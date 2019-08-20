سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الصين تحتجز موظفا بـ«خارجية بريطانيا» في هونج كونج

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
حجز في الصين
حجز في الصين
ذكرت وزارة الخارجية البريطانية، أنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات حول التقارير التي تفيد باحتجاز الصين أحد موظفيها في "هونج كونج". وقال المتحدث باسم الخارجية وشؤون الكومنولث في بكين: "نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أحد أعضاء فريقنا تم احتجازه أثناء عودته إلى هونج كونج من شنتشن"، مضيفا: "نحن نقدم الدعم لعائلته ونبحث عن مزيد من المعلومات من السلطات في مقاطعة جوانجدونج وهونج كونج".
كان موقع "هونج كونج الإخباري HK01" نقل عن صديقة سايمون تشنج، الموظف في القنصلية البريطانية في هونج كونج، إنه لم يعد للعمل في التاسع من أغسطس بعد زيارته مدينة شنتشن قبل يوم من التاريخ المذكور.
صاروخ-ايراني

أول رد روسي على تجربة واشنطن الصاروخية

اعتبرت روسيا، اليوم الثلاثاء، أن خطوة الولايات المتحدة بإجراء اختبارات على صاروخ جوال متوسط المدى، تؤدي إلى تصعيد التوترات العسكرية. ويأتي التصعيد الأمريكي بعد نحو 3 أسابيع من إعلان الولايات المتحدة انسحابها من معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى الموقّعة مع موسكو بزعم عدم التزام الأخيرة بالمعاهدة الأمر الذي نفاه الكرملين، وصرح سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، بأن "الأمر يدعو للأسف.. من الواضح أن الولايات المتحدة سلكت مسار تصعيد التوترات العسكرية"، بحسب وكالة "تاس".
هواوى (1)

هواوي تشكك في نوايا أمريكا بعد إدراج شركاتها بقائمة الكيانات

رفضت شركة "هواوي" الصينية، قرارا أمريكيا بإدراج 46 شركة تابعة لها على "قائمة الكيانات الخاصة"، مشككة في نوايا الولايات المتحدة من هذا القرار، إذ أشارت في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، فر دها على خطوة واشنطن، إلى أنه "من الواضح أن القرار، المتخذ في هذا التوقيت، له دوافع سياسية، وليس له أي علاقة بالأمن القومي"، معتبرة أن الإجراءات الأمريكية "تنتهك المباديء الأساسية لمنافسة السوق الحرة، وأي محاولات لقمع أعمال هواوي لن تساعد الولايات المتحدة في تحقيق الريادة التكنولوجية".
بوتين (1)

تدابير وخبراء.. أول تعليق لبوتين على الانفجار النووي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إنه لا يوجد خطر من زيادة مستويات الإشعاع في أعقاب الانفجار النووي في موقع عسكري بشمال روسيا يوم 8 أغسطس الماضي، بحسب "سي إن إن عربي". وأوضح بوتين، قبيل اجتماعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قلعة بريجانكون بفرنسا، في أول تعليق له على الحادث: "لا يوجد تهديد هنا، ولا توجد زيادة في الإشعاع على خلفية الحادث". وتابع بوتين: "لا نرى أي تغييرات خطيرة هناك، لكن يتم اتخاذ تدابير وقائية حتى لا تكون هناك مفاجآت"، مضيفًا أنه تم إرسال خبراء مستقلين إلى الموقع لمراقبة الموقف.
الجيش-البوركيني (1)

مقتل 10 جنود من الجيش البوركيني في هجوم مسلح

ذكر الجيش البوركيني في بيانٍ أن متشددين مسلحين مجهولين قُتلوا، اليوم الإثنين 19 أغسطس، ما لا يقل عن عشرة جنود وأصابوا عددًا آخر في هجومٍ على وحدة عسكرية بشمال بوركينا فاسو. وشن إسلاميون هذا العام أعمال عنف في بوركينا فاسو أودت بحياة مئات الأشخاص، وشردت أكثر من 150 ألف شخص، مع امتداد تأثير الجماعات المتشددة عبر منطقة الساحل. وقال بيان الجيش البوركيني: ”ردًّا على الهجوم الهمجي، بدأت عملية بحث جوي وبري واسعة النطاق، لتحييد المهاجمين الذين كان عددهم كبيرًا“.
اقرأ المزيد من الأخبار
اشتباكات-فى-مطار-هونج-كونج (1)

