10 آلاف متفرج لمباراتي الأهلي والزمالك بدوري الأبطال

تحرير:أحمد بركات ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م

الأهلي

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 10 آلاف متفرج لكل من مباراتي الأهلي والزمالك في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، قال عامر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم الاتفاق على مواعيد طرح التذاكر وأماكن طرحها خلال الاجتماع الأمني لكل مباراة، كما قرر اتحاد الكرة السماح بحضور 150 فردًا في مباراة الزمالك والمقاصة في دور الـ8 بكأس مصر، والمقرر إقامتها يوم 28 أغسطس الجاري ببرج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره «اطلع بره»، يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بعدما نجح المارد الأحمر في تحقيق فوزٍ ثمينٍ على بطل جنوب السودان، بأربعة أهداف نظيفة، سجلها التونسي علي معلول في الدقيقة الـ17، ووليد أزارو في الدقيقتين الـ33 – الـ48، وأحمد الشيخ

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره «اطلع بره»، يوم الجمعة المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بعدما نجح المارد الأحمر في تحقيق فوزٍ ثمينٍ على بطل جنوب السودان، بأربعة أهداف نظيفة، سجلها التونسي علي معلول في الدقيقة الـ17، ووليد أزارو في الدقيقتين الـ33 – الـ48، وأحمد الشيخ في الدقيقة الـ91، من أحداث اللقاء الذي أقيم على استاد الجيش ببرج العرب في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.



ويستعد الزمالك اليوم للمباراة المقبلة أمام ديكاداها الصومالي، المقرر إقامتها السبت المقبل، في إطار منافسات إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما فاز في لقاء الذهاب بسباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم الجمعة الماضي.