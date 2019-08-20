جريمة

تشميع مطعم سوري غير مرخص في الإسكندرية (صور)

تحرير:محمد مجلى ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٣ م
تشميع المطعم
تشميع المطعم
أعلنت مديرية التموين و التجارة الداخلية، بمحافظة الإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، تشميع مطعم سوري شهير غير مرخص وبه كميات من اللحوم و الدواجن مجهولة المصدر وقد تم تحريز الكميات الموجودة من اللحوم و الدواجن و الشاورما و تم إزالة االلافتة الخاصة بالمطعم وبالإضافة لإزالة اليافطة الخاصة لعدم وجود التراخيص اللازمة وتقرر غلق المكان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة وذلك خلال حملة مكبرة على المطاعم بمنطقة سموحة.
كما تم ضبط مطعم شهير للمأكولات الشعبية به حمام و دواجن محشية ولحوم مجهزة منتهية الصلاحية وتم تحريزها والتحفظ عليها والتحفظ على معدات والتشميع من قبل الحى بعد صدور تقرير من الصحة بوجود خطورة على صحة المواطنين. كما تم ضبط سوبر ماركت كبير غير مرخص وبه سلع غذائية مجهولة المصدر وتم تحريز الكميات المضبوطة
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ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة في محلات سورية بالإسكندرية

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من «هلال» لـ«سليم» مهمة اصطياد حيتان الرشوة والتربح

ضربات مدوية تسددها كل يوم هيئة الرقابة الإدارية، ضد حيتان الفساد والمتربحين من أموال الشعب وكشفت القائمة الطويلة للمقبوض عليهم في تهم التربح واستغلال المنصب والرشاوى عن فضائح هؤلاء ممن استحلوا المال العام، إذ شملت وزراء ورؤساء هيئات وأصحاب مناصب عليا، لتؤكد الرقابة الإدارية أن سيفها سيطول أي فاسد مهما طال الانتظار. كان آخر تلك الضربات اليوم الثلاثاء، بعد إلقاء القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام في قضية رشوة تتعلق بمهام وظيفته تجري بها التحريات منذ شهرين بحسب تأكيد رئيس المجلس الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد.
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هدير فين؟.. قصة طعنة غضب أنهت حياة ربة منزل بالخصوص

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المؤبد لقاتل شقيق زوجته في الإسكندرية

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إصابة 3 مواطنين في انفجار ماسورة غاز بالإسكندرية

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بعد 17 عاما.. براءة 9 موظفين بينهم متوفون في اختلاس

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