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الجيش السوري يتقدم في خان شيخون ويطرد «النصرة»

تحرير:وكالات ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٣ ص
الجيش السوري
الجيش السوري
تمكن الجيش السوري، اليوم الثلاثاء، من دخول أطراف مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي من المحورين الغربي والشمال الغربي للمدينة، وذكرت صحيفة "الوطن" السورية، أن تقدم القوات السورية يتخلله معارك عنيفة مع الإرهابيين، وقد بات يسيطر ناريا على الأوتوستراد الدولي بين خان شيخون ومعرة النعمان. وتكمن أهمية خان شيخون في موقعها الجغرافي، الذي يقع على الطريق الدولي السريع الذي يمر بإدلب ويربط حلب ودمشق، وتعتبر من أكبر مدن محافظة إدلب. وأشارت "الوطن" إلى أن الجيش ثبّت نقاطا له في المواقع التي حررها من قبضة "النصرة" وحلفائها من الفصائل في خان شيخون.
كانت قوات الحكومة سيطرت ليلاً على أكثر من نصف خان شيخون بعدما قطعت الطريق الدولي شمالها، وفق "فرانس برس". يأتي هذا التطور بعدما أعلنت أنقرة، أمس الإثنين، تعرض تعزيزات عسكرية أرسلتها إلى جنوب إدلب لضربة جوية، تسببت في مقتل 3 أشخاص، مما أدى إلى توقفها في شمال خان شيخون. وبدأ الجيش السوري، منذ أكثر من
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السودان (2)

الحرية والتغيير تحسم مرشحيها للمجلس السيادي السوداني

كشفت مصادر سياسية، اليوم الثلاثاء، حسم قوى الحرية والتغيير أمر مرشحيها الخمسة للمجلس السيادي بعد اجتماعات مطولة استمرت لساعات في دار حزب الأمن القومي، موضحة أنه سيتم إعلان الأسماء في مؤتمر صحفي عقب صدور المرسوم الدستوري بتعيينهم، وأكدت أن تسريبات الأسماء المرشحة، أو إعادة طرح أسماء المرشحين أثارت جدلا واسعا وردودا كبيرة في الأوساط السودانية، باعتبار أن "قوى الحرية والتغيير" تطرح مرشحين ذوي خلفية سياسية أو حزبية أو مناطقية وهو ما يرفضه الشارع السوداني.
صحف-سعودية

صحف سعودية: موسكو تعاقب أنقرة والبشير في القفص

تنوعت مانشيتات الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، حيث استعرضت العديد من القضايا والموضوعات التي تناولت الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، مسلطة الضوء على تطورات الصراع في الشرق الأوسط. في افتتاحيتها تحت عنوان "موسكو تعاقب أنقرة في إدلب بعد تفاهم شرق الفرات"، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن أنقرة أرسلت تعزيزات عسكرية إلى نقاطها في ريف إدلب، لاختبار مدى التزام موسكو باتفاق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا بعد أيام على توصل أنقرة وواشنطن إلى تفاهمات عسكرية حول المنطقة الآمنة شرق الفرات.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: تأجيل سيادي السودان وإيران تسعى لاتفاق

تصدر الشأن السوداني عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، وأبرزت تطورات الأوضاع في اليمن وسوريا بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى المتنوعة. كشفت صحيفة "الاتحاد" عن الخلافات حول مرشحي "قوى الحرية والتغيير" لمجلس السيادة، وهو ما دفع المجلس العسكري الانتقالي بالسودان إلى إعلان إرجاء تشكيل مجلس السيادة لمدة 48 ساعة. وأعربت مصادر بقوى الحرية والتغيير عن تفاؤلها بأنه سيتم تشكيل المجلس السيادي في غضون ساعات، على أقصى تقدير صباح اليوم.
ميليشيات-الحوثى

