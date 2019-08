بوكس أوفيس: good boys في الصدارة بـ21 مليون دولار

تصدر فيلم "good boys" الكوميدي شباك التذاكر الأمريكي البوكس أوفيس هذا الأسبوع كما احتل فيلم الأكشن والإثارة "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" المركز الثاني

٢٠ أغسطس ٢٠١٩

تصدر الفيلم الكوميدي الجديد "good boys" البوكس أوفيس الأسبوع الحالي مسجلاً 21 مليون دولار، والفيلم بطولة جاكوب تريمبلاي وكيث وليامز وبرادي نون ومولي جوردون، ومن إخراج جين ستوبنيتسكي. ويحافظ فيلم الأكشن والإثارة Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw على المراكز الأولى بالبوكس أوفيس للأسبوع وجاء في المركز الثاني بإيرادات 14 مليون دولار أمريكي وبإجمالي إيرادات 133 مليون دولار أمريكي، يقدم الفيلم قصة منفصلة عن سلسلة أفلام The Fast and The Furious.

تدور أحداث الفيلم حول أعداء تحولوا إلى أصدقاء، فعميل الأمن الدبلوماسي لوك هوبس وديكارد شاو يقرران التحالف سويا لمواجهة الشرير بريكستون المحسن جينيا والذي ينوي القيام بأعمال تهدد الإنسانية، كما تلعب فانيسا كيربي دور شقيقة شاو المهددة بسبب الفيروس القاتل الذي يحاول بركستون نشره للقضاء على العالم. الفيلم

الفيلم بطولة دواين جونسون، جيسون ستاثام، إدريس إلبا، إيدي ماريسون، تيريزا ماهوني وستيفاني فوجت، ومن تأليف كريس مورجان وإخراج ديفيد ليتش.



وفي المركز الثالث في البوكس أوفيس جاء فيلم الأكشن والمغامرة The Lion King 2019بإيرادات 12 مليون دولار أمريكي، وبإجمالي إيرادات 496 مليون دولار أمريكي منذ بداية عرضه في 19 يوليو الماضي.



وأعادت ديزني في الفيلم إنتاج نسختها الكرتونية الشهيرة ويعد ثاني تجاربها هذا العام في تحويل كلاسيكياتها القديمة بعد فيلم Aladdin، وتدور أحداثه حول رحلة الشبل سيمبا الطويلة مع العالم وخاصة بعد موت والده موفاسا غدرًا على يد سكار شقيقه الطامع في السلطة في سبيل بسط نفوذه على صخرة العزة، ويعيش هائمًا على وجهه إلى أن تلوح في الأفق رياح تغيير الماضي الأليم.



يقوم بدوبلاج الفيلم دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر، بيونسيه نولز وهو من تأليف ليندا ولفيرتون وإخراج جان فافريو.



في الأسبوع الأول لعرض الجزء الثاني من فيلم الطيور الغاضبة "The Angry Birds Movie 2" احتل المركز الرابع في "البوكس أوفيس"، بإيرادات وصلت إلى 10 ملايين دولار 16 مليون دولار.



وفي الجزء الثاني من الفيلم يحاول ملك جزيرة الخنازير الانتقام من الطيور الغاضبة بعدما دمروا موطنه في معركة استعادة بيضهم منه ويكون هناك في هذه الأثناء "زيتا" الطائر الأرجواني الغامض، والمتعب من حياته في جزيرة جليدية نائية، وتهددهم جميعا بخططها الخاصبة بالغزو.



ويقوم بالأداء الصوتي في الفيلم كل من داني ماكبرايد في دور "بومب"، و جوش جاد في دور "شاك"، و جيسون سوديكس بدور "ريد"، وبيل هادير بدور "ليونارد"، وستيرلنج كي بدور "براون" وأوكوافينا بدور "كورتني" وبيتر دينكليدج بدور " النسر العظيم"، كما أعلنت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد انضمامها لفريق الأداء الصوتي للجزء الثاني من الفيلم، حيث تؤدي دور "Matilda" قائدة ومعلمة الطيور الغاضبة.



احتل فيلم الرعب Scary Stories to Tell in the Dark المركز الخامس في البوكس أوفيس بإيرادات بلغت 10 ملايين دولار وبإجمالي إيرادات حوالي 40 مليون دولار منذ بدء عرضه في 9 أغسطس الحالي بأمريكا.



الفيلم تدور أحداثه عام 1968، في بلدة ميل فالي النائية بأمريكا حيث تعيش عائلة بيلوز في منزل يقع على أطراف البلدة، وتتواجد فتاة صغيرة تدعى سارة، محملة بأسرار مخيفة حول حياتها وتتحول إلى سلسلة من الحكايات المخيفة التي جمعتها فتي كتاب، يكتشفه مجموعة من المراهقين وتتوالى الأحداث المرعبة.



يقوم ببطولة الفيلم أوستن زاجور، دين نوريس، لوريان توساينت، أوستن أبرامز، ناتالي جانزهورن وكاثلين بولارد وتأليف دان هاجمان وإخراج أندريه أفريدال.



وفي ثالث أيام عرضه احتل فيلم الرعب 47 Meters Down: Uncaged المركز السادس في البوكس أوفيس بإجمالي إيرادات بلغت 9 ملايين دولار.



تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب حول أربع فتيات مراهقات يكتشفن أثناء ممارسة رياضة الغوص في مدينة مدمرة تحت الماء، أنهن لسن بمفردهن داخل متاهة الكهوف المغمورة بالمياه، وأنهن قد دخلن في منطقة عامرة بأشرس أنواع أسماك القرش.



الفيلم بطولة جون كوربيت ونيا لونج وصوفي نيليس وآكسيل مانسيلا وكارين الفكس ومن تأليف إرنست ريرا وإخراج جوهانسن روبرتس.



وفي المركز السابع بالبوكس أوفيس جاء الفيلم العائلي Dora and the Lost City of Gold بإيرادات بلغت حوالي 9 ملايين دولار في الأسبوع الثاني لعرضه وبإجمالي إيرادات بلغت 33 مليون دولار.



تدور أحداث الفيلم حول فتاة أمضت معظم حياتها في استكشاف الغابة مع والديها، وتحب المغامرات الأكثر خطورة على الإطلاق وهى في المدرسة الثانوية، حيث تذهب مع مجموعة من المراهقين في مغامرة لإنقاذ والديها وحل اللغز المستحيل وراء حضارة "الإنكا" المفقودة.



يقوم ببطولة الفيلم إيزابيلا مونير، داني تريجو، تيمويرا موريسون، بينيسيو ديل تورو، جيفري واهلبرج، أوجينيو ديربيز من تأليف ماثيو روبنسن وإخراج نيكولاس ستولر.



واحتل فيلم الكوميديا والدراما Once Upon a Time in Hollywood المركز الثامن في البوكس أوفيس، بإيرادات اقتربت من 8 ملايين دولار وبإجمالي إيرادات 114 مليون دولار أمريكي منذ بدء عرضه في 26 يوليو الماضي.



وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969 بمدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ودوبليره اللذان يكافحان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.



الفيلم بطولة نخبة من ألمع نجوم هوليوود، ليوناردو ديكابريو وبراد بيت وآل باتشينون ومارجوت روبي، ومن تأليف وإخراج كوينتين تارنتينو ومن المتوقع عرضه بدرو العرض المصرية في 14 أغسطس الحالي.