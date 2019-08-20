إرهاب

رغم سقوط الخلافة.. تهديدات داعش في أوروبا مستمرة

على الرغم من طرد داعش من معاقله السابقة في العراق وسوريا قبل ستة أشهر، فإن التنظيم الإرهابي مستمر في إيجاد طرق لإحداث الفوضى في جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم أجمع
تحرير:أحمد سليمان ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٤٣ ص
داعش
داعش
منذ أن بدأ تنظيم داعش الإرهابي في الظهور كقوة كبيرة في عالم الإرهاب عام 2014، وهو يعمل على نشر أفكاره وعملياته في جميع أنحاء العالم، خاصة أوروبا وأمريكا، بخلاف قاعدته في الشرق الأوسط. وعلى مدار العامين الماضيين، مُني التنظيم بخسائر هائلة، تسببت في انهياره على المستوى التنظيمي، إلا أن أفكاره قد تكون مستمرة. فوفقا لتقرير جديد صادر عن مؤسسة "هيرتيج" تحت عنوان "تهديدات إرهاب ما بعد الخلافة في أوروبا والحاجة إلى استمرار مساعدة الولايات المتحدة"، فإن الهزيمة الإقليمية لداعش يمكن أن تعني انخفاض الهجمات؛ لكن كما يشير المؤلف فإن التهديد مستمر.
ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن التقرير الذي كتبه روب سيمكوكس الباحث في مجال الأمن القومي والسياسة الخارجية بمؤسسة "هيرتيج"، قوله إن "استراتيجية أمريكا نجحت، واستغرق الأمر ما يقرب من 4 سنوات ونصف، حتى تفككت دولة الخلافة المزعومة في سوريا والعراق، ومع ذلك فإن تهديد داعش لم ينته بعد"، مضيفا أنه "ازداد
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حركة-طالبان

طالبان تحرق مدرسة للبنات في أفغانستان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن مسلحين من "طالبان" أشعلوا النيران فجرا في مدرسة للبنات بالعاصمة كابول، فيما نفت الحركة ضلوعها في الاعتداء، وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، بأن حركة "طالبان" أحرقت ثانوية "بويا زار" للبنات في قرية نصيري بالعاصمة، في وقت متأخر من الليلة الماضية. وأشار مسؤولون محليون إلى أن مئات الفتيات كن يتلقين التعليم في المدرسة التي تم حرقها، دون الإفادة بوجود إصابات بشرية، أو عن حجم الأضرار المادية التي لحقت بالمدرسة.
البيتكوين

«إرهاب البيتكوين» أزمة جديدة تهدد العالم

على الرغم من القيود التي يسعى المجتمع الدولي لوضعها من أجل الحد من تدفق الأموال إلى التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة، سواء عن طريق التحويلات المباشرة أو حتى التبرعات التي في الأصل تكون لصالح الأعمال الخيرية قبل أن تصبح في أيدي المتطرفين، فإن تلك الجهود لا تزال تواجه العديد من المشكلات الضخمة على مستوى العملية التنظيمية، لا سيما في الوقت الذي تسعى فيه تلك التنظيمات لإيجاد بدائل أكثر تماشيا مع التكنولوجيا الحديثة، وهو الأمر الذي استطاعوا تحقيقه من خلال عملة البيتكوين الافتراضية الإلكترونية.
هجوم-انتحارى-في -باكستان (2)

الهند تخرق هدنة وقف النار في كشمير وتقتل شخصين

أعلنت الخارجية الباكستانية، اليوم الإثنين، مقتل شخصين وإصابة آخرين، جراء إطلاق النار في إقليم كشمير المتنازع عليه من قبَل القوات الهندية. وأوضحت أن شخصين في سن 75 و61 عاما قتلا في القصف عبر "خط السيطرة"، محملة نيودلهي المسؤولية عن انتهاك نظام وقف إطلاق النار دون سابق استفزاز. وذكرت الوزارة أن القوات الباكستانية قصفت بدورها النقاط التي أطلقت منها القذائف، ما أدى إلى مقتل عسكريين هنديين اثنين، بينما لم يصدر عن نيودلهي أي تعليق، وهو ما يشير إلى إمكانية اتخاذ موقف ما.
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«داعش» يتبنى تفجير أفغانستان.. والرئيس يعلق

