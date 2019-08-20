تهديدات بالقتل لبوجبا بعد إهدار ركلة جزاء

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص

بول بوجبا

تعرض النجم الفرنسي بول بوجبا إلى هجوم عنصري وتهديدات بالقتل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أهدر ركلة جزاء حاسمة في تعادل مانشستر يونايتد أمس الاثنين مع وولفرهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وهذه هي رابع ركلة جزاء يهدرها النجم الفرنسي في العام الأخير، ليثير عاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة تويتر، وذلك حسبما رصدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، ليصبح بوجبا ثالث لاعب يتعرض للهجوم العنصري في الأسبوع الأخير.

وتعرض لاعب تشيلسي تامي أبراهام للهتافات العنصرية أيضًا، بعدما أهدر ركلة ترجيح في مباراة السوبر الأوروبي في اسطنبول يوم الأربعاء الماضي، ليمنح حينها ليفربول اللقب. كما تعرض أيضًا متوسط ميدان فريق ريدنج ياكو ميتي لهجوم عنصري على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فوز فريقه بثلاثية نظيفة على كارديف يوم الأحد

وتعرض لاعب تشيلسي تامي أبراهام للهتافات العنصرية أيضًا، بعدما أهدر ركلة ترجيح في مباراة السوبر الأوروبي في اسطنبول يوم الأربعاء الماضي، ليمنح حينها ليفربول اللقب.



كما تعرض أيضًا متوسط ميدان فريق ريدنج ياكو ميتي لهجوم عنصري على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فوز فريقه بثلاثية نظيفة على كارديف يوم الأحد الماضي.



وخرج مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولسكاير للدفاع عن بوجبا قائلًا: "سجل بوجبا الكثير من ركلات الجزاء في السابق ولا توجد مشكلة في ذلك".



وأضاف: "وضعت اسمي بوجبا وماركوس راشفورد لتسديد ركلات الجزاء، وتركت الأمر للاتفاق فيما بينهما لتحديد من سيسدد، ولن أغير تلك الطريقة".