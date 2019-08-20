جريمة

جريمة الزرايب..سائق يمزق جسد زوجته ويسلم نفسه للشرطة

تحرير:هيثم بطاح ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص
سكين - أرشيفية
سكين - أرشيفية
قتل سائق زوجته بسلاح أبيض "سكين" في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، وقام بتسليم نفسه إلى قسم الشرطة، حيث تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد حضور شخص يدعى "عوض س م - 45 عاما - سائق" إلى قسم شرطة الخصوص،- مقيم بحي الزرايب بمنطقة الخصوص، وقرر قيامه بقتل زوجته "مروة ا ا - 36 عاما - ربة منزل" حيث قام بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" وذلك بطعنة نافذة بالصدر من الجهة اليسرى حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، وذلك على إثر خلافات بينهما.
انتقل ضباط مباحث القسم لمحل الواقعة، وتبين أن الشقة كائنة بعقار بالطابق السادس ووجود جثة المتوفاة داخل غرفة النوم مسجاة على ظهرها، وبمناظرتها تبين وجود طعنة نافذة بالصدر، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة. واعترف المتهم بحدوث مشادة كلامية مع زوجته، إثر قيام ابنتهما "هدير - 19 عاما - طالبة
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القبض على أمين عام «الأعلى للإعلام» بتهمة الرشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام في واقعة رشوة تتعلق بعمله، بحسب مصادر مضطلعة. وقالت المصادر إن ضباط الرقابة ألقوا القبض على "سليم" بناء على تحريات تباشرها في واقعة رشوة منسوبة له وتم توثيقها قبل قرار القبض عليه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، قد قرر اختيار أحمد سليم لمنصب الأمين العام للمجلس، وذلك بعد موافقة هيئة المكتب.
اشعال النار

سائق يشعل النار في نفسه بسبب «سحب الرخصة» بالبحيرة

أقدم شخص على إشعال النيران في نفسه أمام "أسواق فتح الله" بمدخل مدينة كفر الدوار، بعد سحب رخصة القيادة الخاصة به، وذلك لقيامه باستخدام السيارة الملاكي الخاصة به كـ"تاكسي" داخل المدينة، وتم نقله لمستشفى "الشاملة" لتلقي العلاج اللازم، وانتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث، وتبين أن الحريق 40% داخل جسمه وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. وقال مصدر طبي في مستشفى الشاملة، إنه تم نقل السائق إلى مستشفى رأس التين بالاسكندرية للحروق، وذلك لخطورة حالته.
حملة-مرورية (2)

حملات للكشف عن التعاطي ومخالفات المرور بالجيزة

نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، ولرصد كافة المخالفات، والتحقق من التزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية، وتمكنت حملة المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط 28 سائقا تحت تأثير المواد المخدرة أثناء القيادة، كما تم ضبط 3457 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، وحرر رجال المرور المخالفات الرسمية ضد المخالفين، وحرروا محاضر أحالوها للنيابات المختصة حسب كل مخالفة.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (5)

تصادم يعطل صحراوي الفيوم وحادث مأسوى ببحيرة قارون

شهد طريق الفيوم الصحراوي، تصادم سيارتين ملاكي، أعلى الطريق فى نطاق محافظة الجيزة، وأسفر الحادث عن إصابية قائدي السيارتين، وتعطل حركة المرور، فيما نقلت سيارة إسعاف المصابين إلى أقرب مستشفى، وتدخل رجال المرور لرفع السيارتين من نهر الطريق، لتيسير حركة المرور، مع التحفظ على المركبتين، لحين تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها، فيما تحرص الإدارة العامة لمرور الجيزة على نشر خدمات التدخل السريع خاصة على الطرق الواصلة بين المحافظات والطريق الدائري.
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جثة (5)

أسرة سيدة بالشرقية تتهم زوجها بقتلها وإحراقها

في أول تطور لواقعة العثور على ربة منزل، في منتصف العقد الثالث من العمر، جثةً هامدةً، متأثرةً بإصابتها بحروق من الدرجات الثلاث، وذلك داخل منزلها بدائرة مركز شرطة ههيا، بمحافظة الشرقية، اتهمت أسرة المجني عليها زوجها (محامٍ) بإشعال النيران فيها حتى فارقت الحياة، وذلك على أثر خلافات بينهما كونها الزوجة الثانية له، بينما أفاد الجيران أن الزوج ترك ابنه من المجني عليها رفقة صاحب محل «سوبر ماركت»، قبل أن يصعد إلى المنزل ويشعل النيران في زوجته، التي أفادت التحريات الأولية أنها كانت تمر بمرحلة اكتئاب.
قتل

قتل وحرق وذبح.. جرائم أسرية أفسدت فرحة عيد الأضحى

تحولت فرحة وبهجة عيد الأضحى إلى حزن وقتل وذبح في أبشع جرائم أسرية، نتيجة خلافات ومشاكل تسببت في قتل أصحاب الدم الواحد في محافظات مختلفة، ففي قنا قتل أخ شقيقه بسبب مشكلاته مع الجيران، بينما في الإسكندرية هشم زوج رأس زوجته بمطرقة حديدية، وفي البحيرة كان لها النصيب الأكبر في جريمة بشعة بعد ذبح شاب شقيقته وعشيقها بأمر من والده، أما في القليوبية فتجرد العم من مشاعره وقتل نجل شقيقه بعدما أطلق عليه كلبه الخاص، في الوقت الذي انتقم فيه عاطل من زوجته بعدما خلعته وسكب عليها "مية نار" لتلقى مصرعها، بينما أصيب أفراد عائلتها، في المنوفية.
محكمة-ارشفية

قتلا الزوج ليمارسا الحب.. الإعدام لربة منزل وعشيقها

قضت محكمة جنايات بنها الدائره الخامسة برئاسة المستشار محمود البريدي، إحالة أوراق ربة منزل وعاطل لفضيلة المفتي للتصديق على الحكم بإعدامهم، لقيامهما بقتل زوج الأولى وإلقاء جثة في الشارع بالعبور، وحددت المحكمة جلسة الرابع من شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم. تعود تفاصيل القضية إلى العام الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، بلاغًا من "أمنيه. أ - 21 عامًا" ربة منزل بعثورها على جثة زوجها "صبري. أ. ه - 38 عامًا" مصاب بعدة طعنات نافذه وبه آثار خنق حول الرقبة ملقاة أمام باب منزلهما فى الشارع بالعبور.
جثة (5)

جثة ممزقة وسكين مدمم.. حل لغز جريمة الساحل

جثة ممزقة وسط بركة من الدماء بجوارها سكين بها آثار دماء شكلت لغزا محيرا عكف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة على فك طلاسمه، بعدما تبلغ لقسم شرطة الساحل بالعثور على جثة صاحب محل زيوت كائن بدائرة قسم شبرا الخيمة أول بالقليوبية، ومقيم بدائرة القسم وله محل إقامة آخر بشبرا الخيمة، وبها طعنات بأماكن متفرقة بالجسم، وأفاد نجل عمه بأنه عقب حضور الضحية لزيارته وانصرافه اكتشف مقتله، وإلقاء جثته بمحل البلاغ، واتهم شقيقين بارتكاب الواقعة؛ لوجود خلافات سابقة بينهما.
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