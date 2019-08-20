الحرية والتغيير تحسم مرشحيها للمجلس السيادي السوداني

تحرير:وكالات ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:١٧ ص

السودان

كشفت مصادر سياسية، اليوم الثلاثاء، حسم قوى الحرية والتغيير أمر مرشحيها الخمسة للمجلس السيادي بعد اجتماعات مطولة استمرت لساعات في دار حزب الأمن القومي، موضحة أنه سيتم إعلان الأسماء في مؤتمر صحفي عقب صدور المرسوم الدستوري بتعيينهم، وأكدت أن تسريبات الأسماء المرشحة، أو إعادة طرح أسماء المرشحين أثارت جدلا واسعا وردودا كبيرة في الأوساط السودانية، باعتبار أن "قوى الحرية والتغيير" تطرح مرشحين ذوي خلفية سياسية أو حزبية أو مناطقية وهو ما يرفضه الشارع السوداني.

ووفقا للمصادر، "تم اختيار المرشحين بعد اجتماع مطول بدار حزب الأمة القومي في الخرطوم، جمع كتل القوى المختلفة لاختيار المرشحين"، حيث تم التوافق على ترشيح كل من عائشة موسى عن القوى المدنية، وحسن إدريس الشيخ عن قوى نداء السودان ممثلا شمال السودان، ومحمد الفكي سليمان عن التجمع الاتحادي ممثلًا لشرق السودان،