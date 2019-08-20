أول رد روسي على تجربة واشنطن الصاروخية

تحرير:وكالات ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص

تجربة صاروخية

اعتبرت روسيا، اليوم الثلاثاء، أن خطوة الولايات المتحدة بإجراء اختبارات على صاروخ جوال متوسط المدى، تؤدي إلى تصعيد التوترات العسكرية. ويأتي التصعيد الأمريكي بعد نحو 3 أسابيع من إعلان الولايات المتحدة انسحابها من معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى الموقّعة مع موسكو بزعم عدم التزام الأخيرة بالمعاهدة الأمر الذي نفاه الكرملين، وصرح سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، بأن "الأمر يدعو للأسف.. من الواضح أن الولايات المتحدة سلكت مسار تصعيد التوترات العسكرية"، بحسب وكالة "تاس".

وأوضح ريابكوف، أن اختبار الولايات المتحدة للصاروخ يؤكد خطة واشنطن لإنهاء معاهدة القوى النووية منذ وقت طويل، مضيفا: "لن نرد على الاستفزازات". وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الإثنين، إجراء تجربة لصاروخ جوال جديد متوسط المدى، مشيرة إلى أن الصاروخ الذي يعتقد أنه أحد أنواع "توماهوك" أصاب