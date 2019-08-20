زين العابدين.. سيد الساجدين ابن سيد شباب أهل الجنة

سيرة عطرة تركها لنا أولياء الله الصالحون، من نسل النبى محمد صلى الله عله وسلم، وأصحابه، وهم أهل التقوى والصلاح، منهم من هو معروف للجميع، ومنهم من لا يعرفه سوى البعض

تحرير:هالة صقر ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م

الإمام زين العابدين

ترك لنا أحفاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أولياء الله الصالحين ميراثا ثقيلا من تاريخهم المشرف، فكلما وقف الناس أمام قبورهم تساءلوا عن حياتهم ومواقفهم ومدى قربهم من الله، فلكل حفيد من أحفاد النبي محبوه ومريدوه ممن يتركون منازلهم ويسافرون مئات الأميال لزيارتهم، ويبحثون باستمرار عن سيرتهم العطرة، وتفاصيل الأعوام التي عاشوها حاملين لواء الإسلام، كما أن ألقابهم كانت وما زالت تثير التساؤلات وتلفت الانتباه لها، ومنهم لقب "سيد الساجدين"، الذي أطلق على على بن الحسين بن على بن أبي طالب، لكثرة سجوده لله.

من هو زين العابدين هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن قريش بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. لقب بـ"زين العابدين" و"سيد الساجدين"، وعن سبب التسمية الأخيرة يقول ابنه الإمام