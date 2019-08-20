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«الفيل الأزرق2» يحافظ على المركز الثاني في الإيرادات

تحرير:التحرير ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م
الفيل الأزرق
الفيل الأزرق
نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 83 مليون جنيه، فى نحو 27 يوما من طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الاثنين، مليونا و304 آلاف و146 جنيها، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" الذي حقق مليونين ونصف المليون. وأطاح "الفيل الأزرق 2" بـ"كازابلانكا" من صدارة إيرادات السينما المصرية عبر تاريخها. ويشارك فى بطولة الفيلم «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج (الدكتور يحيى) كريم عبد العزيز، (لبنى) نيللي كريم، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة (سيدات) في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي مع (فريدة) هند صبري، التي تتلاعب بحياته وأسرته. ويعد «الفيل
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ولاد-رزق

«ولاد رزق 2» يواصل تصدره لإيرادات أفلام العيد

يواصل فيلم «ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي لأفلام عيد الأضحى، إذ بلغت إيراداته أمس الاثنين مليونين و552 ألفا و943 جنيها، وبذلك بلغ إجمالي إيرادات الفيلم في 12 يوما، ما يزيد عن 63 مليون جنيه، وبذلك أصبحت المنافسة مشتعلة بين «ولاد رزق 2» و«الفيل الأزرق 2» الذي تخطى الـ80 مليون جنيه في نحو 25 يوما. الفيلم الأول من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
God boys‎

بوكس أوفيس: good boys في الصدارة بـ21 مليون دولار

تصدر الفيلم الكوميدي الجديد "good boys" البوكس أوفيس الأسبوع الحالي مسجلاً 21 مليون دولار، والفيلم بطولة جاكوب تريمبلاي وكيث وليامز وبرادي نون ومولي جوردون، ومن إخراج جين ستوبنيتسكي. ويحافظ فيلم الأكشن والإثارة Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw على المراكز الأولى بالبوكس أوفيس للأسبوع وجاء في المركز الثاني بإيرادات 14 مليون دولار أمريكي وبإجمالي إيرادات 133 مليون دولار أمريكي، يقدم الفيلم قصة منفصلة عن سلسلة أفلام The Fast and The Furious.
The Rock

«الصخرة» يتزوج من حبيبته «هاشيان» في حفل بسيط بهاواي

أعلن الممثل دوين جونسون، اليوم الإثنين، زواجه من حبيبته المغنية ومنتجة الموسيقى لورين هاشيان في حفل بسيط بهاواي ونشر صورتهما على حسابه بانستجرام". وارتدى جونسن الملقب بـ"الصخرة" أو "The rock" قميصًا أبيض وبنطلونا أبيض وظهر في الصورة بجانب عروسه البالغة من العمر 34 عاما مرتدية فستانًا طويلا من الدانتيل الأبيض بقصة مفتوحة من الصدر. التقى جونسون وهاشيان لأول مرة عام 2006 بينما كان يصور فيلم The Game Plan وأنجب منها بنتين جاسمين 3 سنوات وتيانا 16 شهرًا.
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ولاد-رزق

«ولاد رزق 2» يواصل تصدره لإيرادات أفلام العيد

يواصل فيلم «ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي لأفلام عيد الأضحى، إذ بلغت إيراداته أمس الاثنين مليونين و552 ألفا و943 جنيها، وبذلك بلغ إجمالي إيرادات الفيلم في 12 يوما، ما يزيد عن 63 مليون جنيه، وبذلك أصبحت المنافسة مشتعلة بين «ولاد رزق 2» و«الفيل الأزرق 2» الذي تخطى الـ80 مليون جنيه في نحو 25 يوما. الفيلم الأول من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
ولاد-رزق

«ولاد رزق 2» يتخطى 60 مليون جنيه في 11 يومًا

يواصل فيلم «ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي لأفلام عيد الأضحى، إذ بلغت إيراداته أمس الأحد، 3 ملايين و143 ألفا و895 جنيها، وبذلك بلغ إجمالي إيرادات الفيلم في 11 يوم عرض، 60 مليونا و850 ألف جنيه، وبذلك أصبحت المنافسة مشتعلة بين «ولاد رزق 2» و«الفيل الأزرق 2» الذي تخطى الـ80 مليون جنيه فى نحو 25 يوما. الفيلم الأول من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
احمد-عز

أحمد عز يحتفل بعيد ميلاد كريم عبد العزيز بهذه الصورة

هنأ الفنان أحمد عز، كريم عبد العزيز، بعيد ميلاده عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ونشر صورة تجمعه بكريم وعلق عليها قائلا: "كل سنة وأنت طيب يا سوبر ستار". ويشارك الثنائي في موسم عيد الأضحى، حيث يعرض لأحمد عز فيلم "ولاد رزق2" الذي يشارك فى بطولته كل من عمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج "سينرجي فيلمز" لمالكها تامر مرسي، ويعرض لكريم عبد العزيز فيلم "الفيل الأزرق 2".
فيلم خيال مآتة

«خيال مآتة» يواصل تراجعه للمركز الثالث بهذا الرقم

يواصل فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، تراجعه في حصد الإيرادات، إذ بلغ إيراده أمس السبت نحو مليون و503 آلاف جنيه، ليتراجع إلى المركز الثالث، بعد فيلمي "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 3 ملايين و700 ألف جنيه، و"الفيل الأزرق 2" للنجوم "كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري"، إذ حقق العمل نحو 2 مليون جنيه. وبذلك تصل الإيرادات الإجمالية لـ"خيال مآتة" إلى نحو 24 مليون جنيه في أسبوع منذ طرحه ثاني أيام عيد الأضحى.
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