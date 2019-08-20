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رغم سقوط الخلافة.. تهديدات داعش في أوروبا مستمرة

على الرغم من طرد داعش من معاقله السابقة في العراق وسوريا قبل ستة أشهر، فإن التنظيم الإرهابي مستمر في إيجاد طرق لإحداث الفوضى في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم أجمع
تحرير:أحمد سليمان ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٣ ص
داعش
داعش
منذ أن بدأ تنظيم داعش الإرهابي في الظهور كقوة كبيرة في عالم الإرهاب عام 2014، وهو يعمل على نشر أفكاره وعملياته في جميع أنحاء العالم، خاصة أوروبا وأمريكا، بخلاف قاعدته في الشرق الأوسط. وعلى مدار العامين الماضيين، مُني التنظيم بخسائر هائلة، تسببت في انهياره على المستوى التنظيمي، إلا أن أفكاره قد تكون مستمرة. فوفقا لتقرير جديد صادر عن مؤسسة "هيرتيج" تحت عنوان "تهديدات إرهاب ما بعد الخلافة في أوروبا والحاجة إلى استمرار مساعدة الولايات المتحدة"، فإن الهزيمة الإقليمية لداعش يمكن أن تعني انخفاض الهجمات؛ لكن كما يشير المؤلف فإن التهديد مستمر.
ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن التقرير الذي كتبه روب سيمكوكس الباحث في مجال الأمن القومي والسياسة الخارجية بمؤسسة "هيرتيج"، قوله إن "استراتيجية أمريكا نجحت، واستغرق الأمر ما يقرب من 4 سنوات ونصف، حتى تفككت دولة الخلافة المزعومة في سوريا والعراق، ومع ذلك فإن تهديد داعش لم ينته بعد"، مضيفا أنه "ازداد
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ناقلة النفط أدريان

أمريكا تحذر اليونان من مساعدة الناقلة الإيرانية

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة نقلت «موقفها القوي» للحكومة اليونانية بشأن الناقلة الإيرانية التي أبحرت إلى اليونان، الإثنين، بعد احتجازها في جبل طارق. وبحسب «سكاي نيوز عربية»،أضاف المسؤول الأمريكي أن واشنطن قالت الناقلة تحمل نفطا إلى سوريا، مضيفا أن أن أي جهود لمساعدة الناقلة الإيرانية قد يُنظر لها على إنها دعم لمنظمة تدرجها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية. وانتهى احتجاز الناقلة الأسبوع الماضي لكن محكمة اتحادية في واشنطن أصدرت أمرا الجمعة باحتجاز الناقلة والنفط الذي تنقله وقرابة مليون دولار.
صاروخ

أصاب الهدف.. أمريكا تجرب صاروخا حُظر 30 عاما

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، أن الجيش أجرى تجربة تحليق لطراز من الصواريخ، كان محظورا منذ أكثر من 30 عاما، بموجب معاهدة تخلت عنها كل من الولايات المتحدة وروسيا هذا الشهر، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأجريت التجربة قبالة ساحل ولاية كاليفورنيا، الأحد، وتشكل استئنافا لسباق التسلح الذي يخشى بعض المراقبين أن يفاقم التوترات بين واشنطن وموسكو. وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قالت إنها ما زالت مهتمة بـ"السيطرة المفيدة" على الأسلحة، لكنها تشكك في رغبة موسكو الالتزام ببنود المعاهدة.
ترامب

ترامب يدعو لمقاضاة «جوجل»: تلاعبت بملايين الناخبين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن شركة "جوجل" للتكنولوجيا تلاعبت بملايين الناخبين لدعم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون خلال انتخابات الرئاسة 2016، داعيا إلى مقاضاة الشركة الأمريكية. وأشار ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إلى "تقرير حديث" خلص إلى أن "جوجل تلاعبت بـ2.6 إلى 16 مليون صوت لمصلحة هيلاري كلينتون في انتخابات 2016". وأضاف ترامب أن "هذا (التقرير) صدر من قبل مؤيد لكلينتون وليس مؤيدا لترامب!، ينبغي مقاضاة جوجل.. انتصاري (في الانتخابات) كان أكبر مما اعتقدت!".
ترامب (2)

