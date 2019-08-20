جريمة

سائق يشعل النار في نفسه بسبب «سحب الرخصة» بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص
تعبيرية
تعبيرية
أقدم شخص على إشعال النيران في نفسه أمام "أسواق فتح الله" بمدخل مدينة كفر الدوار، بعد سحب رخصة القيادة الخاصة به، وذلك لقيامه باستخدام السيارة الملاكي الخاصة به كـ"تاكسي" داخل المدينة، وتم نقله لمستشفى "الشاملة" لتلقي العلاج اللازم، وانتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث، وتبين أن الحريق 40% داخل جسمه وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. وقال مصدر طبي في مستشفى الشاملة، إنه تم نقل السائق إلى مستشفى رأس التين بالاسكندرية للحروق، وذلك لخطورة حالته.
تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن أنه تلقي بلاغ من قسم شرطة كفر الدوار بقيام سائق بإشعال النيران في نفسه. وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة كفر الدوار وقوات الحماية المدنية بالبحيرة لمكان البلاغ امام اسواق فتح الله بمدخل
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حملة-مرورية (2)

حملات للكشف عن التعاطي ومخالفات المرور بالجيزة

نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، ولرصد كافة المخالفات، والتحقق من التزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية، وتمكنت حملة المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط 28 سائقا تحت تأثير المواد المخدرة أثناء القيادة، كما تم ضبط 3457 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، وحرر رجال المرور المخالفات الرسمية ضد المخالفين، وحرروا محاضر أحالوها للنيابات المختصة حسب كل مخالفة.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (5)

تصادم يعطل صحراوي الفيوم وحادث مأسوى ببحيرة قارون

شهد طريق الفيوم الصحراوي، تصادم سيارتين ملاكي، أعلى الطريق فى نطاق محافظة الجيزة، وأسفر الحادث عن إصابية قائدي السيارتين، وتعطل حركة المرور، فيما نقلت سيارة إسعاف المصابين إلى أقرب مستشفى، وتدخل رجال المرور لرفع السيارتين من نهر الطريق، لتيسير حركة المرور، مع التحفظ على المركبتين، لحين تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها، فيما تحرص الإدارة العامة لمرور الجيزة على نشر خدمات التدخل السريع خاصة على الطرق الواصلة بين المحافظات والطريق الدائري.
احمد-دومة (1)

«بيت المقدس ومجلس الوزراء» أبرز محاكمات الثلاثاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الثلاثاء بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها أولى جلسات محاكمة 4 مسئولين في قضية الاستيلاء على 48 مليون جنيه من الشركة المصرية لتجارة الجملة، وهى إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، وتنظر القضية الدائرة 19 جنوب القاهرة، بعد أن نسبت تحقيقات النيابة العامة للمتهمين أنهم بصفتهم موظفين عمومين ومن الأمناء على الودائع " أمناء عهد بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، اختلسوا أموالًا وجدت في حيازتهم بسبب وظيفتهم.
جثة-طفل

حاولت تقليد الأفلام.. وفاة طفلة شنقا في الإسماعيلية

لقيت طفلة من محافظة الإسماعيلية مصرعها، مساء الإثنين، وذلك فى أثناء قيامها بتقليد مشاهد العنف فى عدد من أفلام «الأكشن»، إذ قامت بلف حبل حول رقبتها ثم علقته فى سقف الغرفة، مما أدى إلى وفاتها. تلقى اللواء جمال غزالى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة بشأن وفاة طفلة فى منطقة جمعية العاشر من رمضان، بدائرة مركز الإسماعيلية. على الفور، انتقل عدد من ضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وبالفحص، تبين قيام طفلة بلف حبل حول رقبتها وتعليقه فى سقف الغرفة، مما أدى إلى وفاتها.
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جثة

ربطوه بالسلاسل.. أخ يقتل شقيقه بمساعدة والده بالبحيرة

شهدت قرية عمارة التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، حادثُا مأساويًا، عندما تجرد أب وابنه من الرحمة، وقيدوا الابن الآخر الذي يعالج من مرض نفسى، بالسلاسل وحجزة داخل المنزل بعد تعديه ورفع السكينة على شقيقته، فقاموا بتأديبه وتقييده داخل المنزل حتى فارق الحياة. وتمكن ضباط المباحث بمركز الشرطة من القبض على الأب وابنه، وتم نقل الجثة لمستشفى حوش عيسى العام، وانتداب فريق من النيابة العامة بمركز حوش عيسى لمعاينة مكان الحادث وجاري انتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وجاري تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
انتشال غريق - أرشيفية

جثة عائمة على مياه ترعة في البحيرة تثير الذعر

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة البحيرة بقيادة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة من انتشال جثة ربة منزل عثر عليها الأهالى عائمة على سطح مياه ترعة ناصر التابعة لمركز أبو المطامير، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبو المطامير العام وانتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحادث للمعاينة وتم انتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وتحديد هويتها وتبين عدم وجود شبهة جنائية وأن سبب الوفاة أسفيكسيا الغرق، وتم التعرف على هوية الجثة ومكان سكنها وتم إبلاغ اسرتها، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرتين بشبرا الخيمة

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بالخرطوش في مشاجرتين بشبرا الخيمة، بسبب خلاف على 500 جنيه وخلافات الجيرة، وتم نقل جثة المتوفى والمصابين إلى مستشفى ناصر العام وتولت النيابة العامة التحقيقات. وتبين أن الواقعة الأولي بسبب مشادة كلامية بين المجنى عليه والمدعو "ه م م - 35 سنة - صاحب محل دواجن" بسبب خلافات الجيرة بالمحلات التجارية محل عملهما بمنطقة عزبة عثمان دائرة القسم تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثا إصابته التي أودت بحياته.
ادمان-ادوية-مخدرات-ستروكس-فودو

مكافحة المخدرات توقع 7 تجار في 4 محافظات

استمرارًا للضربات الأمنية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمختلف مديريات الأمن، وجهت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة، واستهدفت القوات بؤرا إجرامية بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات أمن (الإسماعيلية- الإسكندرية- البحيرة- الجيزة) وقطاع الأمن العام تحت إشراف مساعد وزير الداخلية للقطاع اللواء علاء سليم.
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