القوات المسلحة تشارك في تدريب «حماة الصداقة» بروسيا

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٣١ ص

القوات المسلحة

غادرت عناصر من القوات المسلحة للمشاركة في التدريب المشترك "حماة الصداقة 4"، والذي تنفذه عناصر من قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية والبيلاروسية، وذلك بجمهورية روسيا الاتحادية خلال المدة من 19 إلى 29 أغسطس الجاري. وأتمت القوات المصرية المشاركة في التدريب كامل الاستعداد والجاهزية لصقل مهارات العناصر المشاركة وتنمية قدرتها على تنفيذ الأنشطة التدريبية، ولتوحيد المفاهيم القتالية والعمل الجماعي خلال مراحل التدريب والتي تشمل العديد من الأنشطة والفعاليات.

وذلك بجانب تنفيذ أعمال الإسقاط الخفيف والمتوسط والثقيل للأفراد والمعدات والمركبات للقوات المشاركة في التدريب. ويأتي التدريب "حماة الصداقة 4"، في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تجريها القوات المسلحة بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف التخصصات، والتي تساهم في تعزيز أوجه التعاون