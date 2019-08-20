«بيت المقدس ومجلس الوزراء» أبرز محاكمات الثلاثاء

269 شخصا بينهم الناشط السياسي أحمد دومة متهمين بالضلوع في العنف وأعمال الشغب الذى أسفر عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث حرق المجمع العلمي
يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها أولى جلسات محاكمة 4 مسئولين في قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من الشركة المصرية لتجارة الجملة، وهى إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، وتنظر القضية الدائرة 19 جنوب القاهرة، بعد أن نسبت تحقيقات النيابة العامة للمتهمين أنهم بصفتهم موظفين عمومين ومن الأمناء على الودائع " أمناء عهد بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، اختلسوا أموالًا وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم.
وبلغت قيمة الأموال التى تم اختلاسها 48 مليون جنيه والمملوكة للشركة سالفة الذكر بأن استولوا على بضائع بتلك القيمة والمسلمة إليهم لبيعها بفرع الشركة فاستأثروا بها لأنفسهم وذلك ببيعها لصالحهم وقاموا بتزوير محررات إلكترونية وقاموا بإدخال أصناف وهمية بأسعار غير صحيحة على النظام الإلكتروني للشركة إلى أنهت
وبلغت قيمة الأموال التى تم اختلاسها 48 مليون جنيه والمملوكة للشركة سالفة الذكر بأن استولوا على بضائع بتلك القيمة والمسلمة إليهم لبيعها بفرع الشركة فاستأثروا بها لأنفسهم وذلك ببيعها لصالحهم وقاموا بتزوير محررات إلكترونية وقاموا بإدخال أصناف وهمية بأسعار غير صحيحة على النظام الإلكتروني للشركة إلى أنهت أصنافا تم توريدات وكذا تلاعب في أسعار المنصرف والمبيع وقاموا بإرسالها إلى الجهة المختصة بالمراجعة لأعمال إمارات والاحتجاج بها حتى يتمكنوا من إخفاء ما اختلسوه من مبالغ.
أنصار بيت المقدس
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت عدة منشآت أمنية.
نسبت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم تأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
أحداث مجلس الوزراء
تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي.
يحاكم بالقضية 269 متهما من بينهم الناشط السياسي أحمد دومة و24 حدثا تمت إحالتهم إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في أحداث العنف التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء، وأصدرت محكمة الجنايات أحكام متفاوتة بحقهم حضوريا وغيابيا.
ونسب قضاة التحقيق وهم كل من المستشارين وجدي عبد المنعم ووجيه الشاعر وحسام عز الدين، إلى المتهمين في القضية، ارتكابهم لجرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
كما تضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومني بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.