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زين العابدين.. سيد الساجدين ابن سيد شباب أهل الجنة

سيرة عطرة تركها لنا أولياء الله الصالحون، من نسل النبى محمد صلى الله عله وسلم، وأصحابه، وهم أهل التقوى والصلاح، منهم من هو معروف للجميع، ومنهم من لا يعرفه سوى البعض
تحرير:هالة صقر ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م
الإمام زين العابدين
الإمام زين العابدين
ترك لنا أحفاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أولياء الله الصالحين ميراثا ثقيلا من تاريخهم المشرف، فكلما وقف الناس أمام قبورهم تساءلوا عن حياتهم ومواقفهم ومدى قربهم من الله، فلكل حفيد من أحفاد النبي محبوه ومريدوه ممن يتركون منازلهم ويسافرون مئات الأميال لزيارتهم، ويبحثون باستمرار عن سيرتهم العطرة، وتفاصيل الأعوام التي عاشوها حاملين لواء الإسلام، كما أن ألقابهم كانت وما زالت تثير التساؤلات وتلفت الانتباه لها، ومنهم لقب "سيد الساجدين"، الذي أطلق على على بن الحسين بن على بن أبي طالب، لكثرة سجوده لله.
من هو زين العابدين هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن قريش بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. لقب بـ"زين العابدين" و"سيد الساجدين"، وعن سبب التسمية الأخيرة يقول ابنه الإمام
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شاطئ الاسكندرية

تحاليل أولية.. مخلفات الذبح سبب ديدان شاطئ الدخيلة

قال اللواء محمود نافع رئيس هيئة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن التحاليل الأولية لعينات المياه التي أخذت من شاطئ الدخيلة العام الذي انتشرت عليه ديدان، كشفت عن أن سببها مخلفات الذبح وجلود الحيوانات التي ألقيت خلال الفترة الماضية على الشاطئ. وأضاف نافع لـ"التحرير" أن تلك الديدان كانت في الأماكن شديدة العفونة المتواجد بها المخلفات التي تظهر في المياه الراكدة والقمامة والمخلفات الصلبة وتواجدها كان على مسافة من 10 إلى 15 مترا وتم عمل مسح لمكان تجمع الديدان بالكامل.
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«مبادرة شباب الإخوان».. مراجعة أم مناورة؟

فى خطوة جاءت تأكيدا على فشل جماعة الإخوان المحظورة بحكم قضائي، فى التعامل مع المشهد السياسى فى مصر عقب نشوب ثورة الثلاثين من يونيو، أرسل 1350 من شباب الجماعة في السجون، برسالة إلى المسؤولين في الدولة يطلبون العفو، معلنين رغبتهم في مراجعة أفكارهم التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة، ومعربين عن استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف وعن ولائهم للجماعة وقياداتها. رسالة شباب الجماعة، مفادها أن عددا كبيرا جدا من الشباب قد وَعَوْا الدرس، وأدركوا في ظلمات السجون ما لم يدركوه وهم خارج أسوارها، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد لمراجعة مواقفهم.
الرئيس-السيسى

السيسي: استمرار نظام التقييم الجديد بالثانوية العامة

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تطبيق نظام التعليم الجديد، الذي بدأ تفعيله في مرحلة رياض الأطفال منذ سبتمبر 2018، وصولاً لتحقيق أهدافه وتعميم الاستفادة منه على أكبر عدد من الطلاب على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر، وكذلك استعدادات العام الدراسي الجديد.
السيسي-ووزير-التعليم-طارق-شوقى

السيسي يبحث آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم. وتناول الاجتماع آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر، وكذلك استعدادات العام الدراسي الجديد، وأكد الرئيس السيسي، أهمية عملية صياغة ثقافة تطوير التعليم في إطار النهج الاستراتيجي لبناء الإنسان المصري. ووجه السيسي، بالتوسع في دور بنك المعرفة، واستخدامه كمنصة قومية للعلم والمعرفة والبحث العلمي، وعرض وزير التعليم الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية لمنظومة التعليم الجديدة.
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تنفيذ-هدم-مسجد-ابو-الاخلاص-بالمحمودية-ونقل-الضريح (1)

مسئول أضرحة الإسكندرية: «أبوالإخلاص» غير مسجل في الصوفية

قال الشيخ جابر قاسم مسئول الأضرحة في الإسكندرية، إن ضريح سيدي أبو الإخلاص الزرقاني الذي نُقل في الإسكندرية اليوم، غير مسجل في مشيخة الطرق الصوفية طبقا للقرار 118 لسنة 1976 وأن الطريقة التي يتبعها المترددون عليه ليست طريقة صوفية متبعة ضمن الطرق الـ77 للصوفية. وأضاف قاسم لـ"التحرير" أن مشيخة الطرق الصوفية أرسلت منذ فترة خطابا للقائمين على الضريح للتسجيل في المشيخة الصوفية، وأن يقوم العاملون بالانضمام إلى أي طريقة يرغبون فيها إذ يمكن محاسبتهم طبقا لأعراف الصوفية وتحت مباشرتها.
انفجار-فى-العراق

مقتل وإصابة 16 شخصا في انفجار مسجد بباكستان

لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم، وأصيب 12 آخرون؛ أثر وقوع انفجار اليوم الجمعة، في أحد المساجد بمنطقة «كجلاك» في مدينة «كويتا» الباكستانية. ونقلت قناة «جيو نيوز» الباكستانية عن الشرطة قولها إنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء الانفجار، غير أنها لم تورد المزيد من التفاصيل حول ملابسات الانفجار. وقتل شخص، السبت الماضي، جراء إطلاق نار داخل مسجد في النرويج، فيما اعتقلت السلطات شخصا على خلفية الحادث. صحيفة "ميرور" البريطانية، ذكرت أن شخصا واحدا على الأقل أصيب في إطلاق نار بأحد مساجد أوسلو.
شوقى-علام

مفتي الجمهورية في خطبة العيد: نقدر تضحيات الجيش والشرطة

ألقى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، خطبة صلاة عيد الأضحى المبارك، اليوم الأحد، عقب انتهاء الصلاة في مسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "إن إدراك الشعب المصري أوضاع البلاد سيقف حائلا أمام الذين يزيفون الحقائق ويروجون الشائعات مؤكدًا نقدر تضحيات رجال الجيش والشرطة لحماية الوطن، ونقدر تضحيات الشعب المصري وثقته في قيادته للعبور بالبلاد للتنمية والإصلاح". وأشار ألى أن جنود مصر هم خير أجناد الأرض بحديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم، مضيفًا : «حدثت ملحمة وطنية ستؤتي وطنًا قويًا في مقتبل الأيام».
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