ترامب: أمريكا لا تريد التعامل مع «هواوي»

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن لا تريد أن تتعامل مع شركة التكنولوجيا الصينية "هواوي" لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفقا لـ"رويترز". وأوضح ترامب أن هناك أجزاء من أعمال "هواوي" يمكن إعفاؤها من حظر أوسع، دون أن يوضح إذا كانت إدارته ستمدد الترخيص المؤقت الممنوح للشركة الصينية. ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن الإدارة الأمريكية تخطط لتمديد الترخيص العام المؤقت للشركة الصينية لمدة 90 يومًا من أجل شراء مكونات من الشركات الأمريكية. وتابع ترامب: "أعتقد أننا نجري مناقشات جيدة جدا مع الصين، هم يريدون بشدة إبرام اتفاق تجاري مع أمريكا".
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بوريس-جونسون (1.) (2)

هل يتحدى جونسون الولايات المتحدة في قضية إيران؟

مع وصول بوريس جونسون إلى منصب رئيس الوزراء البريطاني، تظل الأسئلة حول كيفية تغير السياسة الخارجية لبريطانيا، وتأثير قيادته على التوترات المتصاعدة مع إيران، قائمة. حيث وصلت العلاقة بين بريطانيا وإيران إلى نقطة الغليان عندما احتجزت البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية اتهمها البريطانيون بانتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي في 4 يوليو، وفي انتقام واضح احتجزت إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز بعد أسبوعين، ولا تزال الدولتان تحتجزان الناقلتين. وعلى الرغم من اقتراح الرئيس الإيراني بتبادل السفن، رفض وزير الخارجية دومينيك راب الفكرة.
المناظرة الديمقراطية

ترامب يخرج فائزا من المناظرة الديمقراطية الثانية

شهدت مدينة "ديترويت" الأمريكية، أمس الثلاثاء، الجزء الأول من ثاني مناظرات الانتخابات الداخلية للحزب الديمقراطي، لاختيار مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020. المناظرة أثارت عددا من الأسئلة، كان أهمها "هل ينبغي أن يركز الديمقراطيون على السياسات الكبيرة لتغيير الاقتصاد بشكل كبير، أم الاعتماد على السياسات القديمة التي تكفي للتغلب على دونالد ترامب؟". وكما هو متوقع، قدم عدد من المرشحين أداءً جيدا، بينما لم يثبت آخرون جدارتهم، وأعدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قائمة الفائزين والخاسرين من مناظرة ليلة الثلاثاء.
المناظرة الديمقراطية 1

عنصرية ترامب.. كلمة السر في ثاني مناظرة ديمقراطية

على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، سيتجمع الديمقراطيون في الولايات المتحدة حول شاشات التلفاز لمتابعة المناظرة الثانية في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار مرشح الحزب في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة 2020. المناظرة التي ستستضيفها مدينة ديترويت الأمريكية، ستشهد تركيز المرشحين المحتملين العشرين على كيفية الرد على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع تقديم رؤيتهم الخاصة للبلاد. فمن المؤكد أن يستغل المرشحون المناظرة لانتقاد تصريحات ترامب العنصرية، كما سيسعون لتقديم تفاصيل حول رؤيتهم لتحسين حياة المواطنين الأمريكيين.
البحرية اليابانية والأمريكية

«الحارس» تضع اليابان بين مطرقة ترامب وسندان إيران

في وقت سابق من الشهر الجاري، وجهت الولايات المتحدة دعوات لعدد من دول العالم للمشاركة في تحالف عسكري بحري دولي تحت اسم "عملية الحارس" لحماية خطوط الملاحة في مضيق هرمز مما وصفته الهجمات الإيرانية. وشملت هذه الدول، اليابان، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو، الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة طلبت من اليابان الانضمام إلى الدوريات البحرية في مضيق هرمز. وهو ما تسبب في وضع رئيس الوزراء شينزو آبي في مأزق بين الغضب من الحليف العسكري لبلاده وإغضاب الناخبين القلقين من احتمال نشر قوات في الخارج.
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