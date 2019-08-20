صحف سعودية: موسكو تعاقب أنقرة والبشير في القفص

الصحف أشارت إلى غموض الوجهة النهائية للناقلة الإيرانية وسط مخاوف طهران من إعادة احتجازها في أحد الموانئ الدولية بطلب من الولايات المتحدة، وبدا أنها تبحث عن ميناء يستقبلها

تحرير:وفاء بسيوني ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

تنوعت مانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، حيث استعرضت العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، مسلطة الضوء على تطورات الصراع في الشرق الأوسط. في افتتاحيتها تحت عنوان "موسكو تعاقب أنقرة في إدلب بعد تفاهم شرق الفرات"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن أنقرة أرسلت تعزيزات عسكرية إلى نقاطها في ريف إدلب، لاختبار مدى التزام موسكو باتفاق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا بعد أيام على توصل أنقرة وواشنطن إلى تفاهمات عسكرية حول المنطقة الآمنة شرق الفرات.

وأكدت مصادر دبلوماسية غربية أن التفاهمات تضمنت إقامة ترتيبات عسكرية بطول 70 - 80 كلم بين مدينتي رأس العين وتل أبيض بعمق بين 5 و14 كلم، وتسيير دوريات أمريكية - تركية، وتأسيس مركز عمليات مشترك. وأضافت المصادر أن الترتيبات لا تتضمن أي إطار له علاقة بالحكم المحلي ولا علاقة لها بالتحالف الدولي ضد داعش، كما

وأكدت مصادر دبلوماسية غربية أن التفاهمات تضمنت إقامة ترتيبات عسكرية بطول 70 - 80 كلم بين مدينتي رأس العين وتل أبيض بعمق بين 5 و14 كلم، وتسيير دوريات أمريكية - تركية، وتأسيس مركز عمليات مشترك.

وأضافت المصادر أن الترتيبات لا تتضمن أي إطار له علاقة بالحكم المحلي ولا علاقة لها بالتحالف الدولي ضد داعش، كما تتضمن إخراج وحدات حماية الشعب الكردية، وإبعاد السلاح الثقيل مسافة 20 كم من الحدود، وتسيير طائرات استطلاع.



وتحت عنوان "قوات كوماندوز تركية تصل إلى الحدود السورية" أشارت صحيفة "الحياة" إلى وصول تعزيزات من قوات "الكوماندوز" التركية إلى ولاية هطاي جنوب تركيا بهدف توزيعها على الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود السورية.

ووصلت القوات منطقة "قيريق خان" التابعة لهطاي، قادمة من قواعد مختلفة داخل البلاد، وأكّدت أن الوحدات توجهت إلى الشريط الحدودي مع سوريا، وسط تدابير أمنية مشددة.



وبالانتقال إلى السودان ، وتحت عنوان "خلافات الأسماء تؤجل تشكيل السيادي"، ذكرت صحيفة "عكاظ" أنه في تطور لافت، طلبت قوى الحرية والتغيير تأجيل تشكيل المجلس السيادي الذي كان يفترض أن ينتقل إليه حكم السودان أمس الإثنين من المجلس العسكري.



وبحسب المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق الركن شمس الدين الكباشي، فقد عزا تحالف المعارضة إرجاء التشكيل لمدة 48 ساعة حتى يتمكن من التوصل إلى توافق بين مكوناته على قائمة المرشحين.



وذكرت "الشرق الأوسط" أنه وسط إجراءات أمنية مشددة، بدأت أمس محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، باتهامات تتعلق بالثراء الحرام والفساد وحيازة النقد الأجنبي، وهي تهم تزيد عقوبتها مجتمعة على 10 سنوات سجناً.

وكان المجلس العسكري الانتقالي قد قال عقب عزل البشير إنه عثر على قرابة 7 ملايين يورو و351 ألف دولار و5 ملايين جنيه في المسكن الرئاسي (بيت الضيافة) الذي كان يقطنه البشير وأسرته داخل القيادة العامة للقوات المسلحة.

