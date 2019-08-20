تشميع مطعم سوري غير مرخص في الإسكندرية (صور)

تحرير:محمد مجلى ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م

تشميع المطعم

أعلنت مديرية التموين و التجارة الداخلية، بمحافظة الإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، تشميع مطعم سوري شهير غير مرخص وبه كميات من اللحوم و الدواجن مجهولة المصدر وقد تم تحريز الكميات الموجودة من اللحوم و الدواجن و الشاورما و تم إزالة االلافتة الخاصة بالمطعم وبالإضافة لإزالة اليافطة الخاصة لعدم وجود التراخيص اللازمة وتقرر غلق المكان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة وذلك خلال حملة مكبرة على المطاعم بمنطقة سموحة.

كما تم ضبط مطعم شهير للمأكولات الشعبية به حمام و دواجن محشية ولحوم مجهزة منتهية الصلاحية وتم تحريزها والتحفظ عليها والتحفظ على معدات والتشميع من قبل الحى بعد صدور تقرير من الصحة بوجود خطورة على صحة المواطنين. كما تم ضبط سوبر ماركت كبير غير مرخص وبه سلع غذائية مجهولة المصدر وتم تحريز الكميات المضبوطة