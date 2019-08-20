زين العابدين.. سيد الساجدين ابن سيد شباب أهل الجنة

سيرة عطرة تركها لنا أولياء الله الصالحون، من نسل النبى محمد صلى الله عله وسلم، وأصحابه، وهم أهل التقوى والصلاح، منهم من هو معروف للجميع، ومنهم من لا يعرفه سوى البعض
ترك لنا أحفاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أولياء الله الصالحين ميراثا ثقيلا من تاريخهم المشرف، فكلما وقف الناس أمام قبورهم تساءلوا عن حياتهم ومواقفهم ومدى قربهم من الله، فلكل حفيد من أحفاد النبي محبوه ومريدوه ممن يتركون منازلهم ويسافرون مئات الأميال لزيارتهم، ويبحثون باستمرار عن سيرتهم العطرة، وتفاصيل الأعوام التي عاشوها حاملين لواء الإسلام، كما أن ألقابهم كانت وما زالت تثير التساؤلات وتلفت الانتباه لها، ومنهم لقب "سيد الساجدين"، الذي أطلق على على بن الحسين بن على بن أبي طالب، لكثرة سجوده لله.
من هو زين العابدين
هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن قريش بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
لقب بـ"زين العابدين" و"سيد الساجدين"، وعن سبب التسمية الأخيرة يقول ابنه الإمام
من هو زين العابدين
هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن قريش بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
لقب بـ"زين العابدين" و"سيد الساجدين"، وعن سبب التسمية الأخيرة يقول ابنه الإمام محمد الباقر "إن أبي على بن الحسين ما ذكر نعمة الله عليه إلا سجد، ولا قرأ آية من كتاب الله عز وجل فيها سجود إلا سجد، ولا دفع الله تعالى عنه سوءا يخشاه أو كيد كائد إلا سجد، ولا فزع من صلاة مفروضة إلا سجد، ولا وفق لإصلاح بين اثنين إلا سجد وكان أثر السجود فى جميع مواضع سجوده فسمى السجاد لذلك".
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مولده وحياته
ولد زين العابدين فى المدينة المنورة يوم الجمعة 5 شعبان عام 38 هجرية، واستشهد عن عمر يناهز 57 عاما، ودفن فى البقيع.
نشأ زين العابدين فى بيت النبوة، فأبوه هو الحسين، وجده على بن أبي طالب أحد المبشرين بالجنة، ووالدته شاه زنان شهربانو، وجدته السيدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.
وحسب شهادة العلماء كان زين العابدين من أكثر أهل الأرض علما، ونسبت إليه صحيفة تسمى الصحيفة السجادية تحتوى على عبارات بليغة في الدعاء والتوسل إلى الله.
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مسجد وضريح زين العابدين
يقع مسجد الإمام زين العابدين فى منطقة زينهم بحى السيدة زينب بالقاهرة، وذلك لمكانته لدى المصريين وحبهم لأهل بيت النبي، على الرغم من أنه لم يدفن فى القاهرة وإنما دفن فى البقيع، وبداخل المسجد الضريح الذي دفن به رأس ابنه زيد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب.
ودائما ما ينشد محبوه ومريدوه أغنية "آه يا زين.. آه يا زين.. آه يا زين العابدين.. يا ورد.. يا ورد مفتح بين المساكين".
يأتى إلى المسجد بشكل مستمر محبو ومريدو الإمام زين العابدين من كل صوب وحدب، منهم من يحاول التقرب من آل بيت الرسول، ومنهم من يرغب فى تحقيق أمنياته بالدعاء من أمام الضريح.
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مواقف من حياة زين العابدين
كانت حياة الإمام زين العابدين حافلة بالمواقف ومكارم الأخلاق، حيث روى الشيخ المفيد قائلا "وقف على الإمام علي بن الحسين عليهما السلام رجل فأسمعه وشتمه، فلم يكلمه، فلما انصرف قال لجلسائه: قد سمعتم ما قال هذا الرجل، وأنا أحب أن تبلغوا معي إليه حتى تسمعوا ردي عليه، فقالوا له: نفعل ولقد كنا نحب أن تقول له ونقول، قال: فأخذ نعليه ومشى وهو يقول: «وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ»، فعلمنا أنه لا يقول له شيئا، فخرج حتى أتى منزل الرجل فصرخ به فقال: قولوا له هذا علي بن الحسين، قال: فخرج إلينا متوثبا للشر وهو لا يشك أنه إنما جاءه مكافئا له على بعض ما كان منه، فقال له علي بن الحسين عليهما السلام: «يا أخي إنك كنت قد وقفت علي آنفا فقلت وقلت، فإن كنت قلت ما في فأستغفر الله منه، وإن كنت قلت ما ليس فيَّ فغفر الله لك، فقبل الرجل بين عينيه وقال: بل قلت فيك ما ليس فيك وأنا أحق به".
وكان زين العابدين يطعم الفقراء والمساكين، ويقول الإمام الباقر عليه السلام "لقد كان علي بن الحسين عليهما السلام يعول مائة أهل بيت من فقراء المدينة، وكان يعجبه أن يحضر طعامه اليتامى والأضراء والزمنى والمساكين الذين لا حيلة لهم، وكان يناولهم بيده، ومن كان لهم منهم عيال حمله إلى عياله من طعامه، وكان لا يأكل طعاما حتى يبدأ فيتصدق بمثله".
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