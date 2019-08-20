أوباميانج يطالب أرسنال بالمنافسة على لقب الدوري

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

بيير إيمريك أوباميانج

يرى المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، أن طموح أرسنال هذا الموسم، يجب أن يتخطى فكرة إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، بل أن يكون الهدف هو التتويج بلقب الدوري الغائب عن خزائن الفريق منذ 15 عامًا، وحقق أرسنال العلامة الكاملة من خلال الفوز في أول مباراتين في الدوري هذا الموسم، بالتغلب على نيوكاسل خارج أرضه بهدف نظيف، قبل التغلب على بيرنلي بنتيجة 2-1 يوم السبت الماضي، ليتواجد المدفعجية في صدارة جدول الترتيب مناصفة مع ليفربول الذي حقق هو الآخر العلامة الكاملة.

وقال أوباميانج: "أبرمنا الكثير من الصفقات الرائعة التي ستساعدنا، لم نكن بعيدين الموسم الماضي عن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ويبقى الهدف الأساسي بالنسبة لنا هو العودة لتلك البطولة". وأضاف أوباميانج: "إلى جانب العودة إلى دوري أبطال أوروبا، يتوجب علينا المنافسة على اللقب، الكل يعرف أن المدفعجية جاهزون