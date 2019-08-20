رياضة

أوباميانج يطالب أرسنال بالمنافسة على لقب الدوري

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص
بيير إيمريك أوباميانج
بيير إيمريك أوباميانج
يرى المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، أن طموح أرسنال هذا الموسم، يجب أن يتخطى فكرة إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، بل أن يكون الهدف هو التتويج بلقب الدوري الغائب عن خزائن الفريق منذ 15 عامًا، وحقق أرسنال العلامة الكاملة من خلال الفوز في أول مباراتين في الدوري هذا الموسم، بالتغلب على نيوكاسل خارج أرضه بهدف نظيف، قبل التغلب على بيرنلي بنتيجة 2-1 يوم السبت الماضي، ليتواجد المدفعجية في صدارة جدول الترتيب مناصفة مع ليفربول الذي حقق هو الآخر العلامة الكاملة.
وقال أوباميانج: "أبرمنا الكثير من الصفقات الرائعة التي ستساعدنا، لم نكن بعيدين الموسم الماضي عن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ويبقى الهدف الأساسي بالنسبة لنا هو العودة لتلك البطولة". وأضاف أوباميانج: "إلى جانب العودة إلى دوري أبطال أوروبا، يتوجب علينا المنافسة على اللقب، الكل يعرف أن المدفعجية جاهزون
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جوارديولا: لن أراهن بكل ما أملك من أجل دوري الأبطال

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا أنه لن يغامر بنجاحات مانشستر سيتي من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وسبق أن توج جوارديولا بدوري الأبطال مرتين من قبل مع برشلونة، إلا أن تتويج ليفربول باللقب الأوروبي الموسم الماضي، لم يؤثر فى خطط المدرب الإسباني الراغب في فرض هيمنته على المسابقات المحلية مرة أخرى. وقال بيب في هذا الشأن: "نحب بالطبع التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، أكنّ كل الاحترام لليفربول بعد تتويجهم بهذا اللقب الصعب والمعقد للغاية، وكل من يتوج به يستحق الإشادة".
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أرسنال يستهدف المنافسة بقوة في البريميرليج

تولى أوناي إيمري تدريب أرسنال منذ عام تقريبا، ونجح في قيادة الفريق لنهائي الدوري الأوروبي واحتلال المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، وعلى الرغم من تلك الإيجابيات، يستعد المدرب الإسباني لقيادة المدفعجية للمستوى الثاني بعد التعاقد مع أسماء بارزة خلال الميركاتو الجاري، آخرها أمس الخميس بالظفر بخدمات جناح ليل نيكولاس بيبي مقابل 80 مليون يورو، وسجل بيبي الموسم الماضي 22 هدفًا وصنع 11 أخرى، لينضم إلى كتيبة هجوم المدفعجية التي تضم بيير إيميريك أوباميانج وألكسندر لاكازيت، اللذين ساهما في تسجيل 66 هدفًا الموسم الماضي.
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جوارديولا يوجه تحذيرا شديد اللهجة لليفربول

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا رغبة لاعبيه في الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي بنجاح الموسم المقبل، وقال بيب في هذا الشأن: "يشعر اللاعبون بالجوع الشديد للتتويج بالمزيد من الألقاب، أنا أعرفهم جيدًا ولا أشكك أبدًا في ما يمكنهم فعله، ارتكبنا بعض الأخطاء في الفترة الإعدادية، ولكن هذا جيد حتى نعالج كل شيء، لا أشك في أن الفريق سيكون جاهزًا، وتنتظرنا مباراة صعبة أمام ليفربول في الدرع الخيرية ستمثل لنا اختبارا كبيرا قبل بداية الموسم"، وذلك حسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.
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