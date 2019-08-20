مهلة شهر لاستكمال مقدمات حجز أراضى القرعة

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

أراضي وزارة الإسكان

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، بيانا، تقول فيه إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافقت على منح مهلة شهر من تاريخ نشر الإعلان بالصحف، للمواطنين السابق فوزهم بقطع أراضى (الإسكان الاجتماعي، الإسكان المتميز، الإسكان الأكثر تميزا)، ولم يستكملوا مقدم الحجز خلال المهلة الممنوحة لهم، ولم يستردوا مقدمات الحجز، للقرعات العلنية المعلن عنها بعد تاريخ 25 يوليو 2017، وقبل القرعة المعلن عنها بتاريخ 17 سبتمبر 2018، وذلك لاستكمال مقدمات الحجز.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم استكمال مقدمات الحجز خلال المهلة بالشروط التالية: أن تكون القطع السابق الفوز بها شاغرة، ويتم التعامل عليا بالأسعار المعمول بها حاليا، وفي حالة إعادة طرحها يسمح للمواطنين بالدخول في القرعة الجاري الإعداد لها، مع توقيع العملاء على إقرار بالموافقة على التعامل بالأسعار الحالية.وأشار

وأوضحت الوزارة، أنه يتم استكمال مقدمات الحجز خلال المهلة بالشروط التالية: أن تكون القطع السابق الفوز بها شاغرة، ويتم التعامل عليا بالأسعار المعمول بها حاليا، وفي حالة إعادة طرحها يسمح للمواطنين بالدخول في القرعة الجاري الإعداد لها، مع توقيع العملاء على إقرار بالموافقة على التعامل بالأسعار الحالية.



وأشار المهندس طارق السباعي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إلى أنه يتم طرح أراضٍ بديلة (على حسب المتاح من الأراضى) للعملاء الذين لم يستكملوا مقدم الحجز خلال المهلة الممنوحة لهم، ولم يستردوا مقدمات الحجز للقرعات العلنية المعلن عنها بداية من عام 2014 إلى عام 2017، وتم إعادة طرح أراضيهم بقرعات أخرى، وأصبحت غير شاغرة، ويتم التعامل بالأسعار المعمول بها حاليا، ويتم الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني.



