشار النرويجي إلى أن اللاعب الأعلى أجرًا في البريميرليج بات قريبًا من الرحيل. وقال سولسكاير في هذا الشأن: "حسنًا، لا يزال هناك أسبوعان قبل نهاية موسم الانتقالات،
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بيير-ايميريك-اوباميانج

أوباميانج يطالب أرسنال بالمنافسة على لقب الدوري

يرى المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، أن طموح أرسنال هذا الموسم، يجب أن يتخطى فكرة إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، بل أن يكون الهدف هو التتويج بلقب الدوري الغائب عن خزائن الفريق منذ 15 عامًا، وحقق أرسنال العلامة الكاملة من خلال الفوز في أول مباراتين في الدوري هذا الموسم، بالتغلب على نيوكاسل خارج أرضه بهدف نظيف، قبل التغلب على بيرنلي بنتيجة 2-1 يوم السبت الماضي، ليتواجد المدفعجية في صدارة جدول الترتيب مناصفة مع ليفربول الذي حقق هو الآخر العلامة الكاملة.
مصر-وزيمبابوي (7)

صالح جمعة: معسكر الفراعنة في كأس الأمم كان فوضويا

كشف صالح جمعة، صانع ألعاب فريق الأهلي، أسباب خروج المنتخب الوطني المبكر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي استضافتها أرض الفراعنة مؤخرًا، وفاز بلقبها منتخب الجزائر، عقب تغلبه في النهائي على السنغال، على استاد القاهرة الدولي، بهدف نظيف. وقال صالح جمعة: "أعتقد أن المنتخب دفع ثمن سوء اختيارات الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، الفريق كان بحاجة إلى 6 لاعبين على رأسهم شقيقي عبد الله جمعة ورمضان صبحي ومحمود عبد المنعم كهربا وأحمد فتحي ومحمد هاني ومصطفى محمد".
ميتشو

الصربي «ميتشو» يبدأ مشواره مع الزمالك اليوم

يقود الصربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات القلعة البيضاء اليوم الثلاثاء، عقب توقيعه عقود توليه المهمة خلفًا لطارق يحيى، الذي تولى المهمة لفترة مؤقتة بعد خالد جلال الذي تمت إقالته، عقب خسارة لقب الدوي العام والهزيمة من الأهلي في الجولة الأخيرة بهدف دون رد، ويبدأ ميشتو مهمته مع الزمالك في مران اليوم استعدادًا للمباراة المقبلة أمام ديكاداها الصومالي، المقرر إقامتها السبت المقبل، في إطار منافسات إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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مانشستر يونايتد

اليونايتد في مهمة انتقامية أمام وولفر هامبتون اليوم

تختتم اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل وولفر هامبتون الـ13 برصيد نقطة واحدة نظيره مانشستر يونايتد التاسع برصيد 3 نقاط، على ملعب مولينيو في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولم يخسر وولفر هامبتون أي مباراة في 3 مواجهات جمعته باليونايتد الموسم الماضي، ويتطلع اليوم للتغلب على اليونايتد في 3 مباريات متتالية للمرة الأولى منذ عام 1980، وخسر اليونايتد على أرض وولفر هامبتون في البريميرليج 3 مباريات وفاز في مباراتين.
سانشيز (1)

مانشستر يونايتد يسمح لسانشيز بالتفاوض مع إنتر

يقترب النجم التشيلي أليكسيس سانشيز من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد تجاه إنتر ميلان الإيطالي في غضون الـ24 ساعة المقبلة، إذ يحرص سانشيز على تلك الخطوة، وحصل على إذن من مانشستر للتحدث مع العملاق الإيطالي ومديره الفني أنطونيو كونتي لحسم الصفقة، ويرغب الإنتر في التعاقد مع اللاعب لمدة 12 شهرًا على سبيل الإعارة مقابل 5 ملايين يورو، ومن ثم سيدفع الإنتر 18 مليون يورو إضافية بنهاية إعارته في الموسم الثاني، في الوقت الذي يرغب فيه اليونايتد في الحصول على 25 مليونا مقدما، ولا يرغب في التفاوض على أقل من ذلك الرقم.
سانشيز

سولسكاير: سانشيز سيشارك أكثر مما يتوقع الكثيرون

أكد أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، رغبة التشيلي أليكسيس سانشيز في البقاء مع الفريق، على الرغم من التقارير المنتشرة التي تشير إلى عكس ذلك، وفشل سانشيز في تقديم مستويات مميزة مع الشياطين الحمر منذ انتقاله من أرسنال في شهر يناير من عام 2018، إذ اكتفى بتسجيل 5 أهداف في 45 مباراة خاضها مع الفريق، ولم يوجد في قائمة اليونايتد التي اكتسحت تشيلسي برباعية نظيفة في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، وعن ذلك قال المدرب النرويجي: "أليكسيس لاعب محترف، يأتي إلى التدريبات كل يوم، ويعمل بقوة، ويرغب في المشاركة معنا".
هاري ماجوير

رسميًا.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع ماجوير

انضم المدافع الإنجليزي هاري ماجوير إلى صفوف مانشستر يونايتد قادمًا من ليستر سيتي، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، ليصبح المدافع الأغلى في تاريخ كرة القدم، ويمتد عقد ماجوير مع مانشستر يونايتد لمدة 6 سنوات، مع وجود بند يتيح تمديده لعام إضافي، وقال ماجوير عن انتقاله: "أنا سعيد للغاية بالتوقيع لهذا النادي العظيم، استمتعت كثيرًا بمسيرتي مع ليستر سيتي، وأرغب في التوجه بالشكر إلى كل من تواجد في هذا النادي وإلى الجماهير على دعمها الهائل في آخر موسمين، ولكن أتى اليونايتد ودق على بابي، وهذه فرصة لا تصدق".
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