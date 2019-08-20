5 مخاطر على صحة القلب ربما لا تكون على علم بها

كشفت دراسة نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، أن النوم أقل من ست ساعات يوميًا، يرتبط بتصلب الشرايين، وهو السبب الكامن وراء أمراض القلب والأوعية الدموية.

تحرير:مي فؤاد ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

القلب

يعرف معظم الأشخاص عوامل الخطر الرئيسية المتسبب في أمراض القلب و التحذيرات الكثيرة من التدخين، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، ومرض السكري، وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وقلة ممارسة الرياضة، و النظام الغذائي. لكن هل تسائلت يومًا عن وجود عوامل أخرى مهمة قد تتسبب في الإصابة بالنوبات القلبية؟؛ على سبيل المثال و ليس الحصر، تلوث الهواء، الشعور بالوحدة و الاكتئاب، قلة المساحات الخضراء، قلة النوم، الإجهاد. يعاني كل منا من واحدة من تلك العوامل، و ربما يعاني من كل العوامل التي غالبًا ما تكون مترابطة، و تؤثر على صحة القلب و الأوعية الدموية.

قال الدكتور أميت خيرا، مدير برنامج أمراض القلب الوقائي في مركز يو تي ساوثويسترن الطبي في دالاس: "بعض تلك العوامل تكون خارجة عن قدرتنا، لذلك ربما لا نفكر فيها بشكل كاف، لكنها تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الصحة العامة، و تسهم أيضًا في زيادة معدلات الخطر للصحة القلبية". تلوث الهواء؛ أظهرت العديد من الدراسات