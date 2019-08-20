الرطوبة تطاردنا.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٥٩ ص

الرصاد تعلن طقس الأربعاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:الصغرى العظمىالقاهرة 25 36شبين الكوم 24 35طنطا 24 34دمنهور 25 32الإسكندرية 25 31بلطيم 25 30مطروح 22 30السلوم 22 31سيوة 24 37بورسعيد 25 31دمياط 24 31الزقازيق 24 36الاسماعيلية 22 36السويس 25 36العريش 22 33 رفح 22 32رأس سدر 25 36 نخل 17 35 نويبع 28 37 طابا 26 34 كاترين 18 32الطور