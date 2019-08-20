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أول رد روسي على تجربة واشنطن الصاروخية

تحرير:وكالات ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص
تجربة صاروخية
تجربة صاروخية
اعتبرت روسيا، اليوم الثلاثاء، أن خطوة الولايات المتحدة بإجراء اختبارات على صاروخ جوال متوسط المدى، تؤدي إلى تصعيد التوترات العسكرية. ويأتي التصعيد الأمريكي بعد نحو 3 أسابيع من إعلان الولايات المتحدة انسحابها من معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى الموقّعة مع موسكو بزعم عدم التزام الأخيرة بالمعاهدة الأمر الذي نفاه الكرملين، وصرح سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، بأن "الأمر يدعو للأسف.. من الواضح أن الولايات المتحدة سلكت مسار تصعيد التوترات العسكرية"، بحسب وكالة "تاس".
وأوضح ريابكوف، أن اختبار الولايات المتحدة للصاروخ يؤكد خطة واشنطن لإنهاء معاهدة القوى النووية منذ وقت طويل، مضيفا: "لن نرد على الاستفزازات". وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الإثنين، إجراء تجربة لصاروخ جوال جديد متوسط المدى، مشيرة إلى أن الصاروخ الذي يعتقد أنه أحد أنواع "توماهوك" أصاب
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هواوى (1)

هواوي تشكك في نوايا أمريكا بعد إدراج شركاتها بقائمة الكيانات

رفضت شركة "هواوي" الصينية، قرارا أمريكيا بإدراج 46 شركة تابعة لها على "قائمة الكيانات الخاصة"، مشككة في نوايا الولايات المتحدة من هذا القرار، إذ أشارت في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، فر دها على خطوة واشنطن، إلى أنه "من الواضح أن القرار، المتخذ في هذا التوقيت، له دوافع سياسية، وليس له أي علاقة بالأمن القومي"، معتبرة أن الإجراءات الأمريكية "تنتهك المباديء الأساسية لمنافسة السوق الحرة، وأي محاولات لقمع أعمال هواوي لن تساعد الولايات المتحدة في تحقيق الريادة التكنولوجية".
سجن-صيني

الصين تحتجز موظفا بـ«خارجية بريطانيا» في هونج كونج

ذكرت وزارة الخارجية البريطانية، أنها تسعى للحصول على مزيد من المعلومات حول التقارير التي تفيد باحتجاز الصين أحد موظفيها في "هونج كونج". وقال المتحدث باسم الخارجية وشؤون الكومنولث في بكين: "نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن أحد أعضاء فريقنا تم احتجازه أثناء عودته إلى هونج كونج من شنتشن"، مضيفا: "نحن نقدم الدعم لعائلته ونبحث عن مزيد من المعلومات من السلطات في مقاطعة جوانجدونج وهونج كونج".
بوتين (1)

تدابير وخبراء.. أول تعليق لبوتين على الانفجار النووي

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إنه لا يوجد خطر من زيادة مستويات الإشعاع في أعقاب الانفجار النووي في موقع عسكري بشمال روسيا يوم 8 أغسطس الماضي، بحسب "سي إن إن عربي". وأوضح بوتين، قبيل اجتماعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قلعة بريجانكون بفرنسا، في أول تعليق له على الحادث: "لا يوجد تهديد هنا، ولا توجد زيادة في الإشعاع على خلفية الحادث". وتابع بوتين: "لا نرى أي تغييرات خطيرة هناك، لكن يتم اتخاذ تدابير وقائية حتى لا تكون هناك مفاجآت"، مضيفًا أنه تم إرسال خبراء مستقلين إلى الموقع لمراقبة الموقف.
الجيش-البوركيني (1)

مقتل 10 جنود من الجيش البوركيني في هجوم مسلح

ذكر الجيش البوركيني في بيانٍ أن متشددين مسلحين مجهولين قُتلوا، اليوم الإثنين 19 أغسطس، ما لا يقل عن عشرة جنود وأصابوا عددًا آخر في هجومٍ على وحدة عسكرية بشمال بوركينا فاسو. وشن إسلاميون هذا العام أعمال عنف في بوركينا فاسو أودت بحياة مئات الأشخاص، وشردت أكثر من 150 ألف شخص، مع امتداد تأثير الجماعات المتشددة عبر منطقة الساحل. وقال بيان الجيش البوركيني: ”ردًّا على الهجوم الهمجي، بدأت عملية بحث جوي وبري واسعة النطاق، لتحييد المهاجمين الذين كان عددهم كبيرًا“.
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القوات الامريكية والتركية شمال سوريا

إيران عن المنطقة الآمنة حول سوريا: مقلق واستفزازي

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، الاتفاق الأمريكي التركي بإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري، مؤكدة أنه أمر استفزازي ومقلق. كانت أنقرة وواشنطن قد توصلتا، الأربعاء، إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا، وذلك للحد من وجود وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة. وتطالب تركيا بمنطقة تكون بعمق ثلاثين كيلومترا ابتداء من حدودها، وهو مطلب كرره وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.
الانتخابات الأمريكية

نقص التمويل يهدد جهود حماية الانتخابات الأمريكية2020

في مكتب بسيط بجوار مطعم "تشاك إي تشيز" في مركز "سبرينجفيلد" التجاري، يقع الخط الأمامي لحماية نزاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، حيث يقع مجلس ولاية "إلينوي" للانتخابات، الذي يعمل فيه عشرات الموظفين والمبرمجين وخبراء الأمن لمنع تكرار أزمة عام 2016، عندما تسلل الروس لقوائم تسجيل الناخبين في الولاية. وفي انتخابات 2020، ستنشر "إلينوي" برنامجا جديدا للحكومة الأمريكية لاكتشاف الثغرات الضارة وإرسال خبراء التكنولوجيا لمساعدة مسؤولي الانتخابات المحليين، كما يستعد الحرس الوطني، لليلة الانتخابات، إذا كان هناك حاجة إلى نقل الفنيين إلى مقاطعة بعيدة.
بوتين وترامب

روسيا: لن نرفض الحوار مطلقا مع أمريكا

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الأحد، أن موسكو لن ترفض الحوار أبدا مع الولايات المتحدة بشأن معاداة الأسلحة، وأنها كانت دائما منفتحة. وقال شويجو في مقابلة خاصة، على قناة "روسيا 24": "لم نرفض الحوار يوما ونحن من عرضه طوال الفترة السابقة"، مضيفا: "لقد أظهرنا انفتاحنا الكامل من خلال عرض الصاروخ المشكوك بأمره من قبل الأمريكيين لكنهم رفضوا القدوم إلى موسكو والتحقق من الأمر من خلال معاينته ومعرفة مميزاته". وتابع: "إذا كانت هناك نية أو مخطط لزيادة عدد المشاركين بالمعاهدة فلماذا تم إلغاؤها بشكل تام؟ كان من الممكن اتباع طريقة أخرى".
بوتين وترامب

ترامب يخطر بوتين باستقالة السفير الأمريكي لدى روسيا

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأبلغه باستقالة السفير الأمريكي لدى روسيا الاتحادية، جون هانتسمان. وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء: "أخبر الرئيس ترامب في اتصال هاتفي الرئيس بوتين، بأن استقالة السفير جون هانتسمان ستكون في وقت قريب". بدوره أشاد الرئيس فلاديمير بوتين بفترة عمل هانتسمان رئيسا للبعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، إذ اجتاز البلدان واحدة من أصعب الفترات في تاريخ العلاقات الثنائية.
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