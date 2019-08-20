صالح جمعة: معسكر الفراعنة في كأس الأمم كان فوضويا

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

الفراعنة

كشف صالح جمعة، صانع ألعاب فريق الأهلي، أسباب خروج المنتخب الوطني المبكر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي استضافتها أرض الفراعنة مؤخرًا، وفاز بلقبها منتخب الجزائر، عقب تغلبه في النهائي على السنغال، على استاد القاهرة الدولي، بهدف نظيف. وقال صالح جمعة: "أعتقد أن المنتخب دفع ثمن سوء اختيارات الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، الفريق كان بحاجة إلى 6 لاعبين على رأسهم شقيقي عبد الله جمعة ورمضان صبحي ومحمود عبد المنعم كهربا وأحمد فتحي ومحمد هاني ومصطفى محمد".

وأشار صالح جمعة إلى أنه شعر بصدمة، بعد أن فوجئ بعدم ضم شقيقه عبد الله لأنه الأحق بالانضمام والمشاركة أساسيًا في مركزه كظهير أيسر، موضحًا أن جماهير الكرة المصرية كلها كانت تتفق مع هذا الرأي. وأوضح صالح جمعة أنه تحدث مع أحد اللاعبين الدوليين بالأهلي بعد نهاية البطولة عن سبب الفشل، فأكد له أن المعسكر

وأشار صالح جمعة إلى أنه شعر بصدمة، بعد أن فوجئ بعدم ضم شقيقه عبد الله لأنه الأحق بالانضمام والمشاركة أساسيًا في مركزه كظهير أيسر، موضحًا أن جماهير الكرة المصرية كلها كانت تتفق مع هذا الرأي.



وأوضح صالح جمعة أنه تحدث مع أحد اللاعبين الدوليين بالأهلي بعد نهاية البطولة عن سبب الفشل، فأكد له أن المعسكر كان مليئاً بالفوضى وعدم الانضباط والسماح للاعبين بتناول المأكولات من الخارج والزيارات بعكس ما كان يحدث في البطولات السابقة.



من جانبه أكد عبد الله جمعة، ظهير أيسر الزمالك وشقيق صالح، أنه حزين للغياب عن البطولة وكان يتمنى التواجد لخدمة منتخب مصر، موضحًا أن المدرب المكسيكي خافيير أجيري تجاهل ضمه بدون مبرر، وأوضح أن الأفضل لمنتخب مصر حاليًا تعيين مدرب وطني لأنه الأنسب للم شمل اللاعبين.

