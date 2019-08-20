هيثم شاكر يتصدر iTunes بـ«معرفة قديمة»

تحرير:التحرير ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

هيثم شاكر

تصدر الفنان هيثم شاكر بألبوم "معرفة قديمة" للمرة الثانية خلال 10 أيام، المركز الأول على تطبيق iTunes، كما تصدر "تريند تويتر" بعد أقل من يومين، وتضمن "تريند يوتيوب" 7 أغاني من الألبوم. وأطلق هيثم شاكر كليب أغنية "ماتوصنيش" التي شهدت تعاونه مع المخرج اليوناني العالمي يانيس ديموليتس وتم تصوير الكليب في اليونان، ومن المقرر أن يطرح 3 كليبات أخرى مختلفة تمامًا من حيث الفكرة والتنفيذ والتقنية التصويرية. ويضم الألبوم 14 أغنية منها "ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، إحنا افترقنا".

تعاون هيثم مع عدد من المؤلفين فى ألبومه منهم، أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، ليخرج بـ 14 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي وأحمد صلاح حسني. فيما حرص الكثير من الفنانين على تهنئته، من بينهم أمير كرارة، الذى علق على الألبوم