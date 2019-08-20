رياضة

ميدو يحسم انتقال لاعب المقاصة إلى المصري

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٥ ص
أحمد حسام «ميدو»
أحمد حسام «ميدو»
دخل مسئولو نادي المصري البورسعيدي في مفاوضات جادة مع نادي مصر للمقاصة، من أجل ضم لاعب وسط الفريق الفيومي، محمد توني، اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وأبلغت إدارة مصر للمقاصة برئاسة محمد عبد السلام، مسئولي المصري بأنهم سيعرضون الأمر على الجهاز الفني للفريق الفيومي بقيادة المدرب أحمد حسام «ميدو». وينتظر المصري البورسعيدي، بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، الرد النهائي من مسئولي مصر للمقاصة لإتمام صفقة انتقال لاعب وسط الفريق الفيومي.
كما دخل المصري في مفاوضات جادة من أجل ضم ثنائي الزمالك عماد فتحي وبهاء مجدي، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأخضر استعدادا للموسم الجديد. وتحدث مسؤولو المصري مع نظرائهم بالزمالك من أجل التعاقد مع الثنائي وهو الأمر الذي رحب به الأبيض، ولكن على سبيل الاعارة وليس البيع النهائي، بعكس ما يسعى له الفريق الساحلي. كما
اقرأ المزيد
هازارد-ريال-مدريد

هازارد يستعد للعودة إلى الملاعب مبكرا

يبدو أن النجم البلجيكي إيدين هازارد سيعود إلى الملاعب بصورة مبكرة عن المتوقع، حيث يتعافى بصورة جيدة للغاية من الإصابة التي يعاني منها في الفخذ، والتي كان من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع، ويجري الجهاز الطبي للريال المزيد من الفحوصات الطبية على اللاعب، على أمل أن يخوض مباراته الأولى في الدوري الإسباني أمام فياريال في الجولة الثالثة يوم 1 سبتمبر المقبل، وعانى هازارد من الإصابة في التدريبات الخاصة بالمباراة الأولى في الموسم أمام سيلتا فيجو، وكان من المنتظر غيابه لمدة شهر، إلا أنه يتعافى بصورة سريعة.
برشلونة (2)

مفاجأة.. نجم برشلونة على رادار يوفنتوس

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن يوفنتوس يُخطط لحركة ثلاثية الاتجاه في الميركاتو، حيث سيُغادر لاعبه باولو ديبالا إلى باريس سان جيرمان، مقابل ضم البرازيلي نيمار، وبعدها سيتم النظر إلى التعاقد مع لويس سواريز من برشلونة. وأضافت توتو سبورت، أن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس الذي كان في مدينة برشلونة أمس الاثنين، ناقش مع إدارة البارسا عدة ملفات، ومن ضمنها قام بسؤالهم عن استعدادهم لبيع سواريز.
جماهير-النادى-الاهلى

10 آلاف متفرج لمباراتي الأهلي والزمالك بدوري الأبطال

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 10 آلاف متفرج لكل من مباراتي الأهلي والزمالك في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، قال عامر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم الاتفاق على مواعيد طرح التذاكر وأماكن طرحها خلال الاجتماع الأمني لكل مباراة، كما قرر اتحاد الكرة السماح بحضور 150 فردًا في مباراة الزمالك والمقاصة في دور الـ8 بكأس مصر، والمقرر إقامتها يوم 28 أغسطس الجاري ببرج العرب بالإسكندرية.
اقرأ المزيد من الأخبار
عمرو-مرعى

المقاصة يضم لاعب بيراميدز لمدة موسم

تعاقد مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة اللواء محمد عبدالسلام، مع اللاعب عمرو مرعي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لمدة عام على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء بصفة نهائية بعد نهاية الموسم، جاء التعاقد مع مرعي بناءً على رغبة أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الفيومي، لدعم خط الهجوم خلال الفترة القادمة. وقام عمرو مرعي، بالتوقيع على عقود انضمامه للفريق الفيومي، قبل أن ينضم للتدريبات التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي.
توقيع-ميشو‎

رسميًّا.. ميتشو يوقع للزمالك لمدة موسم

وقع المدرب الصربي ميلوتين سريدوفيتش «ميتشو»، رسميًّا لنادي الزمالك لمدة موسم واحد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وذلك في حضور مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، وإسماعيل يوسف وعلاء مقلد عضوي المجلس والدكتورة شريفة الفار عضوة مجلس الإدارة وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة وأحمد مرتضى عضو المجلس السابق وطارق يحيى، الذي تولى قيادة الفريق مؤقتًا بعد رحيل السويسري كريستيان جروس عن قيادة الفارس الأبيض، لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.
ميدو - مصر للمقاصة (4)

المقاصة: اتهامات مسئولى الزمالك باطلة

أكد بكرى سليم، المدير التنفيذى لنادي مصر للمقاصة، أن مجلس إدارة الفريق الفيومي ينتمى بالكامل للزمالك باستثناء عضوين، ورغم ذلك يتهم النادي بأنه يجامل الأهلي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية، اليوم الثلاثاء. وقال بكرى سليم: "تعاملات الأهلى معنا أكثر من رائعة، أما الزمالك فلن نقول شيئاً سوى أنهم لا بد أن يتبعوا الأصول، فلقد وافقنا على انتقال إسلام جابر للزمالك، ولا يحكمنا سوى رغبة اللاعبين، رغم أن مجلس المقاصة بالكامل انتماؤه للزمالك باستثناء الثنائى محمد مجد وعصام سراج الدين يشجعان الأهلى".
ميدو - مصر للمقاصة (3)

المقاصة: استاد الفيوم جاهز للأهلي والزمالك

قال بكرى سليم، المدير التنفيذى لنادي مصر للمقاصة، إن استاد الفيوم بات جاهزًا لاستضافة مباريات الفريق فى الموسم الجديد بما فيها مواجهات الفريق الفيومى أمام الأهلى والزمالك، وذلك حسبما أفاد في تصريحات تليفزيونية. وأرسل مسئولو مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، مذكرة رسمية إلى اتحاد الكرة يطلبون فيه العودة إلى ملعبهم الأصلى باستاد الفيوم لخوض مبارياتهم عليه خلال الموسم المقبل. وحدد مسئولو اتحاد الكرة يوم 19 سبتمبر المقبل موعدا لبداية الدورى الممتاز لموسم (2019-2020)، بعد الجلسة التى جمعت عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بمندوبى الأندية.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org