3 طرق من المالية لخفض رصيد الدين الحكومي في 3 سنوات

تسعى الحكومة إلى خفض معدل الديون المحلية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 77.5%، وأكد الخبراء ضرورة تطبيق مجموعة من الإجراءات، في مقدمتها خفض عجز الموازنة العامة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

تستهدف وزارة المالية خفض معدل الدين الحكومي للناتج المحلي ليصل إلى 77.5% بنهاية يونيو 2022، في مقابل نحو 90.5% بنهاية يونيو 2019. ويعد خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي، أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة أنه يوفر مخصصات مالية إضافية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف دعائمها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بحيث يتزايد الاهتمام بالصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لتقدم أي دولة، والاستثمار في الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية التي توفر فرص العمل، وترفع معدلات الصادرات.

الخفض التدريجي للدين المحلي نجحت الحكومة في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 108% نهاية يونيو 2017، إلى 98% نهاية يونيو 2018، ثم إلى 90.5% نهاية يونيو 2019، ومن المستهدف أن تكون 82.5% نهاية يونيو 2020، ثم إلى 77.5% نهاية يونيو 2022. وقال الدكتور سامي السيد أستاذ المالية العامة، إن الخفض التدريجي

الخفض التدريجي للدين المحلي

نجحت الحكومة في خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي من 108% نهاية يونيو 2017، إلى 98% نهاية يونيو 2018، ثم إلى 90.5% نهاية يونيو 2019، ومن المستهدف أن تكون 82.5% نهاية يونيو 2020، ثم إلى 77.5% نهاية يونيو 2022.

وقال الدكتور سامي السيد أستاذ المالية العامة، إن الخفض التدريجي للدين العام المحلي يأتي من خلال قيام الحكومة بعدة إجراءات، أهمها الاستمرار في تنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادي، والتي تساهم في رفع معدل النمو.

وأضاف سامي أن انخفاض الدين سيسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري عبر خفض معدلات التضخم وأسعار الفائدة، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تعمل على دعم استثمارات القطاع الخاص إلى جانب خلق فرص عمل حقيقية ومستدامة للداخلين الجدد في السوق.

ولجأت الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، والتى أعقبت قرار تحرير سعر الصرف، إلى الاستدانة المحلية، وذلك من خلال طرحها لعدة أدوات دين سواء كانت هذه الأدوات على شكل سندات أو على هيئة أذون خزانة.

عجز الموازنة

قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تخفيض الدين العام بالموازنة العامة للدولة يتم من خلال زيادة الناتج القومي للبلاد.

بينما ترى الدكتورة شيرين الشواربي أستاذة الاقتصاد والمساعدة السابقة لوزير المالية، أن خفض رصيد الديون للناتج المحلي يتطلب حدوث تراجع في عجز الموازنة العامة للدولة، مشيرة إلى أن تراجع العجز يسهم في تحسين مؤشرات الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي.

وأضافت "الشواربي" أن استمرار تطبيق إجراءات الضبط المالي، وزيادة الإيرادات بشكل أكبر من المصروفات يساهم أيضا في خفض الديون من خلال توجيه هذه الوفورات إلى عمليات التنمية بدلا من توجيهها إلى خدمة أعباء الدين.

كما أكد الدكتور شريف الدمرداش أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، ضرورة قيام الحكومة بحل أزمة عجز الموازنة من خلال خفض المصروفات وزيادة الإنتاج والإيرادات لمنع الاستدانة مرة أخرى.

وتوقعت «فيتش سوليشنز»، إحدى شركات فيتش راتينج للتصنيف الائتمانى، انخفاض عجز الموازنة إلى 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2019-2020، في مقابل 8.2% خلال العام المالي الماضي 2018-2019، مع استمرار تحقيق فوائض أولية.

استراتيجية الدين

انتهت وزارة المالية من إعداد استراتيجية السيطرة على الدين العام لمصر، حيث تعمل الاستراتيجية على وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي بهدف تقليص الدين الخارجى إلى 30% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2022، فى مقابل نحو 37.2% بنهاية العام المالي الماضى 2017-2018.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنه تم الاتفاق على القيام بعمليات تقييم القروض الجديدة، وفقًا لمحددات معينة، منها مدى توافقها مع أولويات خطة التنمية المستدامة، والموقف السابق للجهات المستفيدة من حيث استخدام القروض التى حصلت عليها، وقدرتها على السداد.

تنويع مصادر التمويل

تستهدف الموازنة الجديدة للعام المالي الجاري 2019-2020، التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية بدلا من الاقتراض قصير الأجل، خاصة مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليا، والتوسع أيضا في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلا من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.

وتسعى الحكومة إلى تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة المقبلة من خلال عدة أدوات، وتشمل كلا من طرح سندات دولية، وبدء التحركات بشأن عمليات طرح صكوك سيادية، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.