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اللوز والثوم.. أطعمة يجب تناولها بعد الولادة

مرحلة ما بعد الولادة لا تقل أهمية عن مرحلة الحمل فيما يتعلق بالنظام الغذائي، إذ يجب اتباع نظام غذائي صحي غني بالبقوليات والفواكه والخضراوات
تحرير:إسراء سليمان ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ م
أطعمة يجب تناولها بعد الولادة
أطعمة يجب تناولها بعد الولادة
تحدثنا من قبل عن مختلف الأنظمة الغذائية من أجل حياة صحية، وجسم مثالي خال من الأمراض، على سبيل المثال نظام الكيتو من أهم ما يمكن الاعتماد عليه في فقدان الوزن، يتضمن تناول كميات منخفضة من الكربوهيدرات، كما يوجد نظام الباليو القائم على الأطعمة التي تتضمن الأسماك والفواكه والخضراوات والبذور. ومن أهم الأنظمة الغذائية التي يجب أن تضعها أيضًا في اعتبارك "دايث مثالي بعد الولادة"، تفقد الأم أثناء الولادة العديد من العناصر الغذائية المهمة، وبالتالي تحتاج إلى تناول أطعمة محددة؛ لتعويض ما ينقصها، نقلًا عن "timesofindia".
يلعب النظام الغذائي دورا مهما فيما يتعلق بالعناية المتطلبة بعد الولادة، مثل مرحلة الحمل، فالانتباه لنظامك الغذائي من أهم الأدوات المهمة بعد الولادة مباشرة، فأنت بحاجة إلى إدراج أطعمة غنية بكميات كبيرة من العناصر الغذائية المهمة مثل المعادن والفيتامينات والألياف الغذائية؛ لتساعد على الحفاظ على الصحة
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الفول أكلة شعبية مفيدة.. احذر أضراره

الفول وجبة شعبية وأساسية على الفطار، فالشعب المصري معروف بتناوله الفول والطعمية صباحا وفي بعض الأحيان على العشاء أيضا. ويعتبر الفول من الأطعمة التي يمكن تناولها بسعر مناسب، كما أنه يساعد في الشبع بشكل كبير، ولأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية فيكون له مجموعة من الفوائد، ولكن هذا لا يعني الإفراط فيه. إذا كنت تحب الفول كثيرا وتتناوله بشكل يومي ولكن لا تعرف تأثيره على جسمك، فقد حان الوقت لمعرفة الفوائد والمخاطر، وفقًا لما ذكره موقع Medical News Today.
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للحفاظ على قلب صحي.. ضع البابريكا في نظامك الغذائي

يحتاج الطعام إلى بعض من اللمسات السحرية، على سبيل المثال رشة الملح تعتبر من الأساسيات للحصول على طعام شهي، فهل تتخيل أن حبات قليلة من الملح تحول مذاق الطعام بالكامل، كما توجد التوابل التي لا يخلو منها أي مطبخ على سبيل المثال الكركم والزنجبيل والقرفة والكمون، كما توجد الـ "بابريكا"، حيث تعد من أهم التوابل التي يجب أن تدرجها على قائمة الطعام الخاصة بك، تُصنع هذه التوابل من الفلفل المجفف، بجانب مذاقها الرائع، تمنح الجسم العديد من الفوائد التي لايمكن أن تتجاهلها، نقلًا عن "healthline".
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في كثير من الأحيان قد تشعر بأن طاقتك انتهت ولا تستطيع القيام ببعض الأعمال الضرورية، وبالتالي يصيبك التدهور الشديد. الأطعمة والمشروبات تحتوي فى الغالب على نسبة عالية من الكربوهيدرات، خاصة من السكر أو الكافيين، فهذه الأشياء ستمنحك دفعة مؤقتة، لكنها غالبًا ما يعقبها تعطل، إذن تبحث عن أطعمة تحسن من طاقتك لأطول فترة ممكنة، وبالتالي تحتاج إلى بعض العناصر الغذائية لتشعر بالصحة والحيوية، حيث يستخدم جسمك تلك العناصر لإنتاج الطاقة على المستوى الخلوي، لذا تعرف عليها وفقا لما ذكره موقع Verywell Fit.
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