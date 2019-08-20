زوجة ريبيري كلمة السر في اقترابه من الدوري الإيطالي

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٢٨ ص

فرانك ريبيري

بات الفرنسي فرانك ريبيري، اللاعب السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني، على أعتاب الانضمام إلى الدوري الإيطالي في الموسم الجديد، ووفقًا لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن ريبيري توصل إلى اتفاق مع نادي فيورنتينا بشأن شروط التعاقد. وأوضحت لاجازيتا ديللو سبورت، أن فرانك ريبيري صاحب الـ36 عامًا، سيوقع على عقد مدته سنتين، الجمعة المقبل، وسيحصل على راتب سنوي يبلغ 3.5 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت في حالة احتلال الفريق لمركز مؤهل للبطولات الأوروبية.

وكانت مفاوضات انتقال ريبيري إلى الفيولا تعطلت مؤخرًا بسبب الضرائب، إلا أن كوميسيو، رئيس النادي، تدخل لتجاوز العقبة، علمًا بأن اللاعب الفرنسي تلقى عرضين آخرين من روسيا والدوري الأمريكي، ولكن فلورنسا تعد المدينة المفضلة لزوجة ريبيري. يشار إلى أن صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت في وقت سابق عن رفض ريبيري العرض