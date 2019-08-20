جريمة

القبض على أمين عام «الأعلى للإعلام» بتهمة الرشوة

تحرير:التحرير ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
سليم
سليم
ألقت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام في واقعة رشوة تتعلق بعمله، بحسب مصادر مضطلعة. وقالت المصادر إن ضباط الرقابة ألقوا القبض على "سليم" بناء على تحريات تباشرها في واقعة رشوة منسوبة له وتم توثيقها قبل قرار القبض عليه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، قد قرر اختيار أحمد سليم لمنصب الأمين العام للمجلس، وذلك بعد موافقة هيئة المكتب.
وشغل سليم منصب رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون، ورئيس نادى الإعلاميين، ووكيل وزارة الإعلام للتخطيط والمتابعة ورئيس جهاز الصحافة والمطبوعات الأجنبية. وضبطت هيئة الرقابة الإدارية عشرات القضايا المتعلقة بالفساد الإداري على مدار الشهور الماضية وتمكنت خلال شهري مارس وإبريل 2019، من ضبط (104) قضايا
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طعن-بالسكين

جريمة الزرايب..سائق يمزق جسد زوجته ويسلم نفسه للشرطة

قتل سائق زوجته بسلاح أبيض "سكين" في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، وقام بتسليم نفسه إلى قسم الشرطة، حيث تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد حضور شخص يدعى "عوض س م - 45 عاما - سائق" إلى قسم شرطة الخصوص،- مقيم بحي الزرايب بمنطقة الخصوص، وقرر قيامه بقتل زوجته "مروة ا ا - 36 عاما - ربة منزل" حيث قام بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" وذلك بطعنة نافذة بالصدر من الجهة اليسرى حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، وذلك على إثر خلافات بينهما.
اشعال النار

سائق يشعل النار في نفسه بسبب «سحب الرخصة» بالبحيرة

أقدم شخص على إشعال النيران في نفسه أمام "أسواق فتح الله" بمدخل مدينة كفر الدوار، بعد سحب رخصة القيادة الخاصة به، وذلك لقيامه باستخدام السيارة الملاكي الخاصة به كـ"تاكسي" داخل المدينة، وتم نقله لمستشفى "الشاملة" لتلقي العلاج اللازم، وانتداب فريق من النيابة العامة لمعاينة الحادث، وتبين أن الحريق 40% داخل جسمه وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. وقال مصدر طبي في مستشفى الشاملة، إنه تم نقل السائق إلى مستشفى رأس التين بالاسكندرية للحروق، وذلك لخطورة حالته.
حملة-مرورية (2)

حملات للكشف عن التعاطي ومخالفات المرور بالجيزة

نظمت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، ولرصد كافة المخالفات، والتحقق من التزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية، وتمكنت حملة المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من ضبط 28 سائقا تحت تأثير المواد المخدرة أثناء القيادة، كما تم ضبط 3457 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، وحرر رجال المرور المخالفات الرسمية ضد المخالفين، وحرروا محاضر أحالوها للنيابات المختصة حسب كل مخالفة.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (5)

تصادم يعطل صحراوي الفيوم وحادث مأسوى ببحيرة قارون

شهد طريق الفيوم الصحراوي، تصادم سيارتين ملاكي، أعلى الطريق فى نطاق محافظة الجيزة، وأسفر الحادث عن إصابية قائدي السيارتين، وتعطل حركة المرور، فيما نقلت سيارة إسعاف المصابين إلى أقرب مستشفى، وتدخل رجال المرور لرفع السيارتين من نهر الطريق، لتيسير حركة المرور، مع التحفظ على المركبتين، لحين تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها، فيما تحرص الإدارة العامة لمرور الجيزة على نشر خدمات التدخل السريع خاصة على الطرق الواصلة بين المحافظات والطريق الدائري.
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انتشال غريق - أرشيفية

جثة عائمة على مياه ترعة في البحيرة تثير الذعر

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بمحافظة البحيرة بقيادة العميد محمد بلبع مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة من انتشال جثة ربة منزل عثر عليها الأهالى عائمة على سطح مياه ترعة ناصر التابعة لمركز أبو المطامير، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبو المطامير العام وانتداب فريق من النيابة العامة لمكان الحادث للمعاينة وتم انتداب فريق من الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة وتحديد هويتها وتبين عدم وجود شبهة جنائية وأن سبب الوفاة أسفيكسيا الغرق، وتم التعرف على هوية الجثة ومكان سكنها وتم إبلاغ اسرتها، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
حملة-أمنية-لضبط المخدرات‎ (2)

ضبط 41 طن سلع تموين «فاسدة» ومجهولة المصدر بالشرقية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، اليوم السبت، نتائج الحملات التي شنتها المديرية على مدار الشهر الماضي، على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز والمصانع ومحطات الوقود، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومباحث التموين ومديريتي الشئون الصحية والطب البيطري، بالإضافة إلى إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، لضبط الأسواق وإحكام الرقابة على الأسعار، ومراقبة سلامة المنتجات والتصدى لظاهرة الغش التجاري.
طفل-مقتول-جثة-قتل-الاطفال

خنقها بـ«شال».. أب يعذب طفلته حتى الموت في الشرقية

أصدرت نيابة الإبراهيمية العامة، برئاسة المستشار أيمن عصام، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم السبت، قرارًا بحبس أب لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامه بتعذيب طفلته حتى الموت، وذلك بأن أخذ يضربها ويخنقها بواسطة «شال»، وهي طفلة بالكاد أتمت ربيعها الخامس عشر، ولم يتركها إلا جثةً هامدةً داخل منزله بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة الإبراهيمية، فيما جرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى «الأحرار» التعليمي، بمدينة الزقازيق، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.
جثة

ذبح زوجة جاره في عز الظهر.. تفاصيل جريمة كوتسيكا

قبل سنوات حزم «عادل»حقائبه تاركا بلدته في أسيوط وشد رحاله إلى القاهرة بحثا عن لقمة العيش، راح يتنقل من مكان لآخر بأسرته ومنذ 4 أشهر استقر به الحال في شقة متواضعة بمنطقة كوتسيكا بطرة بنطاق حي المعادي، وسارت الحياة عادية يخرج للعمل كلما جاءت له"حمولة" حيث كان عاملا في نقل وتركيب الحجر الفرعوني ويعود بعد يوم أو يومين لبيته مرة آخرى، في المقابل نشأت ثمة خلافات جيرة بين زوجته وزوجة جاره "عماد" الذي يعمل في مهنة النجارة، وامتدت تلك الخلافات لتصل للجار وجاره ووصلت لتحرير محضر بينهما سابقا.
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