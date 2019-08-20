جريمة الزرايب..سائق يمزق جسد زوجته ويسلم نفسه للشرطة

تحرير:هيثم بطاح ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٣ ص

سكين - أرشيفية

قتل سائق زوجته بسلاح أبيض "سكين" في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، وقام بتسليم نفسه إلى قسم الشرطة، حيث تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد حضور شخص يدعى "عوض س م - 45 عاما - سائق" إلى قسم شرطة الخصوص،- مقيم بحي الزرايب بمنطقة الخصوص، وقرر قيامه بقتل زوجته "مروة ا ا - 36 عاما - ربة منزل" حيث قام بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" وذلك بطعنة نافذة بالصدر من الجهة اليسرى حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، وذلك على إثر خلافات بينهما.

انتقل ضباط مباحث القسم لمحل الواقعة، وتبين أن الشقة كائنة بعقار بالطابق السادس ووجود جثة المتوفاة داخل غرفة النوم مسجاة على ظهرها، وبمناظرتها تبين وجود طعنة نافذة بالصدر، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة. واعترف المتهم بحدوث مشادة كلامية مع زوجته، إثر قيام ابنتهما "هدير - 19 عاما - طالبة