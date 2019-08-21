اللوز والثوم.. أطعمة يجب تناولها بعد الولادة

مرحلة ما بعد الولادة لا تقل أهمية عن مرحلة الحمل فيما يتعلق بالنظام الغذائي، إذ يجب اتباع نظام غذائي صحي غني بالبقوليات والفواكه والخضراوات

تحرير:إسراء سليمان ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م

تحدثنا من قبل عن مختلف الأنظمة الغذائية من أجل حياة صحية، وجسم مثالي خال من الأمراض، على سبيل المثال نظام الكيتو من أهم ما يمكن الاعتماد عليه في فقدان الوزن، يتضمن تناول كميات منخفضة من الكربوهيدرات، كما يوجد نظام الباليو القائم على الأطعمة التي تتضمن الأسماك والفواكه والخضراوات والبذور. ومن أهم الأنظمة الغذائية التي يجب أن تضعها أيضًا في اعتبارك "دايث مثالي بعد الولادة"، تفقد الأم أثناء الولادة العديد من العناصر الغذائية المهمة، وبالتالي تحتاج إلى تناول أطعمة محددة؛ لتعويض ما ينقصها، نقلًا عن "timesofindia".

يلعب النظام الغذائي دورا مهما فيما يتعلق بالعناية المتطلبة بعد الولادة، مثل مرحلة الحمل، فالانتباه لنظامك الغذائي من أهم الأدوات المهمة بعد الولادة مباشرة، فأنت بحاجة إلى إدراج أطعمة غنية بكميات كبيرة من العناصر الغذائية المهمة مثل المعادن والفيتامينات والألياف الغذائية؛ لتساعد على الحفاظ على الصحة

يلعب النظام الغذائي دورا مهما فيما يتعلق بالعناية المتطلبة بعد الولادة، مثل مرحلة الحمل، فالانتباه لنظامك الغذائي من أهم الأدوات المهمة بعد الولادة مباشرة، فأنت بحاجة إلى إدراج أطعمة غنية بكميات كبيرة من العناصر الغذائية المهمة مثل المعادن والفيتامينات والألياف الغذائية؛ لتساعد على الحفاظ على الصحة بشكل عام، وزيادة لبن الأم، إضافة إلى ارتفاع معدلات شفاء الجسم، فبينما تمدك الكربوهيدرات بالطاقة اللازمة التي تحتاجها، فالبروتين أيضًا يساعد في إعادة بناء العضلات والأنسجة، وما يلي بعض من الأطعمة التي تساعدك في استعادة صحتك بعد الولادة:

فاكهة الماندرين.. تقلل الكوليسترول وتقي من السرطان



1-اللوز

يجب أن نتناول اللوز في جميع مراحل حياتنا، خاصة أثناء وبعد مرحلة الحمل، حيث يتميز بالعديد من الفوائد الصحية فيما يتعلق بالتعزيز من الحالة المزاجية، وتزويد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، إذ عليك باعتباره كاسناك طبيعي وتناول منه حسب حاجتك إضافة إلى المكسرات الأخرى تتميز أيضًا بعدة فوائد، على الرغم من صغر حجمها فإنك ستجدها في كثير من الأنظمة الغذائية؛ نظرًا للدهون الصحية التي تحتوي عليها.

ماذا يحدث لجسمك عند عدم تناول طعام كافٍ؟



2-الثوم

ليس من المكونات الأساسية في الطعام فقط، ولكن يتميز أيضًا بالعديد من الفوائد الصحية، حيث يعد معززا طبيعيا للجهاز المناعي، أي يساعد الجهاز المناعي على القيام بوظائفه على أكمل وجه، كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تعد أحد العوامل الأساسية في الوقاية من السرطان، كما أنها تحميك من الجراثيم والفيروسات المسببة للعديد من الأمراض بشكل طبيعي، إذ يجب أن يتم تناوله في الشهور الأولى بعد الولادة، حيث يحتاج الجسم إلى رعاية خاصة.

بيضة مسلوقة وزبادي.. الـ«سناكس» تساعد في فقدان الوزن



3-الحلبة وبذور الكمون

لا تتوقف فوائدهما حول فقدان الوزن فقط، ولكنهما مصدر مهم أيضا للطاقة، فبعد الولادة تظهر بعض الأعراض مثل التعب والإرهاق، لذا في هذا التوقيت تناوُل هذه الأطعمة من الأشياء الرئيسية، فالحلبة غنية بالعديد من العناصر مثل الحديد والمغنسيوم والمنجنيز والكبريت، إضافة إلى مجموعة فيتامين B المركبة، بجانب الألياف الغذائية، كما أنها تحتوي على مضادات الأكسدة،

وتساعد أيضًا على التقليل من معدلات الكوليسترول الضارة والوقاية من اضطرابات الجهاز الهضمي التي قد تظهر بشكل كبير في هذه المرحلة، وتهدئ من الأعراض التي تتبع انقطاع الدورة الشهرية.

وبالنسبة للكمون يعتبر أحد أهم التوابل التي توجد في المطبخ، حيث يحتوي على الكالسيوم والفوسفور والزنك والكبريت، وبالنسبة للفوائد: ينظم عملية الهضم بفاعلية كبيرة، ويعزز من الجهاز المناعي، ونظرًا لأنه مصدر غني بالحديد، يساعد بشكل كبير في زيادة الهيموجلوبين والتحسين من تدفق الدم، كما أنه يعزز من دورة شهرية صحية.

4-البقوليات

تعد من الأطعمة المهمة التي يجب أن توضع بجانب الأطعمة الأساسية الأخرى مثل الفول والعدس واللوبيا، وذلك لأنها مصدر غني بالبروتين الصحي.

إذا كنت تشعر بالضعف والتعب فإليك قائمة بأفضل الأطعمة

