تصادم يعطل صحراوي الفيوم وحادث مأسوى ببحيرة قارون

تحرير:سماح عوض الله ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٠٢ ص

حادث مروري- أرشيفية

شهد طريق الفيوم الصحراوي، تصادم سيارتين ملاكي، أعلى الطريق فى نطاق محافظة الجيزة، وأسفر الحادث عن إصابية قائدي السيارتين، وتعطل حركة المرور، فيما نقلت سيارة إسعاف المصابين إلى أقرب مستشفى، وتدخل رجال المرور لرفع السيارتين من نهر الطريق، لتيسير حركة المرور، مع التحفظ على المركبتين، لحين تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها، فيما تحرص الإدارة العامة لمرور الجيزة على نشر خدمات التدخل السريع خاصة على الطرق الواصلة بين المحافظات والطريق الدائري.

وفى نطاق بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وقع حادث سير مأسوى فى الساعات الباكرة من صباح اليوم، إذ سقطت سيارة ملاكي يستقلها رجل ورفقته 3 سيدات من قريباته، فى مصرف "داير البركة"، بطريق بحيرة قارون مما أسفر عن مصرع 3 سيدات، وإصابة السائق، الذى تبين أنه تمكن من فتح باب السيارة والخروج منها، وهو ما عجزت السيدات



وفى نطاق بحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وقع حادث سير مأسوى فى الساعات الباكرة من صباح اليوم، إذ سقطت سيارة ملاكي يستقلها رجل ورفقته 3 سيدات من قريباته، فى مصرف "داير البركة"، بطريق بحيرة قارون مما أسفر عن مصرع 3 سيدات، وإصابة السائق، الذى تبين أنه تمكن من فتح باب السيارة والخروج منها، وهو ما عجزت السيدات الثلاثة عن فعله جراء إصابتهن البالغة، فلقين مصرعهن.



تلقت قوات الأمن استغاثة من الأهالي بسقوط سيارة فى مصرف داير البركة ببحيرة قارون، بالقرب من قرية الأحلام السياحية، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية للتدخل السريع وإنقاذ مستقلي السيارة، وبرفع المركبة تبين أنها برقم 37629 ملاكى الفيوم، وانتشل فريق الحماية المدنية جثث 3 سيدات وآخر مصاب وجميعهم من قرية أبو شنب بالفيوم، وتم نقل المصاب والجثث إلى مستشفى سنورس المركزى، وإخطار النيابة.







