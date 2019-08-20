فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

مسار إجباري ومحمد محسن يحييان «محكى القلعة» اليوم

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص
مسار إجباري
مسار إجباري
يحيي الفنان محمد محسن، حفلًا بمصاحبة فرقته الموسيقية، اليوم ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعَا، ويسبق حفل محسن فقرة غنائية يقدمها فريق مسار إجباري. افتتحت فعاليات المهرجان منذ يومين وشهد حفل الافتتاح تكريم 10 شخصيات ساهمت في إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى، منهم "علي الحجار، محمد الحلو، نادية مصطفى، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان الموسيقى العربية، الباليرينا سحر حلمي، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني.
الفعاليات يشارك فيها كل من الموسيقار هشام خرما ، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق، فرقة أوبرا القاهرة، كايرو باند بقيادة سما سليمان، الشيخ ياسين التهامى، فريق على مر الأجيال، أوركسترا ساوند تراك، أوركسترا النور والأمل، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، محمد حسن وفرقته، فرقة توناكى (ناميبيا). كما
اقرأ المزيد
اليسا

إليسا لسان المرأة.. راقصة منتحرة عانت من السرطان

بعض الفنانات كان مقدرًا لهن أن يصعدن إلى قمة الساحة الغنائية في الوطن العربي، ليس فقط لجمالهن وأناقتهن وصوتهن، بل لأن بينهن من تضفي على أغنياتها مما تحمل من مشاعر وأحاسيس، ولم تدخر جهدا في إنصاف المرأة في أغنياتها وإعلان قوة مشاعرها وقدرتها على الاحتمال وعدم الانكسار، وصولا إلى إعلان الثورة على الرجل عندما لا يحترم إنسانيتها ومشاعرها، وكذلك عبّرت عن مشاعر نابعة من ضعف المرأة في مواقف الارتباك والحزن والألم والصدمة، وغيرها من الحالات الإنسانية. الفنانة اللبنانية إليسا كانت لسنوات لسان حال المرأة في كل حالاتها.
اصالة

أصالة لإليسا بعد قرار الاعتزال: نحتاجك بيننا

وجهت الفنانة أصالة نصري، رسالة إلى المطربة اللبنانية إليسا بعد قرارها المفاجئ اعتزال الغناء. وفاجأت اللبنانية إليسا جمهورها، اليوم الإثنين، بإعلانها أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما، وكتبت عبر «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».
رانيا يوسف

رانيا يوسف لإليسا: إحساسك لا يمكن الاستغناء عنه

وجهت الفنانة رانيا يوسف، رسالة إلى المطربة اللبنانية إليسا بعد قرارها المفاجئ اعتزال الغناء. وفاجأت اللبنانية إليسا جمهورها، اليوم الإثنين، بإعلانها أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما، وكتبت عبر «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا»، واختتمت: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن».
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-الحلو

محمد الحلو لـ«التحرير»: أحضر دويتو مع علي الحجار

عبر الفنان محمد الحلو عن سعادته بتكريمه من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذي انطلقت فعالياته أمس، ويستمر حتى أول سبتمبر المقبل، وقال فى تصريحات لـ"التحرير": "مهرجان القلعة كبير، وهناك مشاركات من كل الدول، والتكريم من خلاله شرف، وأتوجه بالشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، على اهتمامها بنا، وبالفن في مصر"، وتابع أن مهرجان القلعة فرصة لمقابلة جمهور يحبه، مشيرا إلى أنه يشعر كأنه فى بيته معهم، ونوه بأنه جهز لجمهوره اليوم فى حفله مجموعة من أفضل أغانيه القديمة.
افتتاح-مهرجان-محكى-القلعة‎ (9)

تفاصيل افتتاح محكى القلعة.. تكريم الحجار والحلو(صور)

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعَا. وبدأ احتفال "محكى القلعة" مساء اليوم، بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية، ثم بدأت مراسم الافتتاح في الساعة الثامنة مساءً، وقدّم فريق "براس ساوند باند" للنفخ والإيقاع عددًا من أشهر المؤلفات الغربية والشرقية.
القلعه

تعرف على تفاصيل حفل افتتاح «محكى القلعة» اليوم

تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، اليوم الأحد، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، وتستهل الاحتفالات فى السابعة مساءً بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية ثم تبدأ مراسم الافتتاح فى الثامنة مساءً، إذ تكرم وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا 10 شخصيات ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.
القلعه

حفلات وتكريمات.. تفاصيل «محكي القلعة» قبل انطلاقه

تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، فعاليات الدورة الـ28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا، تنطلق الأحد 18 أغسطس، وتستهل الاحتفالات فى السابعة مساء بعروض موسيقية وحركية لفرقة الموسيقات العسكرية ثم تبدأ مراسم الافتتاح فى الثامنة مساء حيث تكرم وزير الثقافة ورئيس الأوبرا 10 شخصيات ساهمت فى إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org