ورافقت البشير إلى قفص الاتهام في أولى جلسات محاكمته حراسة عسكرية برتب كبيرة، وعند دخوله إلى قاعة المحكمة كبر عدد من أفراد أسرته وذويه قائلين "الله أكبر... الله أكبر"، ودخل الرئيس المعزول قفص الاتهام حليق اللحية مرتدياً جلباباً وعمامة ناصعين، مما أعاد إلى أذهان كثيرين مشاهد لمحاكم مثيلة للحكام الطغاة المعزولين.



كشفت "الجزيرة" عن تحذير وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من إقدام اليمين الحاكم في إسرائيل، وفي ظل التنافس الانتخابي، على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم ضد المسجد الأقصى المبارك وفرض التقسيم المكاني.

وقالت في بيان صحفي أمس، إن اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو يواصل تنفيذ مئات المشاريع التهويدية الرامية إلى تغيير الوضع القائم في القدس وأحيائها ومحيطها وبلدتها القديمة ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.





وحول الأوضاع في اليمن أفادت صحيفة "الجزيرة" بأن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تواصل خروقاتها للهدنة الإنسانية الأممية في محافظة الحديدة غرب اليمن، بقصفها المكثف لمواقع وتمركز قوات الجيش الوطني اليمني بمختلف أنواع الأسلحة.



فيما أوضحت "الشرق الأوسط" أن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أكد أمس، استمرار لجنة سعودية إماراتية وعلى مدار 24 ساعة، في تسلم المقرات الحكومية والمعسكرات التي سيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن وعودة الوضع إلى ما قبل 7 أغسطس الحالي.

وأشار العقيد ركن تركي المالكي، المتحدث باسم القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، إلى وصول فريق من القوات المشتركة للإشراف على انسحاب القوات العسكرية من المقرات والمعسكرات، مضيفاً أن "الانسحاب بدأ من مستشفى عدن والبنك المركزي ودار القضاء والأمانة العامة لمجلس الوزراء".





وتحت عنوان "اقتصاد الملالي ينهار.. وإيران تسعى لصفقة"، تناولت "عكاظ" تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الاقتصاد الإيراني في حالة انهيار، وأن التضخم بلغ النهاية، محذرا من أن نظام الملالي يتصرف بشكل سيئ حقًا.

وقال ترامب لقناة "صوت أمريكا" قبيل عودته من إجازته في نيوجرسي إن إيران ترغب في المحادثات بسبب الظروف الاقتصادية السيئة التي وصلت إليها البلاد. وأضاف "أن إيران على الرغم من رغبتها في المحادثات لكنها لا تعرف كيف تصل إلى هناك".



وكرر ترامب مواقفه السابقة التي تؤكد سعي واشنطن لجولة جديدة من المحادثات مع طهران، بينما يتأثر اقتصاد النظام الإيراني بفعل مرحلتين من العقوبات عقب الانسحاب من الاتفاق النووي، حيث استهدفت النظام المصرفي الإيراني وصادرات النفط وصناعة البتروكيماويات.



فيما أشارت "الشرق الأوسط" إلى غموض الوجهة النهائية للناقلة الإيرانية وسط مخاوف طهران من إعادة احتجازها في أحد الموانئ الدولية بطلب من الولايات المتحدة، وبدا أنها تبحث عن ميناء يستقبلها.



وقالت مؤسسة معنية بتتبع السفن التجارية، أمس، إن الناقلة الإيرانية كانت متجهة إلى ميناء كالاماتا اليوناني بعد إفراج سلطات جبل طارق عنها.

وأفادت وكالة "بلومبرج" نقلاً عن مسؤول ميناء كالاماتا، جيانولا نيكولاوس، بأن الميناء غير مؤهل لاستقبال ناقلة يفوق الغاطس فيها 8 أمتار، في إشارة إلى غاطس الناقلة الإيرانية الذي يبلغ 22 متراً.