جريمة

«بيت المقدس ومجلس الوزراء» أبرز محاكمات الثلاثاء

269 شخصا بينهم الناشط السياسي أحمد دومة متهمين بالضلوع في العنف وأعمال الشغب الذى أسفر عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث حرق المجمع العلمي
تحرير:سماح عوض الله ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص
أحمد دومة- أرشيفية
أحمد دومة- أرشيفية
يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها أولى جلسات محاكمة 4 مسئولين في قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من الشركة المصرية لتجارة الجملة، وهى إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، وتنظر القضية الدائرة 19 جنوب القاهرة، بعد أن نسبت تحقيقات النيابة العامة للمتهمين أنهم بصفتهم موظفين عمومين ومن الأمناء على الودائع " أمناء عهد بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، اختلسوا أموالًا وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم.
وبلغت قيمة الأموال التى تم اختلاسها 48 مليون جنيه والمملوكة للشركة سالفة الذكر بأن استولوا على بضائع بتلك القيمة والمسلمة إليهم لبيعها بفرع الشركة فاستأثروا بها لأنفسهم وذلك ببيعها لصالحهم وقاموا بتزوير محررات إلكترونية وقاموا بإدخال أصناف وهمية بأسعار غير صحيحة على النظام الإلكتروني للشركة إلى أنهت
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اشعال النار

سائق يشعل النار في نفسه بسبب «سحب الرخصة» بالبحيرة

أقدم شخص على إشعال النيران في نفسه أمام "أسواق فتح الله" بمدخل مدينة كفر الدوار، بعد سحب رخصة القيادة الخاصة به، وذلك لقيامه باستخدام السيارة الملاكي الخاصة به كـ"تاكسي" داخل المدينة، وتم نقله لمستشفى "الشاملة" لتلقي العلاج اللازم، وانتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث، وتبين أن الحريق 40% داخل جسمه وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. وقال مصدر طبي في مستشفى الشاملة، إنه تم نقل السائق إلى مستشفى رأس التين بالاسكندرية للحروق، وذلك لخطورة حالته.
حملة-مرورية (2)

حملات للكشف عن التعاطي ومخالفات المرور بالجيزة

نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، ولرصد كافة المخالفات، والتحقق من التزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية، وتمكنت حملة المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط 28 سائقا تحت تأثير المواد المخدرة أثناء القيادة، كما تم ضبط 3457 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، وحرر رجال المرور المخالفات الرسمية ضد المخالفين، وحرروا محاضر أحالوها للنيابات المختصة حسب كل مخالفة.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (5)

تصادم يعطل صحراوي الفيوم وحادث مأسوى ببحيرة قارون

شهد طريق الفيوم الصحراوي، تصادم سيارتين ملاكي، أعلى الطريق فى نطاق محافظة الجيزة، وأسفر الحادث عن إصابية قائدي السيارتين، وتعطل حركة المرور، فيما نقلت سيارة إسعاف المصابين إلى أقرب مستشفى، وتدخل رجال المرور لرفع السيارتين من نهر الطريق، لتيسير حركة المرور، مع التحفظ على المركبتين، لحين تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها، فيما تحرص الإدارة العامة لمرور الجيزة على نشر خدمات التدخل السريع خاصة على الطرق الواصلة بين المحافظات والطريق الدائري.
جثة-طفل

حاولت تقليد الأفلام.. وفاة طفلة شنقا في الإسماعيلية

لقيت طفلة من محافظة الإسماعيلية مصرعها، مساء الإثنين، وذلك فى أثناء قيامها بتقليد مشاهد العنف فى عدد من أفلام «الأكشن»، إذ قامت بلف حبل حول رقبتها ثم علقته فى سقف الغرفة، مما أدى إلى وفاتها. تلقى اللواء جمال غزالى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بشأن وفاة طفلة فى منطقة جمعية العاشر من رمضان، بدائرة مركز الإسماعيلية. على الفور، انتقل عدد من ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وبالفحص، تبين قيام طفلة بلف حبل حول رقبتها وتعليقه فى سقف الغرفة، مما أدى إلى وفاتها.
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خلافات-زوجية-طلاق

زوجة تخلع زوجها لأنه «يزعج نومها صباحًا»

يأتى من عمله ويريد تفرغا كاملا لخدمته، أطعمة ومشروبات، يستمتع بوجبته الدسمة ويحتسي الشاي ويطلب كل ما يخطر على باله، حتى كوب المياه لا يتحرك من مكانه أو يمد يده لرفعه، فقط يأمر بأن يوضع بين يديه، لا يقضى شيئا لبيته مطلقا ولا يتحمل طفلته الوحيدة ولو دقائق معدودة، وحجته دائما جاهزة، أنه يعمل ويكد طوال النهار، وهى لا تجادله وتدعه ينام فى فراشه المهيأ، بينما تسهر هى بالصغيرة، حتى يمر من ساعات الصباح الأولى ما يسلب كل ذرة قوة فيها، وما تكاد عيناها تغفل حتى يفيق زوجها معلنًا قائمة طلباته، وهو ما لم تحتمله مرة بعد الأخرى فطلبت الخلع.
المستشار-شعبان-الشامى

الإعدام لـ6 متهمين بـ«لجان المقاومة الشعبية بكرداسة»

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بإعدام 6 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، بعد تصديق فضيلة مفتى الجمهورية على الرأى الشرعي بإعدامهم، جراء الاتهامات المنسوبة إليهم بتأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" التي أنشئت على خلاف أحكام الدستور والقوانين، وصدر الحكم برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا، ويحاكم في القضية سبعون متهما بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
محكمة

إحالة ضابط متقاعد للجنايات استولى على وحدات سكنية

قررت نيابة برج العرب غرب الإسكندرية إحالة المدعو " ش. ج . م " ضابط سابق إلى محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت لاتهامه بالتزوير في محررات رسمية . تعود الواقعة في القضية رقم 862 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة برج العرب والمقيدة كلي برقم 96 غرب عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الأموال العامة يفيد بورود بلاغ من نقابة المهندسين بقيام شخص بالاستيلاء على وحدات سكنية خاصة بالمهندسين بدائرة القسم.
محاكمة لجين

«خلية حسم وحبس ابنة القرضاوي» أبرز محاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها محاكمة 271 متهمًا بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، نتج عنه ضحايا ومصابون، وتنظر نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس ابنة يوسف القرضاوي، فى قضية جديدة من قضايا جماعة الإخوان الإرهابية، فيما تفصل اللجنة الاستشارية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، فى دعوى إلغاء الهبوط لأندية بتروجت والنجوم والداخلية، من الدوري الممتاز.
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