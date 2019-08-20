رياضة

تهديدات بالقتل لبوجبا بعد إهدار ركلة جزاء

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص
بول بوجبا
بول بوجبا
تعرض النجم الفرنسي بول بوجبا إلى هجوم عنصري وتهديدات بالقتل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أهدر ركلة جزاء حاسمة في تعادل مانشستر يونايتد أمس الاثنين مع وولفرهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وهذه هي رابع ركلة جزاء يهدرها النجم الفرنسي في العام الأخير، ليثير عاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة تويتر، وذلك حسبما رصدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، ليصبح بوجبا ثالث لاعب يتعرض للهجوم العنصري في الأسبوع الأخير.
وتعرض لاعب تشيلسي تامي أبراهام للهتافات العنصرية أيضًا، بعدما أهدر ركلة ترجيح في مباراة السوبر الأوروبي في اسطنبول يوم الأربعاء الماضي، ليمنح حينها ليفربول اللقب. كما تعرض أيضًا متوسط ميدان فريق ريدنج ياكو ميتي لهجوم عنصري على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فوز فريقه بثلاثية نظيفة على كارديف يوم الأحد
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بيير-ايميريك-اوباميانج

أوباميانج يطالب أرسنال بالمنافسة على لقب الدوري

يرى المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، أن طموح أرسنال هذا الموسم، يجب أن يتخطى فكرة إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، بل أن يكون الهدف هو التتويج بلقب الدوري الغائب عن خزائن الفريق منذ 15 عامًا، وحقق أرسنال العلامة الكاملة من خلال الفوز في أول مباراتين في الدوري هذا الموسم، بالتغلب على نيوكاسل خارج أرضه بهدف نظيف، قبل التغلب على بيرنلي بنتيجة 2-1 يوم السبت الماضي، ليتواجد المدفعجية في صدارة جدول الترتيب مناصفة مع ليفربول الذي حقق هو الآخر العلامة الكاملة.
مصر-وزيمبابوي (7)

صالح جمعة: معسكر الفراعنة في كأس الأمم كان فوضويا

كشف صالح جمعة، صانع ألعاب فريق الأهلي، أسباب خروج المنتخب الوطني المبكر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي استضافتها أرض الفراعنة مؤخرًا، وفاز بلقبها منتخب الجزائر، عقب تغلبه في النهائي على السنغال، على استاد القاهرة الدولي، بهدف نظيف. وقال صالح جمعة: "أعتقد أن المنتخب دفع ثمن سوء اختيارات الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، الفريق كان بحاجة إلى 6 لاعبين على رأسهم شقيقي عبد الله جمعة ورمضان صبحي ومحمود عبد المنعم كهربا وأحمد فتحي ومحمد هاني ومصطفى محمد".
ميتشو

الصربي «ميتشو» يبدأ مشواره مع الزمالك اليوم

يقود الصربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات القلعة البيضاء اليوم الثلاثاء، عقب توقيعه عقود توليه المهمة خلفًا لطارق يحيى، الذي تولى المهمة لفترة مؤقتة بعد خالد جلال الذي تمت إقالته، عقب خسارة لقب الدوي العام والهزيمة من الأهلي في الجولة الأخيرة بهدف دون رد، ويبدأ ميشتو مهمته مع الزمالك في مران اليوم استعدادًا للمباراة المقبلة أمام ديكاداها الصومالي، المقرر إقامتها السبت المقبل، في إطار منافسات إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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مانشستر يونايتد

اليونايتد في مهمة انتقامية أمام وولفر هامبتون اليوم

تختتم اليوم الإثنين، مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل وولفر هامبتون الـ13 برصيد نقطة واحدة نظيره مانشستر يونايتد التاسع برصيد 3 نقاط، على ملعب مولينيو في تمام الساعة التاسعة مساءً، ولم يخسر وولفر هامبتون أي مباراة في 3 مواجهات جمعته باليونايتد الموسم الماضي، ويتطلع اليوم للتغلب على اليونايتد في 3 مباريات متتالية للمرة الأولى منذ عام 1980، وخسر اليونايتد على أرض وولفر هامبتون في البريميرليج 3 مباريات وفاز في مباراتين.
بوجبا

3 لاعبين من اليوفي لليونايتد لتعاقد مع بوجبا

لا يزال يوفنتوس يحلم بالتعاقد مع النجم الفرنسي بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد، ويأتي ذلك في الوقت الذي يرتبط فيه يوفنتوس بضم اثنين من اللاعبين من صفوف الشياطين الحمر وهما بول بوجبا والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ويبدو أن صفقة الأخير باتت قريبة للغاية من التعثر، إذ أراد اليوفي إدخال نجمه باولو ديبالا في صفقة تبادلية، وهو الأمر الذي بات من الصعب تحقيقه، وبحسب "توتوسبورت"، لا يزال يوفنتوس يرغب في التعاقد مع بوجبا، بطل العالم مع فرنسا في عام 2018، خاصة أنه سبق أن حقق النجاحات مع اليوفي من قبل.
سواريز (1)

إيفرا عن عنصرية سواريز: لا أكرهه ولكني أردت لكمه

قال اللاعب الفرنسي السابق باتريس إيفرا إنه لا يحمل أي ضغينة تجاه لويس سواريز، إلا أنه أراد لكمه في عام 2011 بسبب العنصرية في مباراة بين مانشستر يونايتد وليفربول على ملعب الأنفيلد في ذلك العام، وحينها تم إيقاف سواريز 8 مباريات وتم تغريمه 40 ألف جنيه إسترليني، وعندما التقيا بعدها في 2012 رفض سواريز مصافحة إيفرا قبل المباراة، وعن ذلك قال إيفرا: "لا أعلم ما إذا كان سواريز عنصريا، لا أعرف أسرته، لا أعرف خلفيته، ولكن العنصرية منتشرة بشدة في السنوات الأخيرة، وحينها طالبت بعدم معاقبته لعدم معرفتي ما إذا كان عنصريا أم لا، ولكنه استخدم كلمات عنصرية".
بول بوجبا

سولسكاير يؤكد بقاء بوجبا مع اليونايتد

أنهى مانشستر يونايتد الفترة الإعدادية للموسم الجديد بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 أمس، مع ميلان الإيطالي في المباراة التي أقيمت في كارديف، وهي المباراة التي شهدت غياب النجم الفرنسي بول بوجبا بسبب معاناته من الإصابة في الظهر، وفي وسط الشكوك الكثيرة التي تحوم حول مستقبل بوجبا مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل، أكد مدرب الشياطين الحمر أولي جونار سولسكاير، أن النجم الفرنسي سيستمر في قلعة الأولد ترافورد هذا الصيف، خاصة أن مانشستر يونايتد افتقر بشدة إلى إبداعه في وسط الملعب في مباراة أمس الودية، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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