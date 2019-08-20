الصربي «ميتشو» يبدأ مشواره مع الزمالك اليوم

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

ميتشو

يقود الصربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات القلعة البيضاء اليوم الثلاثاء، عقب توقيعه عقود توليه المهمة خلفًا لطارق يحيى، الذي تولى المهمة لفترة مؤقتة بعد خالد جلال الذي تمت إقالته، عقب خسارة لقب الدوي العام والهزيمة من الأهلي في الجولة الأخيرة بهدف دون رد، ويبدأ ميشتو مهمته مع الزمالك في مران اليوم استعدادًا للمباراة المقبلة أمام ديكاداها الصومالي، المقرر إقامتها السبت المقبل، في إطار منافسات إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يعقد ميتشو على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، للتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة، بعدما أطلع المدير الفني على التقرير الفني للفريق في الفترة الماضية مع، شرح عناصر الأبيض في الموسم الماضى، وكذلك التعرف على الصفقات الجديدة التى تم تدعيم بها الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية

ومن المقرر أن يعقد ميتشو على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، للتأكيد على أهمية المرحلة المقبلة، بعدما أطلع المدير الفني على التقرير الفني للفريق في الفترة الماضية مع، شرح عناصر الأبيض في الموسم الماضى، وكذلك التعرف على الصفقات الجديدة التى تم تدعيم بها الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ووقع المدرب الصربي على عقد لمدة موسم واحد، وتم صرف مقدم التعاقد له، ووضع شرطا جزائيا بدفع قيمة شهرين، مع وجود 3 أفراد معه في الجهاز المعاون ما بين مدرب مساعد، ومدرب أحمال ومدرب حراس مرمى.



وكان الزمالك قد فاز في لقاء الذهاب أمام ديكاداها بطل الصومال بسباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الجمعة الماضي.