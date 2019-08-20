مسار إجباري ومحمد محسن يحييان «محكى القلعة» اليوم

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص

مسار إجباري

يحيي الفنان محمد محسن، حفلًا بمصاحبة فرقته الموسيقية، اليوم ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعَا، ويسبق حفل محسن فقرة غنائية يقدمها فريق مسار إجباري. افتتحت فعاليات المهرجان منذ يومين وشهد حفل الافتتاح تكريم 10 شخصيات ساهمت في إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى، منهم "علي الحجار، محمد الحلو، نادية مصطفى، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان الموسيقى العربية، الباليرينا سحر حلمي، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني.

الفعاليات يشارك فيها كل من الموسيقار هشام خرما ، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق، فرقة أوبرا القاهرة، كايرو باند بقيادة سما سليمان، الشيخ ياسين التهامى، فريق على مر الأجيال، أوركسترا ساوند تراك، أوركسترا النور والأمل، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، محمد حسن وفرقته، فرقة توناكى (ناميبيا). كما

الفعاليات يشارك فيها كل من الموسيقار هشام خرما ، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق، فرقة أوبرا القاهرة، كايرو باند بقيادة سما سليمان، الشيخ ياسين التهامى، فريق على مر الأجيال، أوركسترا ساوند تراك، أوركسترا النور والأمل، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، محمد حسن وفرقته، فرقة توناكى (ناميبيا).

كما شارك كل من، فريق كايرو ستيبس (مصر - ألمانيا)، فرقة إيقاعات (غينيا)، فرقة رضا للفنون الشعبية، ويف جاز باند، سداسى شرارة، عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، بغدادى بيج باند، المطربة زيزى عادل وفرقتها، منى بوركهارد وفرقتها، فرقة سوهاج للفنون الشعبية بهيئة قصور الثقافة إلى جانب فرق من دول الهند، الصين، فنزويلا، الجزائر، ويختتم المهرجان فعالياته فى الأول من سيبتمبر بحفل الموسيقار عمر خيرت.

