ميدو يحسم انتقال لاعب المقاصة إلى المصري

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص

أحمد حسام «ميدو»

دخل مسئولو نادي المصري البورسعيدي في مفاوضات جادة مع نادي مصر للمقاصة، من أجل ضم لاعب وسط الفريق الفيومي، محمد توني، اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وأبلغت إدارة مصر للمقاصة برئاسة محمد عبد السلام، مسئولي المصري بأنهم سيعرضون الأمر على الجهاز الفني للفريق الفيومي بقيادة المدرب أحمد حسام «ميدو». وينتظر المصري البورسعيدي، بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، الرد النهائي من مسئولي مصر للمقاصة لإتمام صفقة انتقال لاعب وسط الفريق الفيومي.

كما دخل المصري في مفاوضات جادة من أجل ضم ثنائي الزمالك عماد فتحي وبهاء مجدي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأخضر استعدادا للموسم الجديد. وتحدث مسؤولو المصري مع نظرائهم بالزمالك من أجل التعاقد مع الثنائي وهو الأمر الذي رحب به الأبيض، ولكن على سبيل الاعارة وليس البيع النهائي، بعكس ما يسعى له الفريق الساحلي. كما

كما دخل المصري في مفاوضات جادة من أجل ضم ثنائي الزمالك عماد فتحي وبهاء مجدي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأخضر استعدادا للموسم الجديد.



وتحدث مسؤولو المصري مع نظرائهم بالزمالك من أجل التعاقد مع الثنائي وهو الأمر الذي رحب به الأبيض، ولكن على سبيل الاعارة وليس البيع النهائي، بعكس ما يسعى له الفريق الساحلي.



كما اقترب النادي المصري من التعاقد مع هشام محمد، لاعب وسط الأهلي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأخضر للموسم المقبل، خاصة وأن اللاعب يرغب في التدريب تحت قيادة إيهاب جلال مدربه السابق.



ويتطلع مجلس إدارة النادي المصري لتدعيم صفوف الفريق قبل غلق فترة القيد بنهاية الشهر الجاري، خاصة وأنه لم يضم سوى صفقتين فقط، الليبي مفتاح طقطق ومحمد خالد شيكا لاعب فاركو على سبيل الإعارة.

