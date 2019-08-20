جريمة

تصادم يعطل صحراوي الفيوم وحادث مأسوى ببحيرة قارون

تحرير:سماح عوض الله ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص
حادث مروري- أرشيفية
حادث مروري- أرشيفية
شهد طريق الفيوم الصحراوي، تصادم سيارتين ملاكي، أعلى الطريق فى نطاق محافظة الجيزة، وأسفر الحادث عن إصابية قائدي السيارتين، وتعطل حركة المرور، فيما نقلت سيارة إسعاف المصابين إلى أقرب مستشفى، وتدخل رجال المرور لرفع السيارتين من نهر الطريق، لتيسير حركة المرور، مع التحفظ على المركبتين، لحين تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها، فيما تحرص الإدارة العامة لمرور الجيزة على نشر خدمات التدخل السريع خاصة على الطرق الواصلة بين المحافظات والطريق الدائري.
وفى نطاق بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وقع حادث سير مأسوى فى الساعات الباكرة من صباح اليوم، إذ سقطت سيارة ملاكي يستقلها رجل ورفقته 3 سيدات من قريباته، فى مصرف "داير البركة"، بطريق بحيرة قارون مما أسفر عن مصرع 3 سيدات، وإصابة السائق، الذى تبين أنه تمكن من فتح باب السيارة والخروج منها، وهو ما عجزت السيدات
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سائق يشعل النار في نفسه بسبب «سحب الرخصة» بالبحيرة

أقدم شخص على إشعال النيران في نفسه أمام "أسواق فتح الله" بمدخل مدينة كفر الدوار، بعد سحب رخصة القيادة الخاصة به، وذلك لقيامه باستخدام السيارة الملاكي الخاصة به كـ"تاكسي" داخل المدينة، وتم نقله لمستشفى "الشاملة" لتلقي العلاج اللازم، وانتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث، وتبين أن الحريق 40% داخل جسمه وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. وقال مصدر طبي في مستشفى الشاملة، إنه تم نقل السائق إلى مستشفى رأس التين بالاسكندرية للحروق، وذلك لخطورة حالته.
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حملات للكشف عن التعاطي ومخالفات المرور بالجيزة

نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، ولرصد كافة المخالفات، والتحقق من التزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية، وتمكنت حملة المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط 28 سائقا تحت تأثير المواد المخدرة أثناء القيادة، كما تم ضبط 3457 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، وحرر رجال المرور المخالفات الرسمية ضد المخالفين، وحرروا محاضر أحالوها للنيابات المختصة حسب كل مخالفة.
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«بيت المقدس ومجلس الوزراء» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها أولى جلسات محاكمة 4 مسئولين في قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من الشركة المصرية لتجارة الجملة، وهى إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، وتنظر القضية الدائرة 19 جنوب القاهرة، بعد أن نسبت تحقيقات النيابة العامة للمتهمين أنهم بصفتهم موظفين عمومين ومن الأمناء على الودائع " أمناء عهد بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، اختلسوا أموالًا وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم.
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حاولت تقليد الأفلام.. وفاة طفلة شنقا في الإسماعيلية

لقيت طفلة من محافظة الإسماعيلية مصرعها، مساء الإثنين، وذلك فى أثناء قيامها بتقليد مشاهد العنف فى عدد من أفلام «الأكشن»، إذ قامت بلف حبل حول رقبتها ثم علقته فى سقف الغرفة، مما أدى إلى وفاتها. تلقى اللواء جمال غزالى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بشأن وفاة طفلة فى منطقة جمعية العاشر من رمضان، بدائرة مركز الإسماعيلية. على الفور، انتقل عدد من ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وبالفحص، تبين قيام طفلة بلف حبل حول رقبتها وتعليقه فى سقف الغرفة، مما أدى إلى وفاتها.
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تعطل دائري البساتين وطريق الصف الجيزة بسبب حادثين

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور إخطارين صباح اليوم، بوقوع حادثين مرورين أحدهما فى مدينة الصف بالجيزة، والثاني بمنطقة البساتين بالقاهرة، وعلى الفور تمت متابعة الحادثين بسيارات إسعاف، وتحريك أوناش مرور من أقرب نقطة ارتكاز لرفع آثار التصادمين وفتح الطريق ومنع تعطيل حركة المرور خاصة بالتزامن مع ساعات الذروة الصباحية، وكانت الإشارة الأولى من الطريق الدائرى بمنطقة البساتين، إذ حاول مواطن عبور الطريق، فصدمته سيارة مسرعة، وتسبب الحادث فى تعطل حركة المرور وتكدس السيارات على الطريق.
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سيولة وحملات لفرض الانضباط المروري بالتزامن مع العيد

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور صباح اليوم السبت، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق إسكندرية الصحراوى، فى نطاق محافظة الجيزة ما أدى إلى توقف حركة المرور وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى، كما صدمت سيارة مسرعة مواطنًا خلال عبوره الطريق بمنطقة البساتين فى القاهرة، وعلى الفور استدعى الأهالي رجال الإسعاف وتم نقل المجني عليه إلى أقرب مستشفى، وتدخلت أوناش المرور لرفع السيارة المتسببة فى الحادث وتم ضبط قائدها.
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توقف حركة المرور بدائري الهرم نتيجة تصادم 3 سيارات

توقفت حركة المرور، اليوم الإثنين، أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الهرم، نتيجة تصادم 3 سيارات، مما أسفر عن إصابة 5 مواطنين، انتقلت أوناش المرور والأجهزة المختصة لرفع حطام الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف التي حضرت في غضون دقائق. كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، قد تلقت بلاغا من الخدمات المعينة فى دائرى الهرم بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان وتم الدفع بالأوناش وسيارات الإنقاذ لتسيير حركة السيارات.
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تصادم يعطل محور جوزيف تيتو وتدخلات لفتح الطريق

تسيطر حالة من التكدس المروري على محور جوزيف تيتو بمنطقة النزهة، بالتزامن مع ساعات الذروة الصباحية اليوم الأحد، وذلك جراء حادث مروري شهد تصادم سيارتين وإصابة قائديهما، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى العلاج، بينما تعطلت حركة المرور بسبب السيارتين المتصادمتين، وعلى الفور وصلت إلى مكان الحادث أوناش المرور، وجار العمل على فتح الطريق جزئيًا لحين رفع السيارتين المتصادمتين وفتح الطريق بكامل طاقته، فيما تم الاستعانة بخدمات إضافية لتسيير الحركة ومنع التكتلات المرورية فى نطاق موقع الحادث.
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