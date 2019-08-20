سائق يشعل النار في نفسه بسبب «سحب الرخصة» بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

تعبيرية

أقدم شخص على إشعال النيران في نفسه أمام "أسواق فتح الله" بمدخل مدينة كفر الدوار، بعد سحب رخصة القيادة الخاصة به، وذلك لقيامه باستخدام السيارة الملاكي الخاصة به كـ"تاكسي" داخل المدينة، وتم نقله لمستشفى "الشاملة" لتلقي العلاج اللازم، وانتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث، وتبين أن الحريق 40% داخل جسمه وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. وقال مصدر طبي في مستشفى الشاملة، إنه تم نقل السائق إلى مستشفى رأس التين بالاسكندرية للحروق، وذلك لخطورة حالته.

تلقى اللواء مجدى القمري مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة اخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن أنه تلقي بلاغ من قسم شرطة كفر الدوار بقيام سائق بإشعال النيران في نفسه. وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة كفر الدوار وقوات الحماية المدنية بالبحيرة لمكان البلاغ امام اسواق فتح الله بمدخل