القبض على أمين عام «الأعلى للإعلام» بتهمة الرشوة

تحرير:التحرير ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

سليم

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام في واقعة رشوة تتعلق بعمله، بحسب مصادر مضطلعة. وقالت المصادر إن ضباط الرقابة ألقوا القبض على "سليم" بناء على تحريات تباشرها في واقعة رشوة منسوبة له وتم توثيقها قبل قرار القبض عليه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، قد قرر اختيار أحمد سليم لمنصب الأمين العام للمجلس، وذلك بعد موافقة هيئة المكتب.

وشغل سليم منصب رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون، ورئيس نادى الإعلاميين، ووكيل وزارة الإعلام للتخطيط والمتابعة ورئيس جهاز الصحافة والمطبوعات الأجنبية. وضبطت هيئة الرقابة الإدارية عشرات القضايا المتعلقة بالفساد الإداري على مدار الشهور الماضية وتمكنت خلال شهري مارس وإبريل 2019، من ضبط (104) قضايا