فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

بوكس أوفيس: good boys في الصدارة بـ21 مليون دولار

تصدر فيلم "good boys" الكوميدي شباك التذاكر الأمريكي البوكس أوفيس هذا الأسبوع كما احتل فيلم الأكشن والإثارة "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" المركز الثاني
تحرير:أميرة شرف ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
good boys
good boys
تصدر الفيلم الكوميدي الجديد "good boys" البوكس أوفيس الأسبوع الحالي مسجلاً 21 مليون دولار، والفيلم بطولة جاكوب تريمبلاي وكيث وليامز وبرادي نون ومولي جوردون، ومن إخراج جين ستوبنيتسكي. ويحافظ فيلم الأكشن والإثارة Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw على المراكز الأولى بالبوكس أوفيس للأسبوع وجاء في المركز الثاني بإيرادات 14 مليون دولار أمريكي وبإجمالي إيرادات 133 مليون دولار أمريكي، يقدم الفيلم قصة منفصلة عن سلسلة أفلام The Fast and The Furious.
تدور أحداث الفيلم حول أعداء تحولوا إلى أصدقاء، فعميل الأمن الدبلوماسي لوك هوبس وديكارد شاو يقرران التحالف سويا لمواجهة الشرير بريكستون المحسن جينيا والذي ينوي القيام بأعمال تهدد الإنسانية، كما تلعب فانيسا كيربي دور شقيقة شاو المهددة بسبب الفيروس القاتل الذي يحاول بركستون نشره للقضاء على العالم. الفيلم
اقرأ المزيد
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق2» يحافظ على المركز الثاني في الإيرادات

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 83 مليون جنيه، فى نحو 27 يوما من طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الاثنين، مليونا و304 آلاف و146 جنيها، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" الذي حقق مليونين ونصف المليون. وأطاح "الفيل الأزرق 2" بـ"كازابلانكا" من صدارة إيرادات السينما المصرية عبر تاريخها. ويشارك فى بطولة الفيلم «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
ولاد-رزق

«ولاد رزق 2» يواصل تصدره لإيرادات أفلام العيد

يواصل فيلم «ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي لأفلام عيد الأضحى، إذ بلغت إيراداته أمس الاثنين مليونين و552 ألفا و943 جنيها، وبذلك بلغ إجمالي إيرادات الفيلم في 12 يوما، ما يزيد عن 63 مليون جنيه، وبذلك أصبحت المنافسة مشتعلة بين «ولاد رزق 2» و«الفيل الأزرق 2» الذي تخطى الـ80 مليون جنيه في نحو 25 يوما. الفيلم الأول من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
The Rock

«الصخرة» يتزوج من حبيبته «هاشيان» في حفل بسيط بهاواي

أعلن الممثل دوين جونسون، اليوم الإثنين، زواجه من حبيبته المغنية ومنتجة الموسيقى لورين هاشيان في حفل بسيط بهاواي ونشر صورتهما على حسابه بانستجرام". وارتدى جونسن الملقب بـ"الصخرة" أو "The rock" قميصًا أبيض وبنطلونا أبيض وظهر في الصورة بجانب عروسه البالغة من العمر 34 عاما مرتدية فستانًا طويلا من الدانتيل الأبيض بقصة مفتوحة من الصدر. التقى جونسون وهاشيان لأول مرة عام 2006 بينما كان يصور فيلم The Game Plan وأنجب منها بنتين جاسمين 3 سنوات وتيانا 16 شهرًا.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيلم Last Christmas‎

طرح إعلان Last Christmas لإميليا كلارك (فيديو)

طرحت شركة يونيفرسال بيكتشرز للإنتاج الفني، اليوم الأربعاء، التريلر الأول الرسمي لفيلم الكوميديا والرومانسية Last Christmas المقرر عرضه في شهر نوفمبر المقبل تزامنا مع بدء الاحتفالات بالكريسماس. الفيلم تم الانتهاء من تصوير آخر مشاهده في لندن مؤخرا، وهو من بطولة إيما تومسون، وإميليا كلارك، وهنري جولدينج، وديفيد موميني، وميشيل يوه، وجواكيم سكارلي، ومن تأليف بريوني كيمنجز، وإيما تومسون وإخراج بول فيج. وشاركت كلارك في مسلسل Game of Thrones الحائز جائزة جولدن جلوب، وهو من مسلسلات الفانتازيا.
fast & furious 6

الأكشن يتصدر.. Fast & Furious الأول للأسبوع الثاني

نجح فيلم الأكشن والإثارة Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw في تصدر البوكس أوفيس هذا الأسبوع بإيرادات 25 مليون دولار أمريكي وبإجمالي إيرادات بلغت 111 مليون دولار، وبذلك يواصل الفيلم تصدر البوكس أوفيس للأسبوع الثاني على التوالي منذ بدء عرضه. يقدم الفيلم قصة منفصلة عن سلسلة أفلام The Fast and The Furious، حيث يقرر عميل الأمن الدبلوماسي الأمريكي "لوك هوبس" بالتحالف على نحو غير متوقع مع "ديكارد شاو" لكي يواجها معًا شريرا محسنا جينيًّا يهدد مستقبل الإنسانية.
the lion king

Lion King يتصدر سينما أمريكا.. ويقترب من المليار

احتفظ فيلم الرسوم المتحركة "الأسد الملك- The Lion King" بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني محققا 75.5 مليون دولار. وبلغت إيراداته 962.6 مليون دولار عالميًا، جمع منها الفيلم 350.7 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي، وفقا لـ"Box office Mojo". الفيلم بطولة أصوات "دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر بيونسيه"، وسيناريو وحوار جيف ناثانسون، وإخراج جان فافريو، وهو ثاني أفلام "ديزني" التي تعيد إنتاجها، إذ سبقه فيلم "علاء الدين"، وقد حقق نجاحا كبيرا، ما دفع الشركة إلى تكرار التجربة.
Mad Max Fury Road

إنتاج جزء ثان من أفضل أفلام الحركة في تاريخ السينما

محبو فيلم الأكشن الشهير Mad Max: Fury Road سيكونون على موعد مع مفاجأة سارة، إذ أعلن مؤلف ومخرج الفيلم، الأسترالي جورج ميلر، أنه منشغل حاليا بتنفيذ الجزء الثاني من الفيلم، الذي صُنف على أنه أحد أعظم أفلام الحركة على مر العصور. وفي الوقت الحالي، يعمل "ميلر"، وفق تصريحاته لموقع Indie Wire، على الانتهاء من تصوير فيلم Three Thousand Years of Longing، الذي سيعرض في 2020. الفيلم يدور حول ما يعرف بـ"أدب ما بعد الكارثة"، إذ يعرض من خلاله المؤلف رؤيته للعالم بعد تعرضه للدمار نتيجة الصراعات، لنرى البشر يسلكون طريق التوحش في محاولتهم للبقاء.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org