التحالف يستهدف مواقع استراتيجية للحوثيين في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية مشروعة فى صنعاء، تتبع للمليشيات الحوثية الإرهابية. وبحسب بيان صادر عن التحالف، نقلته «سكاي نيوز عربية»، طالب التحالف المدنيين بعدم الاقتراب من المواقع المستهدفة. وأوضح تحالف دعم الشرعية باليمن، في بيانه، أن الأهداف العسكرية المشروعة شملت مواقع تخزين للصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والأسلحة بفج عطان ومعسكر العمد. وأشار البيان إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأنه جرى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين.
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لاجئون سوريون - أرشيفية

ألمانيا تعتزم سحب صفة اللجوء من السوريين

يعتزم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، وضع حد لزيارة اللاجئين السوريين لبلادهم عبر سحب صفة اللجوء منهم وترحيلهم إلى خارج ألمانيا. وقال زيهوفر في تصريح لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية، اليوم الأحد: "من يزور بلده بانتظام بعد هروبه منه لا يمكن أن يدعي أنه تعرض للاضطهاد وعلينا حرمان مثل هذا الشخص من صفة اللجوء". واقترح الوزير الألماني ترحيل طالبي اللجوء السوريين، إذا تبين أنهم عادوا إلى بلادهم في زيارات خاصة منتظمة بعد فرارهم منها، مؤكدا أن الحكومة تقوم بدفع رواتب منتظمة للاجئين، وهو ما يمثل عبئًا على البلاد.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: عهد جديد بالسودان بعد الإعلان الدستوري

تصدّر التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري في السودان مانشيتات الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، كما استعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، إضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. ذكرت صحيفة "الاتحاد" تحت عنوان "السودان.. عهد جديد بلمسات إنسانية"، أن اللحظات التاريخية بقاعة الصداقة في الخرطوم أعادت الفرحة والابتسامة للشعب السوداني من جديد بعد سنوات ثلاثين عجاف، قضاها في بؤس وحروب وتشرد، وها هي جموع الشعب السوداني خرجت أمس، لا للتظاهر والاحتجاج كما فعلت خلال الأشهر الثمانية الماضية، بل للاحتفال والفرح.
سقوط-طائرة-حربية-سورية (3)

إسقاط طائرة «سوخوي» للجيش السوري في إدلب (فيديو)

استهدفت فصائل مسلحة، اليوم الأربعاء، طائرة حربية من طراز سوخوي تابعة للجيش السوري النظامي بقيادة بشار الأسد، في ريف إدلب الجنوبي، لتسقط في محور "ترعي - السكيك" في بلدة خان شيخون، بحسب رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان في تصريحات لقناة سكاي نيوز عربية، أكد خلالها أن المعلومات المتوفرة لديه حتى الآن تفيد بـ"أسر طيار بعد إسقاط الطائرة.. وفي المقابل أعلنت جبهة تحرير الشام الإرهابية "النصرة سابقا"، في بيان عبر تليجرام، مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة.
الجيش-السورى

الجيش السوري يقترب من تحرير خان شيخون

حقق الجيش السوري نجاحات كبيرة خلال عملياته العسكرية، وتمكن من التقدم بريف إدلب الجنوبي وتحديدا على محور الهبيط خان شيخون، ونجح في السيطرة على بلدة وتل عاس ومزارع المنطار بعد اشتباكات هي الأعنف مع المجموعات المسلحة في المنطقة منذ أسابيع. وقال مصدر في القوات العاملة تحت إمرة العميد سهيل الحسن الملقب بالنمر: إن "الجيش نفذ عملية ليلية اقتحم خلالها مواقع الجماعات الإرهابية المسلحة على محور الهبيط- خان شيخون، تحت غطاء جوي سوري روسي كثيف، تم خلاله تدمير مواقع وخطوط إمداد المسلحين في المنطقة، وأسهم في هيمنة القوات على مشارف مدينة خان شيخون جنوبي إدلب.
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