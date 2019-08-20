الجيش السوري يتقدم في خان شيخون ويطرد «النصرة»

تحرير:وكالات ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص

الجيش السوري

تمكن الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، من دخول أطراف مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي من المحورين الغربي والشمال الغربي للمدينة، وذكرت صحيفة "الوطن" السورية، أن تقدم القوات السورية يتخلله معارك عنيفة مع الإرهابيين، وقد بات يسيطر ناريا على الأوتوستراد الدولي بين خان شيخون ومعرة النعمان. وتكمن أهمية خان شيخون في موقعها الجغرافي، الذي يقع على الطريق الدولي السريع الذي يمر بإدلب ويربط حلب ودمشق، وتعتبر من أكبر مدن محافظة إدلب. وأشارت "الوطن" إلى أن الجيش ثبّت نقاطا له في المواقع التي حررها من قبضة "النصرة" وحلفائها من الفصائل في خان شيخون.

كانت قوات الحكومة سيطرت ليلاً على أكثر من نصف خان شيخون بعدما قطعت الطريق الدولي شمالها، وفق "فرانس برس". يأتي هذا التطور بعدما أعلنت أنقرة، أمس الإثنين، تعرض تعزيزات عسكرية أرسلتها إلى جنوب إدلب لضربة جوية، تسببت في مقتل 3 أشخاص، مما أدى إلى توقفها في شمال خان شيخون. وبدأ الجيش السوري، منذ أكثر من