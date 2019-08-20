رياضة

صالح جمعة: معسكر الفراعنة في كأس الأمم كان فوضويا

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص
الفراعنة
الفراعنة
كشف صالح جمعة، صانع ألعاب فريق الأهلي، أسباب خروج المنتخب الوطني المبكر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي استضافتها أرض الفراعنة مؤخرًا، وفاز بلقبها منتخب الجزائر، عقب تغلبه في النهائي على السنغال، على استاد القاهرة الدولي، بهدف نظيف. وقال صالح جمعة: "أعتقد أن المنتخب دفع ثمن سوء اختيارات الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، الفريق كان بحاجة إلى 6 لاعبين على رأسهم شقيقي عبد الله جمعة ورمضان صبحي ومحمود عبد المنعم كهربا وأحمد فتحي ومحمد هاني ومصطفى محمد".
وأشار صالح جمعة إلى أنه شعر بصدمة، بعد أن فوجئ بعدم ضم شقيقه عبد الله لأنه الأحق بالانضمام والمشاركة أساسيًا في مركزه كظهير أيسر، موضحًا أن جماهير الكرة المصرية كلها كانت تتفق مع هذا الرأي. وأوضح صالح جمعة أنه تحدث مع أحد اللاعبين الدوليين بالأهلي بعد نهاية البطولة عن سبب الفشل، فأكد له أن المعسكر
اقرأ المزيد
بيير-ايميريك-اوباميانج

أوباميانج يطالب أرسنال بالمنافسة على لقب الدوري

يرى المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، أن طموح أرسنال هذا الموسم، يجب أن يتخطى فكرة إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، بل أن يكون الهدف هو التتويج بلقب الدوري الغائب عن خزائن الفريق منذ 15 عامًا، وحقق أرسنال العلامة الكاملة من خلال الفوز في أول مباراتين في الدوري هذا الموسم، بالتغلب على نيوكاسل خارج أرضه بهدف نظيف، قبل التغلب على بيرنلي بنتيجة 2-1 يوم السبت الماضي، ليتواجد المدفعجية في صدارة جدول الترتيب مناصفة مع ليفربول الذي حقق هو الآخر العلامة الكاملة.
ميتشو

الصربي «ميتشو» يبدأ مشواره مع الزمالك اليوم

يقود الصربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات القلعة البيضاء اليوم الثلاثاء، عقب توقيعه عقود توليه المهمة خلفًا لطارق يحيى، الذي تولى المهمة لفترة مؤقتة بعد خالد جلال الذي تمت إقالته، عقب خسارة لقب الدوي العام والهزيمة من الأهلي في الجولة الأخيرة بهدف دون رد، ويبدأ ميشتو مهمته مع الزمالك في مران اليوم استعدادًا للمباراة المقبلة أمام ديكاداها الصومالي، المقرر إقامتها السبت المقبل، في إطار منافسات إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
بول بوجبا

تهديدات بالقتل لبوجبا بعد إهدار ركلة جزاء

تعرض النجم الفرنسي بول بوجبا إلى هجوم عنصري وتهديدات بالقتل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أهدر ركلة جزاء حاسمة في تعادل مانشستر يونايتد أمس الاثنين مع وولفرهامبتون في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2019- 2020، وهذه هي رابع ركلة جزاء يهدرها النجم الفرنسي في العام الأخير، ليثير عاصفة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة تويتر، وذلك حسبما رصدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، ليصبح بوجبا ثالث لاعب يتعرض للهجوم العنصري في الأسبوع الأخير.
اقرأ المزيد من الأخبار
هدف-على-معلول (3)

حازم إمام: الأهلي الأفضل ومعلول صنع الفارق مع الأحمر

قال حازم إمام نجم الزمالك السابق، إن الأهلي كان الأفضل خلال الموسم الماضي، نظرا لأنه حصد الدوري في النهاية بعد كل الصعوبات التي واجهها، وقال إن الفارس الأبيض لم يكن قادرا على المنافسة في بطولتي الدوري وكأس الكونفيدرالية الإفريقية معا لعدة أسباب. وصرح إمام لقناة أون سبورت، قائلا: "الأهلي أفضل فريق في الموسم المنصرم، لأنه حصد الدوري في النهاية بعد كل الصعوبات التي واجهها، وأعتقد أن ذلك كان أصعب عام مر عليه ليس فقط في الملعب لكن خارجه، المشاكل كانت كثيرة، والانتقادات والهجوم ضد الإدارة واللاعبين كانت عنيفة للغاية خصوصا بعد الخسارة من صنداونز".
حازم-امام

حازم إمام: لهذا السبب خسر الزمالك لقب الدوري

قال حازم إمام، نجم الزمالك السابق، إن الأبيض لم يكن قادرا على المنافسة في بطولتي الدوري والكونفيدرالية معا، مضيفا: "الفوز بالدوري وإفريقيا وغيرهما بحاجة للاعبين كبار وأصحاب خبرات، في الدور الأول الزمالك قدم مستوى جيدا للغاية، لكن حينما دخل مرحلة الجد وأصبح الفريق يلعب مباراة كل أسبوع، أصبح الفريق يفقد نقاطا في الدوري، وبدأ الزمالك يلعب في إفريقيا ويعود ليتعادل أو يخسر، وجروس أيضا كان لديه 14- 16 لاعبا في كل المباريات، والزمالك في الموسم الماضي لم يكن قادرا على لعب مباراتين بنفس القوة وكان من الصعب على جروس أن يعمل بهؤلاء اللاعبين في البطولتين".
حسام البدرى (2)

البدري يقترب من تدريب منتخب مصر و«ميدو» في الصورة

يسعى مسؤولو الكرة المصرية لوضع خارطة الطريق للمنتخب الوطني، خلال الفترة المقبلة، عقب خروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي استضافتها مصر من 21 يونيو إلى 19 يوليو الماضيين، من دور الـ16 بعد الخسارة أمام منتخب جنوب إفريقيا، بهدف دون مقابل، على استاد القاهرة. وعقب خروج المنتخب من البطولة الإفريقية، تقدم هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، وأعضاء مجلس الإدارة باستقالة جماعية، كما قرر إقالة الجهاز الفني السابق، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.
جنش

هل حول جنش والشناوي لقب الدوري من ميت عقبة للجزيرة؟

عوامل عديدة أدت إلى خسارة الزمالك لقب الدوري وذهابه إلى غريمه التقليدي الأهلي، وذلك بعد أن انتهى موسم الدوري، والذي امتد قرابة العام، بفوز الأهلي بلقبه الـ41، واحتلال الزمالك المركز الثاني، بعد منافسة شرسة طوال الموسم. الزمالك سيطر على صدارة الدوري في كثير من فترات الموسم، وفي بعض الأحيان كان المرشح الأول للبطولة وخلفه بيراميدز وفي المركز الثالث جاء الأهلي، ولكن بدأت الأمور تتغير تدريجياً، وانحصرت المنافسة بين الأهلي والزمالك، وبدأ الفارق يتقلص من 9 نقاط لصالح الزمالك في فبراير، وحتى تتويج الأهلي بالدرع في يوليو وبفارق 8 نقاط كاملة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org