حملات للكشف عن التعاطي ومخالفات المرور بالجيزة

تحرير:سماح عوض الله ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ ص

حملات مرورية- أرشيفية

نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، ولرصد كافة المخالفات، والتحقق من التزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية، وتمكنت حملة المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط 28 سائقا تحت تأثير المواد المخدرة أثناء القيادة، كما تم ضبط 3457 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، وحرر رجال المرور المخالفات الرسمية ضد المخالفين، وحرروا محاضر أحالوها للنيابات المختصة حسب كل مخالفة.

فى حملة الكشف عن تعاطي المخدرات تم استيقاف سائقين بشكل عشوائي، وخضع 225 سائقًا للفحص السريع لتعاطي المخدر، وأثبت الفحص تعاطى 28 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم بتحرير محاضر وإحالتها للنيابة العامة.. وفى سياق مخالفات المرور تضمنت الوقائع المضبوطة رصد



فى حملة الكشف عن تعاطي المخدرات تم استيقاف سائقين بشكل عشوائي، وخضع 225 سائقًا للفحص السريع لتعاطي المخدر، وأثبت الفحص تعاطى 28 سائقًا للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم بتحرير محاضر وإحالتها للنيابة العامة..





وفى سياق مخالفات المرور تضمنت الوقائع المضبوطة رصد الرادار لـ73 حالة تجاوز السرعات القانونية المقررة، علاوة على ضبط 75 حالة قيادة دون تراخيص، علاوة على ضبط 66 دراجة بخارية مخالفة لقواعد المرور وعدد من السيارات دون لوحات معدنية، وكذلك تم التحفظ على 22 "توك توك" تم ضبطها فى خطوط سير غير مسموح لهم بسلكها.



وتنوعت المخالفات المرورية المضبوطة بين 60 مخالفة انتظار بمطالع ومنازل الكبارى "موقف عشوائى"، و1750 مخالفة نموذج 125، وتحرير 30 مخالفة صلاحية فنية للسيارة.



