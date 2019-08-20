4 أشقاء يحطمون وحدة «القلب» بمستشفى الزقازيق الجامعي

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

مستشفى الزقازيق الجامعي

أقدم أربعة أشقاء (نقاشان ونجار وبائع)، على تحطيم وحدة عناية القلب بمستشفى «الزقازيق» الجامعي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء؛ إثر علمهم بوفاة نجل عمتهم، والذي كان مُحتجزًا لتلقي العلاج بالوحدة، فيما أسفر التعدي عن تحطيم جهازين لرسم القلب، وإحدى الطاولات الموودة بالوحدة، فضلًا عن إحداث حالة من الهلع بين المرضى والعاملين بالوحدة، وأخطرت نيابة ثانٍ الزقازيق العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من المدعو «محمد عزب عبد الجليل» طبيب بوحدة عناية القلب بمستشفى «الزقازيق» الجامعي، يتهم كلصا من: «محمود.و.إ» 24 عامًا، نقاش، وأشقاؤه «أحمد»



البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من المدعو «محمد عزب عبد الجليل» طبيب بوحدة عناية القلب بمستشفى «الزقازيق» الجامعي، يتهم كلصا من: «محمود.و.إ» 24 عامًا، نقاش، وأشقاؤه «أحمد» 22 عامًا، نقاش هو الآخر، و«مصطفى» نجار، و«فاروق» 32 عامًا، بائع، بالتعدي على أطباء الوحدة وتحطيم جهازين لرسم القلب وإحدى الطاولات الموجودة بالوحدة.



وأشار مُقدم البلاغ، أن المتهمين دخلوا في حالة هياج وحطموا أجهزة الوحدة فور علمهم بوفاة نجل عمتهم، ويُدعى «عمرو.أ.ف»، والذي كان يتلقى العلاج بالوحدة، فيما تحرر عن ذلك المحضر رقم 14893 جُنح ثانٍ الزقازيق لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.









