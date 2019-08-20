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5 مخاطر على صحة القلب ربما لا تكون على علم بها

كشفت دراسة نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، أن النوم أقل من ست ساعات يوميًا، يرتبط بتصلب الشرايين، وهو السبب الكامن وراء أمراض القلب والأوعية الدموية.
تحرير:مي فؤاد ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
القلب
القلب
يعرف معظم الأشخاص عوامل الخطر الرئيسية المتسبب في أمراض القلب و التحذيرات الكثيرة من التدخين، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، ومرض السكري، وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وقلة ممارسة الرياضة، و النظام الغذائي. لكن هل تسائلت يومًا عن وجود عوامل أخرى مهمة قد تتسبب في الإصابة بالنوبات القلبية؟؛ على سبيل المثال و ليس الحصر، تلوث الهواء، الشعور بالوحدة و الاكتئاب، قلة المساحات الخضراء، قلة النوم، الإجهاد. يعاني كل منا من واحدة من تلك العوامل، و ربما يعاني من كل العوامل التي غالبًا ما تكون مترابطة، و تؤثر على صحة القلب و الأوعية الدموية.
قال الدكتور أميت خيرا، مدير برنامج أمراض القلب الوقائي في مركز يو تي ساوثويسترن الطبي في دالاس: "بعض تلك العوامل تكون خارجة عن قدرتنا، لذلك ربما لا نفكر فيها بشكل كاف، لكنها تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الصحة العامة، و تسهم أيضًا في زيادة معدلات الخطر للصحة القلبية". تلوث الهواء؛ أظهرت العديد من الدراسات
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بثور الذقن دليل على التوتر.. بشرتك انعكاس لصحتك

دائما يشجع الأطباء على اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام كوسيلة لمساعدتنا في الاعتناء بأجسادنا لعيش حياة أكثر سعادة، ولكن ما نأكله له أيضًا تأثير كبير فى حالة بشرتنا، فالنظر إلى البشرة يمكن أن يخبرنا بالكثير مما يحدث في الجسم، وينذر بتغيير بعض العادات الخاطئة؛ لذا يعتقد خبراء التغذية وخبراء الأمراض الجلدية أنهم قادرون على اكتشاف بعض حالات نقص الفيتامينات أو الأمراض الخطيرة فقط مما يظهر على البشرة، وذلك حسبما ذكر موقع "ميرور" البريطاني.
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كيف تخفض مستويات الكوليسترول في الدم؟

الكوليسترول هو مادة دهنية شمعية، تنتج من الكبد، كما يوجد الكوليسترول في بعض الأطعمة، ويحتاج الجسم للكوليسترول للبقاء عل قيد الحياة. لكن عندما يعاني الشخص من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انسداد الشرايين ويؤدي إلى مشكلات صحية قد تكون ضارة للغاية. ما المكملات الغذائية التي يمكنك تناولها لخفض الكوليسترول في الدم والحفاظ على الصحة؟ يلعب الكوليسترول دورًا حيويا في كيفية عمل الجسم، كما يوجد في كل خلية في الجسم، وهو مهم بشكل خاص لخلايا المخ والأعصاب والجلد.
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إهمال الرياضة والنوم.. 5 عادات تؤذي دماغك

أدمغتنا جزء مهم للغاية من أجسادنا، حيث تعطينا شخصيتنا وأفكارنا وعواطفنا وتمكننا من التفسير والتفاعل مع العالم من حولنا، فالدماغ عضو لا يمكننا إجراء عملية زراعة له، لذلك يجب الاعتناء به. للأسف.. هناك الكثير من الطرق لإيذاء أدمغتنا، والتي قد يكون بعضها مفاجئا، لذلك دعنا نلقي نظرة على بعض الطرق التي يمكن أن يتعرض بها الدماغ للأذى بشكل مؤقت أو دائم، وذلك حتى لا تفعلها مرة أخرى وتحافظ على دماغك بعيدا عن المشكلات الصحية التي تواجهها مع التقدم في العمر وفقا لما ذكره موقع Listverse.
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مكمل-غذائي‎ (2)

كيف تخفض مستويات الكوليسترول في الدم؟

الكوليسترول هو مادة دهنية شمعية، تنتج من الكبد، كما يوجد الكوليسترول في بعض الأطعمة، ويحتاج الجسم للكوليسترول للبقاء عل قيد الحياة. لكن عندما يعاني الشخص من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انسداد الشرايين ويؤدي إلى مشكلات صحية قد تكون ضارة للغاية. ما المكملات الغذائية التي يمكنك تناولها لخفض الكوليسترول في الدم والحفاظ على الصحة؟ يلعب الكوليسترول دورًا حيويا في كيفية عمل الجسم، كما يوجد في كل خلية في الجسم، وهو مهم بشكل خاص لخلايا المخ والأعصاب والجلد.
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رجل يفقد 60كجم.. إليك النظام الغذائي الذي اتبعه

فقدان الوزن ليس رحلة سلسلة يستطيع الجميع عبورها بسلام، فاتخاذ قرار فقد العديد من الكيلو جرامات، يحتاج إلى تغير في أسلوب الحياة، والتوقف عن تناول أطعمة محددة، والإكثار من أخرى، من وقت لآخر نود أن ننظر إلى أمثلة يحتذى بها في فقد الوزن، وآخر ما وجدناه، رجل أعمال يدعى ريشابه سومان قرر أن يفقد وزنه، ويعود إلى رشاقته، ولم يكن هذا أمر سهل وبسيط عليه، ولكن من خلال اتباع نظام غذائي صارم، مع ممارسة الرياضة، استطاع أن يفقد العديد من الكيلو جرامات، نقلًا عن timesofindia"".
مرضى-القلب-في-رمضان

ما الجين المفقود المتسبب في النوبات القلبية للبشر؟

أثبتت العديد من الدراسات الحديثة أن البشر هم النوع الوحيد الذي يصاب بالأزمات القلبية المرتبطة بالشرايين المسدودة. لتأتي أبحاث جديدة وتثبت أن جينا فُقد منذ نحو 2 إلى 3 ملايين سنة لدى أسلافنا، قد يساعد في تفسير تعرض النوع البشري للأزمات القلبية أكثر من أي نوع آخر. ربما يعطي هذا الاكتشاف نظرة ثاقبة حول كيفية منع النوبات من الأساس وعلاجها، وفقًا للباحثين في جامعة كاليفورنيا في سان دييغو (UCSD)، كما أكد العلماء بالفعل أن النتائج تشير إلى أن استهلاك اللحوم الحمراء هو أحد عوامل خطر الإصابة بنوبة قلبية.
اللحوم والكوليسترل

كيف تحافظ على نسبة الكوليسترول في عيد الأضحى؟

يقترب عيد الأضحى، وبدأت رائحة الشوارع تفوح بالخرفان والأضحيات المختلفة التي يستعد الجميع لذبحها، فهو "عيد اللحمة" الذي تعمّ فيه البهجة بالذبح وتناول اللحوم بطرق مختلفة، بالإضافة إلى التجمع العائلي والتقاء الأصدقاء، فخلال الـ4 أيام نتناول اللحوم، سواء المشوية أو المسلوقة أو حتى المفرومة. وعلى الرغم من فرحتك بهذا العيد، فإن هناك بعض الأمور التي عليك الحذر منها حتى لا تصاب بمشكلات صحية، خاصة إذا كان لديك الكوليسترول مرتفعا؛ لذا تعرف على بعض النصائح وفقا لما ذكره موقع Global Village Space.
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