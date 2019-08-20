«بيت المقدس ومجلس الوزراء» أبرز محاكمات الثلاثاء

269 شخصا بينهم الناشط السياسي أحمد دومة متهمين بالضلوع في العنف وأعمال الشغب الذى أسفر عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث حرق المجمع العلمي

تحرير:سماح عوض الله ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٤٨ ص

أحمد دومة- أرشيفية

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها أولى جلسات محاكمة 4 مسئولين في قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من الشركة المصرية لتجارة الجملة، وهى إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، وتنظر القضية الدائرة 19 جنوب القاهرة، بعد أن نسبت تحقيقات النيابة العامة للمتهمين أنهم بصفتهم موظفين عمومين ومن الأمناء على الودائع " أمناء عهد بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، اختلسوا أموالًا وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم.

وبلغت قيمة الأموال التى تم اختلاسها 48 مليون جنيه والمملوكة للشركة سالفة الذكر بأن استولوا على بضائع بتلك القيمة والمسلمة إليهم لبيعها بفرع الشركة فاستأثروا بها لأنفسهم وذلك ببيعها لصالحهم وقاموا بتزوير محررات إلكترونية وقاموا بإدخال أصناف وهمية بأسعار غير صحيحة على النظام الإلكتروني للشركة إلى أنهت