غدا.. مصر للطيران تسير 26 رحلة لعودة 5700 حاج

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

حجاج - صورة أرشيفية

تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، إذ تسير الشركة، غدا الأربعاء، 26 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 5 آلاف و700 حاج، وذلك بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2200 حاج من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و15 رحلة من المدينة المنورة لنقل 3 آلاف و500 من حجاج قرعة الدقهلية وشئون ضباط بورسعيد والسويس والمنوفية، وتضامن القاهرة والقليوبية والجيزة والإسكندرية، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.

من ناحية أخرى، قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، أمس الإثنين، إنه تم الكشف على 69 ألفا و5 حجاج مصريين حتى الآن وصرف العلاج اللازم لهم، وذلك خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، مضيفا أن هذه الحالات تشمل 64 ألفًا و321 حالة مرضية