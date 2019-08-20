رياضة

زوجة ريبيري كلمة السر في اقترابه من الدوري الإيطالي

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص
فرانك ريبيري
فرانك ريبيري
بات الفرنسي فرانك ريبيري، اللاعب السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني، على أعتاب الانضمام إلى الدوري الإيطالي في الموسم الجديد، ووفقًا لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن ريبيري توصل إلى اتفاق مع نادي فيورنتينا بشأن شروط التعاقد. وأوضحت لاجازيتا ديللو سبورت، أن فرانك ريبيري صاحب الـ36 عامًا، سيوقع على عقد مدته سنتين، الجمعة المقبل، وسيحصل على راتب سنوي يبلغ 3.5 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت في حالة احتلال الفريق لمركز مؤهل للبطولات الأوروبية.
وكانت مفاوضات انتقال ريبيري إلى الفيولا تعطلت مؤخرًا بسبب الضرائب، إلا أن كوميسيو، رئيس النادي، تدخل لتجاوز العقبة، علمًا بأن اللاعب الفرنسي تلقى عرضين آخرين من روسيا والدوري الأمريكي، ولكن فلورنسا تعد المدينة المفضلة لزوجة ريبيري. يشار إلى أن صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت في وقت سابق عن رفض ريبيري العرض
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هازارد-ريال-مدريد

هازارد يستعد للعودة إلى الملاعب مبكرا

يبدو أن النجم البلجيكي إيدين هازارد سيعود إلى الملاعب بصورة مبكرة عن المتوقع، حيث يتعافى بصورة جيدة للغاية من الإصابة التي يعاني منها في الفخذ، والتي كان من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع، ويجري الجهاز الطبي للريال المزيد من الفحوصات الطبية على اللاعب، على أمل أن يخوض مباراته الأولى في الدوري الإسباني أمام فياريال في الجولة الثالثة يوم 1 سبتمبر المقبل، وعانى هازارد من الإصابة في التدريبات الخاصة بالمباراة الأولى في الموسم أمام سيلتا فيجو، وكان من المنتظر غيابه لمدة شهر، إلا أنه يتعافى بصورة سريعة.
برشلونة (2)

مفاجأة.. نجم برشلونة على رادار يوفنتوس

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن يوفنتوس يُخطط لحركة ثلاثية الاتجاه في الميركاتو، حيث سيُغادر لاعبه باولو ديبالا إلى باريس سان جيرمان، مقابل ضم البرازيلي نيمار، وبعدها سيتم النظر إلى التعاقد مع لويس سواريز من برشلونة. وأضافت توتو سبورت، أن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس الذي كان في مدينة برشلونة أمس الاثنين، ناقش مع إدارة البارسا عدة ملفات، ومن ضمنها قام بسؤالهم عن استعدادهم لبيع سواريز.
جماهير-النادى-الاهلى

10 آلاف متفرج لمباراتي الأهلي والزمالك بدوري الأبطال

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 10 آلاف متفرج لكل من مباراتي الأهلي والزمالك في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، قال عامر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم الاتفاق على مواعيد طرح التذاكر وأماكن طرحها خلال الاجتماع الأمني لكل مباراة، كما قرر اتحاد الكرة السماح بحضور 150 فردًا في مباراة الزمالك والمقاصة في دور الـ8 بكأس مصر، والمقرر إقامتها يوم 28 أغسطس الجاري ببرج العرب بالإسكندرية.
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بايرن-ميونخ

23 هدفا.. بايرن يسجل رقما تاريخيا أمام روتاتش إيجرن

حقق فريق بايرن ميونخ الألمانى فوزاً ساحقاً في مباراته الودية أمام فريق إف سى روتاتش إيجرن بنتيجة تاريخية 23 -0، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس، فى إطار استعدادات الفريق الألمانى للموسم المقبل، لاعبو البايرن كانوا أشبه ما يكونون كن يلعب أمام نفسه فى الملعب، حيث لم يستطع روتاتش تسجيل أي أهداف أو مواجهة تسديدات الفريق البافارى الذى لقنهم درسًا قاسيًا بنتيجة تاريخية. وافتتح التسجيل سانشيز فى الدقيقة السادسة وتبعه باقى لاعبي البايرن، حيث سجل جميع لاعبى الفريق البافارى فى مرمى فريق روتاتش.
لوري-ساني-مانشستر-سيتي-إيفرتون

مانشستر سيتي يعلن تفاصيل إصابة ساني

أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الخميس، إصابة نجمه الألماني ليروي ساني في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه مع ليفربول في كأس الدرع الخيرية وخضع اللاعب الألماني لفحوصات طبية في مانشستر طوال الأسبوع للتأكد من طبيعة إصابته، قبل أن يتم الإعلان الرسمي مساء اليوم، وأوضح الموقع الرسمي لمانشستر سيتي أن ليروي ساني سيجري عملية جراحية في ركبته الأسبوع المقبل، وسيوفر له النادي كل الدعم الذي يحتاجه من أجل التعافي الكامل من الإصابة.
بايرن-ميونخ (2)

ليفاندوفسكي: بايرن بحاجة للتعاقد مع 3 لاعبين جدد

قال الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، إن العملاق البافاري بحاجة للتعاقد مع 3 لاعبين جدد قبل بداية الموسم الجديد (2019- 2020) للدوري الألماني "بوندسليجا". ونقلت صحيفة "سبورت بيلد" اليوم الأربعاء، عن اللاعب البولندي الدولي قوله إن الفريق سيكون بحاجة إلى ضم جناح هجومي، حتى في حالة إتمام صفقة التعاقد مع ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي. وقال روبرت ليفاندوفسكي في أعقاب هزيمة بايرن ميونيخ، أمام غريمه بروسيا دورتموند 0-2، إنه يود أيضا أن يتعاقد بايرن ميونيخ مع لاعب خط وسط دفاعي أو صانع ألعاب.
تتويج-ليفربول‎ (3)

رئيس ليفربول يهاجم غياب المنافسة في الدوري الإيطالي

هاجم رئيس ليفربول، توم فيرنر، الدوري الإيطالي مشيدًا بالدوري الإنجليزي والتنافسية الشديدة الموجودة به على عكس الكالتشيو، وذلك في حواره مع موقع "The Athletic"، وقال رئيس ليفربول في هذا الشأن: "أعتقد أن الموسم الماضي في إنجلترا كان إيجابيا للغاية بالنسبة لتلك الرياضة، بالنظر إلى التنافس الثنائي الشديد بين ليفربول ومانشستر سيتي، من الهام للغاية بالنسبة للدوري الإنجليزي أن توجد به منافسة حقيقية دائمة مثل تلك التي عاصرناها الموسم الماضي"، وذلك بعد أن حسم السيتي اللقب في الجولة الأخيرة بفارق نقطة واحدة عن الريدز.
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