مظاهرات في كندا داعمة لهونج كونج وأخرى مناهضة

نظم آلاف المتظاهرين في مدن كندية بينها فانكوفر وتورونتو وكالغاري، اليوم الأحد، مظاهرتين، دعما للمطالبين بالديمقراطية في هونج كونج، وتأييدا للصين. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن آلاف المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية والحكومة الصينية تجمعوا أمام محطة لقطارات الأنفاق في وسط فانكوفر (مقاطعة كولومبيا البريطانية) التي تقطنها جالية صينية كبيرة. وأشارت الوكالة إلى أنه لم تقع أي صدامات بين المشاركين في التظاهرتين، والذين ارتدوا قمصانا سوداء أو حمراء وفصلت بينهم الشرطة، حيث ردد متظاهرون: "نحب هونج كونج"، بينما ردد آخرون: "نحب الصين".
احتجاجات- فى-مطار هونج-كونج

تظاهرات هونج كونج تهدد فرص إنهاء الحرب التجارية

بدت الأزمة الحالية في هونج كونج تتجه إلى أعقد مستوياتها وأصعبها، خاصة في ظل رغبة الولايات المتحدة لاستغلال هذه التظاهرات كأداة ضغط رئيسة على الصين من أجل التوصل إلى صيغة أفضل بالنسبة لواشنطن في الحرب التجارية بين البلدين. وعلى مدى الأيام القليلة الماضية، صعدت الصين من إجراءاتها في التعامل مع التظاهرات المستمرة منذ شهرين في الإقليم، بما في ذلك إغلاق مطار هونج كونج الدولي، الخطوة التي اعتبرها المتظاهرون تصعيدًا واضحًا من جانب بكين في تلك الأزمة المشتعلة منذ ما يزيد على شهرين.
اشتباكات-فى-مطار-هونج-كونج (1)

الصين لأمريكا: لا تحشروا أنوفكم في هونج كونج

دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بإصرار مرة أخرى إلى "وقف حشر أنفها في هونج كونج". وقالت وزارة الخارجية الصينية: "لقد أعربنا مرارا عن موقفنا من هذه المسألة.. هونج كونج شأن داخلي صيني بحت"، وفقا لوكالة أنباء "ريا نوفوستي". ووصف شو لوين، المتحدث الرسمي باسم مستشارية شؤون هونج كونج وماكاو، ضرب اثنين من سكان البر الصيني الرئيس في مطار هذه الجزيرة الصينية بأنه "عمل إرهابي تقريبا". وشهد مطار هونج كونج أمس الثلاثاء يوما ثانيا من الفوضى مع تعليق مئات الرحلات بسبب تجمع مئات المتظاهرين، ووقوع مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.
اجتماع-ترامب وشي في-قمة-العشرين

أمريكا تهاجم الصين مجددا: تصرفها سافلًا

في تصعيد جديد للخلاف بين أكبر اقتصادين في العالم، نددت وزارة الخارجية الأمريكية بالأساليب الخطيرة، التي تستخدمها وسائل الإعلام الصينية، غداة انتقادات بكين بشأن لقاء عقدته دبلوماسية أمريكية في هونج كونج، مع ناشطين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، مورغان أورتاجوس، أن مقالات وسائل الإعلام الصينية الرسمية بشأن دبلوماسية أمريكية في هونج كونج انتقلت من كونها غير مسؤولة إلى خطيرة. وتابعت: "هذا الأمر يجب أن يتوقف.. السلطات الصينية تعرف ذلك جيدا، موظفونا القنصليون المعتمدون يقومون بعملهم فقط مثل دبلوماسيي كل الدول".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org