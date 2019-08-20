يوفنتوس يسعى لخطف نيمار من برشلونة هذا الصيف

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

نيمار

يخطط نادي يوفنتوس لخطف النجم البرازيلي نيمار من صفوف باريس سان جيرمان، وذلك بعدما أعلن نيمار بشكل واضح عن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري يوم 2 سبتمبر المقبل، ويستعد اليوفي للتقدم بعرض ضخم للظفر بخدمات النجم البرازيلي من خلال دفع مبلغ كبير من المال إلى جانب وضع النجم الأرجنتيتي باولو ديبالا في الصفقة، ولكن من المنتظر أن يواجه اليوفي منافسة قوية من قبل كل من برشلونة وريال مدريد للتعاقد مع نيمار، وذلك بحسب صحيفة "أس" الإسبانية.

ويقترب ديبالا من الرحيل عن صفوف السيدة العجوز، وارتبط اسمه بشدة بالانتقال إلى ناديي مانشستر يونايتد وتوتنهام، إلا أن الفريقين لم يتمكنا من الحصول على توقيعه. ويحتاج يوفنتوس بشدة للتخلص من ديبالا للتعاقد مع نيمار، لعدم خرق قواعد اللعب المالي النظيف، خاصة أن اليوفي أنفق هذا الصيف على الصفقات 150 مليون

ويقترب ديبالا من الرحيل عن صفوف السيدة العجوز، وارتبط اسمه بشدة بالانتقال إلى ناديي مانشستر يونايتد وتوتنهام، إلا أن الفريقين لم يتمكنا من الحصول على توقيعه.



ويحتاج يوفنتوس بشدة للتخلص من ديبالا للتعاقد مع نيمار، لعدم خرق قواعد اللعب المالي النظيف، خاصة أن اليوفي أنفق هذا الصيف على الصفقات 150 مليون جنيه إسترليني.



ولا يزال يتطلع يوفنتوس لبيع لاعبين من أمثال ديبالا وماريو ماندزوكيتش وبليز ماتويدي ودانيلي روجاني، لتوفير أموال التعاقد مع نيمار.



ولكن تبقى العقبة الأبرز أمام يوفنتوس هي رغبة نيمار نفسه، والذي يريد العودة إلى ناديه السابق برشلونة في المقام الأول.