5 مخاطر على صحة القلب ربما لا تكون على علم بها

كشفت دراسة نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، أن النوم أقل من ست ساعات يوميًا، يرتبط بتصلب الشرايين، وهو السبب الكامن وراء أمراض القلب والأوعية الدموية.
يعرف معظم الأشخاص عوامل الخطر الرئيسية المتسبب في أمراض القلب و التحذيرات الكثيرة من التدخين، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، ومرض السكري، وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وقلة ممارسة الرياضة، و النظام الغذائي.
لكن هل تسائلت يومًا عن وجود عوامل أخرى مهمة قد تتسبب في الإصابة بالنوبات القلبية؟؛ على سبيل المثال و ليس الحصر، تلوث الهواء، الشعور بالوحدة و الاكتئاب، قلة المساحات الخضراء، قلة النوم، الإجهاد.
يعاني كل منا من واحدة من تلك العوامل، و ربما يعاني من كل العوامل التي غالبًا ما تكون مترابطة، و تؤثر على صحة القلب و الأوعية الدموية.
قال الدكتور أميت خيرا، مدير برنامج أمراض القلب الوقائي في مركز يو تي ساوثويسترن الطبي في دالاس: "بعض تلك العوامل تكون خارجة عن قدرتنا، لذلك ربما لا نفكر فيها بشكل كاف، لكنها تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الصحة العامة، و تسهم أيضًا في زيادة معدلات الخطر للصحة القلبية".
تلوث الهواء؛ أظهرت العديد من الدراسات
قال الدكتور أميت خيرا، مدير برنامج أمراض القلب الوقائي في مركز يو تي ساوثويسترن الطبي في دالاس: "بعض تلك العوامل تكون خارجة عن قدرتنا، لذلك ربما لا نفكر فيها بشكل كاف، لكنها تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الصحة العامة، و تسهم أيضًا في زيادة معدلات الخطر للصحة القلبية".
تلوث الهواء؛ أظهرت العديد من الدراسات الحديثة حسب موقع health24، أن الهواء الملوث يمثل خطراً على الصحة، خاصة بالنسبة للمسنين أو من يعانون بالفعل مشاكل القلب والأوعية الدموية.
أكد الدكتور دونالد لويد جونز، رئيس قسم الطب الوقائي بكلية طب فاينبرج في جامعة نورث وسترن بشيكاغو: "نعلم أن المادة الجسيمية في الهواء عند امتصاصها داخل الرئتين تسبب التهابًا ينعكس على الفور على صحة القلب والأوعية الدموية".
أظهرت دراسة أجريت مؤخرًا في الدنمارك، أن فوائد ممارسة الرياضة في الهواء الطلق للوقاية من النوبات القلبية تفوق مخاطر تلوث الهواء.
كما أظهرت دراسة أمريكية، حسب جمعية القلب الأمريكية، أن اتباع نظام غذائي صحي يمكن أن يخفف بعض الضرر الناجم عن تلوث الهواء.
لكن على المدى الطويل، قال خيرا: "نحن بحاجة إلى أن نكون على دراية بتلوث الهواء، لأنه يتحكم بشكل مباشر و قوي على الصحة العامة".
ينطبق الشيء نفسه على المساحات الخضراء؛ كشفت الدراسات أن الحدائق و المتنزهات الخضراء مهمة لصحة القلب بسبب ارتباطها بالنشاط البدني وعادات الأكل الجيدة و الصحة العقلية.
أضاف خيرا "المناطق التي لا تحتوي على مساحات خضراء، من المرجح أن يكون غذائها غير صحي من الأصل، لأنها مناطق تعتبر إلى حد كبير خالية من المزارع الخضراء و بالتالي ستتبع نظام غذائي غير صحي و ستكون أقل ميلًا للقيام بأي نشاط بدني، نظرًا لعدم وجود مكان تمارس فيه الرياضة".
من ناحية أخرى، قال لويد جونز، إن التوتر والعزلة الاجتماعية، التي يمكن أن تؤثر على صحة القلب، يصعب قياسها وتحديدها وعلاجها، لأنها مشكلة نفسية إلى حد كبير.
أضاف لويد جونز:"يبدو أن هناك اتصال مباشر بين العقل والجسم، من الصعب معرفة آلية تداخل عمل العقل مع الجسم بفعالية حتى الآن، من السهل القول إنه يجب علينا جميعًا تقليل التوتر، لكن من الواضح أنه من الصعب القيام بذلك، نظرًا لضغوط الحياة".
قال لويد جونز إن الأشخاص الذين يعانون من التوتر والشعور بالوحدة يميلون إلى التدخين ويشربون الكحوليات و الكافيين، ولديهم عادات سيئة في الأكل والنوم، وأقل ممارسة للرياضة، و أقل تعاطيًا للأدوية الموصوفة من الطبيب.
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أوضح لويد جونز:"كل تلك العوامل تحفز المشاكل القلبية و الأوعية الدموية".
من بين جميع عوامل الخطر المعروفة التي ربما لا يعرفها الجميع، قال لويد جونز إن النوم قد يكون العامل الأكثر أهمية للحفاظ على الصحة القلبية.
أضاف لويد جونز" قلة النوم تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وعادات الأكل السيئة ومشاكل الوزن والرجفان الأذيني، خاصة إذا كنت تعاني من توقف التنفس أثناء النوم".
كشفت دراسة نشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب في يناير، أن النوم أقل من ست ساعات يوميًا، يرتبط بتصلب الشرايين، وهو السبب الكامن وراء أمراض القلب والأوعية الدموية.
بشكل عام، قد يكون من الصعب قياس عوامل الخطر الأقل شهرة مقارنة بالأرقام المباشرة لمعدلات زيادة الوزن وضغط الدم والكوليسترول.
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