هواوي تشكك في نوايا أمريكا بعد إدراج شركاتها بقائمة الكيانات

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

شركة هواوي

رفضت شركة "هواوي" الصينية، قرارا أمريكيا بإدراج 46 شركة تابعة لها على "قائمة الكيانات الخاصة"، مشككة في نوايا الولايات المتحدة من هذا القرار، إذ أشارت في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، فر دها على خطوة واشنطن، إلى أنه "من الواضح أن القرار، المتخذ في هذا التوقيت، له دوافع سياسية، وليس له أي علاقة بالأمن القومي"، معتبرة أن الإجراءات الأمريكية "تنتهك المباديء الأساسية لمنافسة السوق الحرة، وأي محاولات لقمع أعمال هواوي لن تساعد الولايات المتحدة في تحقيق الريادة التكنولوجية".

وردت الشركة الصينية، على إعلان وزارة التجارة الأمريكية تمديد الترخيص العام المؤقت الممنوح للشركة لتخفيف القيود المفروضة على الصفقات التجارية معها لمدة 90 يوما مرة أخرى، إذ علقت هواوي، إن "تمديد الترخيص لا يغير حقيقة أن هواوي عوملت بطريقة غير عادلة"، داعية الحكومة الأمريكية إلى وضع حد لهذه "المعاملة