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الأحد، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في أفغانستان وأسفر عن وقوع قتلى ومصابين. كان الانفجار وقع في العاصمة الأفغانية كابول، أمس السبت، واستهدف صالة أفراح، ونتج عنه سقوط 63 قتيلًا و182 مصابًا. من جانبه، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأحد، إن حركة طالبان لا يمكنها إعفاء نفسها من اللوم على الهجوم الدموي الذي استهدف عرسا بالعاصمة كابول. وكتب غني عبر "تويتر": "لا يمكن لطالبان إعفاء أنفسهم من اللوم على توفير منصة للإرهابيين.. اليوم هو يوم حداد".
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البيتكوين

«إرهاب البيتكوين» أزمة جديدة تهدد العالم

على الرغم من القيود التي يسعى المجتمع الدولي لوضعها من أجل الحد من تدفق الأموال إلى التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة، سواء عن طريق التحويلات المباشرة أو حتى التبرعات التي في الأصل تكون لصالح الأعمال الخيرية قبل أن تصبح في أيدي المتطرفين، فإن تلك الجهود لا تزال تواجه العديد من المشكلات الضخمة على مستوى العملية التنظيمية، لا سيما في الوقت الذي تسعى فيه تلك التنظيمات لإيجاد بدائل أكثر تماشيا مع التكنولوجيا الحديثة، وهو الأمر الذي استطاعوا تحقيقه من خلال عملة البيتكوين الافتراضية الإلكترونية.
النازيون-الجدد

إحباط هجوم إرهابي يكشف علاقات اليمين المتطرف الدولية

ألقت السلطات الأمريكية، في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، القبض على رجل يقيم بمدينة لاس فيجاس، بعد اتهامه بالتخطيط لشن هجمات على تجمعات يهودية وأخرى للمثليين. وقال مسؤولون فيدراليون إن المتهم، كونر كليمو، البالغ من العمر 23 عاما، أرسل رسائل مشفرة إلى جماعات العنصريين البيض هذا العام لمناقشة الهجوم المحتمل باستخدام قنابل المولوتوف وغيرها من المتفجرات البدائية. ومن جانبها ادعت جماعة متطرفة من النازيين الجدد أنها كانت على علم مسبق بالهجمات الإرهابية المخطط لها من قبل كليمو.
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انفجار في أفغانستان.. وسقوط عشرات الضحايا

وقع انفجار في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم السبت، واستهدف صالة أفراح، وذكر مسؤولان حكوميان أفغانيان أن انفجارا وقع بالعاصمة كابول، مساء اليوم السبت، مع أنباء تفيد بوقوع ضحايا. وأفاد نصرة رحيمي، متحدث وزارة الداخلية، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، بوقوع انفجار داخل صالة أعراس في الدائرة السادسة بكابول، مضيفا: "حتى الآن لم تتضح طبيعة الانفجار، والقوات الأمنية وصلت إلى المكان". فيما ذكر فاروق بشري، رئيس مركز الإعلام الحكومي بالوكالة، في بيان بورود أنباء عن وقوع ضحايا في الانفجار، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.
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هل يعود «داعش» للساحة على خطى جماعات تفوق البيض؟

من الوهلة الأولى، قد لا يبدو أن هناك تشابها بين القائمين على تجنيد المؤيدين لجماعات تفوق البيض، وتنظيم "داعش" الإرهابي، إذ تتبنى إحداهما أيديولوجية عنصرية مناهضة للمهاجرين، وتستغل المخاوف في الولايات المتحدة من تفوق الأقليات على العرق الأبيض، بينما تعتقد المجموعة الأخرى أنه يجب عليها قتل "الكفار"، وبناء "الخلافة" الإسلامية. ومع ذلك، يقول خبراء الإرهاب إن عملية التطرف والتكتيكات التي تستخدمها جماعات تفوق البيض تشبه تلك التي يستخدمها "داعش"، مضيفين أن فهم ما تشترك فيه المجموعتان، يمكن أن يساعد على تطوير إستراتيجية لمواجهة التطرف.
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