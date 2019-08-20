رغم سقوط الخلافة.. تهديدات داعش في أوروبا مستمرة

على الرغم من طرد داعش من معاقله السابقة في العراق وسوريا قبل ستة أشهر، فإن التنظيم الإرهابي مستمر في إيجاد طرق لإحداث الفوضى في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم أجمع
منذ أن بدأ تنظيم داعش الإرهابي في الظهور كقوة كبيرة في عالم الإرهاب عام 2014، وهو يعمل على نشر أفكاره وعملياته في جميع أنحاء العالم، خاصة أوروبا وأمريكا، بخلاف قاعدته في الشرق الأوسط.
وعلى مدار العامين الماضيين، مُني التنظيم بخسائر هائلة، تسببت في انهياره على المستوى التنظيمي، إلا أن أفكاره قد تكون مستمرة.
فوفقا لتقرير جديد صادر عن مؤسسة "هيرتيج" تحت عنوان "تهديدات إرهاب ما بعد الخلافة في أوروبا والحاجة إلى استمرار مساعدة الولايات المتحدة"، فإن الهزيمة الإقليمية لداعش يمكن أن تعني انخفاض الهجمات؛ لكن كما يشير المؤلف فإن التهديد مستمر.
ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن التقرير الذي كتبه روب سيمكوكس الباحث في مجال الأمن القومي والسياسة الخارجية بمؤسسة "هيرتيج"، قوله إن "استراتيجية أمريكا نجحت، واستغرق الأمر ما يقرب من 4 سنوات ونصف، حتى تفككت دولة الخلافة المزعومة في سوريا والعراق، ومع ذلك فإن تهديد داعش لم ينته بعد"، مضيفا أنه "ازداد
ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن التقرير الذي كتبه روب سيمكوكس الباحث في مجال الأمن القومي والسياسة الخارجية بمؤسسة "هيرتيج"، قوله إن "استراتيجية أمريكا نجحت، واستغرق الأمر ما يقرب من 4 سنوات ونصف، حتى تفككت دولة الخلافة المزعومة في سوريا والعراق، ومع ذلك فإن تهديد داعش لم ينته بعد"، مضيفا أنه "ازداد التركيز الآن على خطر احتمال قيام داعش بهجمات منفردة".
وانخفض إجمالي عدد الهجمات على الأراضي الأوروبية منذ عام 2014، وهو العام الذي ظهر فيه داعش وقام بحملة مذهلة حصل فيها على مساحات شاسعة من الأراضي في العراق وسوريا.
ففي عام 2014 استُهدفت أوروبا بـ 16 هجوما ومؤامرة يقف وراءها داعش، ارتفع العدد إلى 44 في عام 2015، ثم إلى 84 في عام 2016، الذي شهد ذروة نفوذ داعش قبل بدء حملة عالمية للقضاء على التنظيم.
في عام 2017 انخفضت الهجمات في أوروبا بشكل طفيف إلى 78 هجوما، واستمر الانخفاض لتصل إلى 41 في 2018، ومنذ بداية 2019 حتى الآن شهدت 16 هجوما فقط.
ويعزو التقرير الفضل في تعطيل قدرة التنظيم على تصدير الإرهاب باستمرار إلى أوروبا، إلى تحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية وتدمير ما يسمى بالخلافة.
ويقول التقرير إنه "يبدو أن انهيار خلافة داعش كان له عواقب إيجابية على الأمن الأوروبي، فاعتبارًا من منتصف يونيو 2019، لم يكن هناك هجوم كبير ومنسق في أوروبا منذ خريف عام 2017، ومع ذلك تستمر عمليات إرهابية غير متطورة، حيث أصيب 21 شخصًا بجروح وقتل 3 آخرون في أربع هجمات منفصلة حتى الآن هذا العام".
«داعش» يتبنى تفجير أفغانستان.. والرئيس يعلق
وأضاف: "مع ذلك كان هناك دليل على أن الإرهابيين والمشتبه في ضلوعهم في الإرهاب أصبحوا أكثر إبداعا في مخططاتهم الإرهابية في أوروبا في عام 2018، وكانت أشكال التهديد تزداد تنوعًا".
ونقلت الشبكة الأمريكية عن التقرير حدوث 3 مؤامرات إرهابية كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية أو نووية في أوروبا في عام 2018، على الرغم من عدم حدوث أي هجوم مماثل في السنوات الأربع السابقة.
وأضاف سيمكوكس: "كان من المذهل أيضا القبض على خلية في بريطانيا في صيف عام 2018، لمنع خطة لنشر طائرات بدون طيار كجزء من مؤامرة إرهابية أوسع".
وشهدت مؤامرة أخرى غير عادية محاولات متعددة لعرقلة القطارات في ألمانيا، يشتبه في وقوف لاجئ عراقي ورفاقه وراءها، وذلك عن طريق وضع حبال من الصلب وكتل أسمنتية على خطوط القطارات فائقة السرعة.
ويعترف التقرير أيضًا بأن عدة مئات من المقاتلين الذين فروا من أوروبا للانضمام إلى داعش خلال فترة حكمه الدموية لم يتم القبض عليهم، ومع بدء الخلافة في الانهيار نقل المهربون مقاتلي داعش، الأجانب والمحليين، وعائلاتهم إلى تركيا.
كما شدد سيمكوكس على أهمية أن تظل الولايات المتحدة منخرطة بعمق في جهود مكافحة الإرهاب، وتعمل عن كثب مع الشركاء الأوروبيين للقضاء على التهديدات الناشئة.
وتشير "فوكس نيوز" إلى أنه بالنسبة لأوروبا، لا يزال هناك الكثير من العمل في المستقبل، فوفقا للتقرير: "أوروبا بحاجة إلى تبني نهج عدواني لمكافحة الإرهاب، وإصدار تشريع تمكّنها من محاكمة أو ترحيل العناصر التي تهدد الأمن القومي؛ ومواصلة تحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية؛ وتطوير مبادرات لإزالة التطرف؛ والسيطرة على الهجرة الجماعية؛ وغلق مصادر تمويل الإرهاب".
البنتاجون يتهم ترامب بالمشاركة في عودة داعش
وأكد سيمكوكس "أنه من المهم أيضا المساهمة عسكريا عند الاقتضاء في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا عندما تهدد الجماعات الإرهابية الأمن الغربي".