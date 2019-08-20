الصين تحتجز موظفا بـ«خارجية بريطانيا» في هونج كونج

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

حجز في الصين

ذكرت وزارة الخارجية البريطانية، أنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات حول التقارير التي تفيد باحتجاز الصين أحد موظفيها في "هونج كونج". وقال المتحدث باسم الخارجية وشؤون الكومنولث في بكين: "نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أحد أعضاء فريقنا تم احتجازه أثناء عودته إلى هونج كونج من شنتشن"، مضيفا: "نحن نقدم الدعم لعائلته ونبحث عن مزيد من المعلومات من السلطات في مقاطعة جوانجدونج وهونج كونج".

كان موقع "هونج كونج الإخباري HK01" نقل عن صديقة سايمون تشنج، الموظف في القنصلية البريطانية في هونج كونج، إنه لم يعد للعمل في التاسع من أغسطس بعد زيارته مدينة شنتشن قبل يوم من التاريخ المذكور.

