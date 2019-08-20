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غدا.. مصر للطيران تسير 26 رحلة لعودة 5700 حاج

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م
حجاج - صورة أرشيفية
حجاج - صورة أرشيفية
تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، إذ تسير الشركة، غدا الأربعاء، 26 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 5 آلاف و700 حاج، وذلك بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2200 حاج من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و15 رحلة من المدينة المنورة لنقل 3 آلاف و500 من حجاج قرعة الدقهلية وشئون ضباط بورسعيد والسويس والمنوفية، وتضامن القاهرة والقليوبية والجيزة والإسكندرية، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.
من ناحية أخرى، قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، أمس الإثنين، إنه تم الكشف على 69 ألفا و5 حجاج مصريين حتى الآن وصرف العلاج اللازم لهم، وذلك خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، مضيفا أن هذه الحالات تشمل 64 ألفًا و321 حالة مرضية
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محمد-سعفان

100 وظيفة في السعودية بـ10 آلاف جنيه.. تعرف عليها

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن استمرارها في قبول طلبات 100 وظيفة للعمل على مهنة جزار دواجن لشركة المراعي بالمملكة العربية السعودية، حتى بعد غد الخميس، موضحة أن المرتب الأساسي للمهنة 10 آلاف و600 جنيه بدولة العمل، بالإضافة إلى توفير المسكن لأعزب، وتأمين صحي، وعقد العمل وإجازة سنوية بتذكرة طيران ذهاب وعودة، ومصاريف وأتعاب التوظيف والتأشيرة وتذكرة السفر على حساب الشركة الطالبة، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

أول تحرك برلماني حول تحصيل رسوم ضمن «قوائم الانتظار»

طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة للتحقيق في شكاوى المواطنين الخاصة بالقرار الذي أصدرته وزارة الصحة بتحصيل رسوم من قيمة العمليات الجراحية من المواطنين، ضمن منظومة القضاء على قوائم الانتظار، مؤكدة، في طلب احاطة تقدمت به إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزيرة الصحة هالة زايد، بشأن تحصيل رسوم من قيمة العمليات الجراحية من المواطنين ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمخالفة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار مجانية.
وزير الشباب والرياضة فى استقبال أبطال اليد 1

السيسي يستقبل أبطال منتخب اليد للناشئين

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أبطال منتخب اليد للناشئين، وذلك في مقر إقامته بقصر القبة في مصر الجديدة، بعد تحقيقهم إنجازا عالميا قبل يومين، إذ فازوا ببطولة كأس العالم لكرة اليد للنائشئين 19 عاما، التي أقيمت في دولة مقدونيا خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس الجاري، ليصبحوا بذلك أول منتخب غير أوروبي يفوز بالبطولة، كما حصد لاعبينا أحمد هشام "دودو" لقب أحسن لاعب في البطولة، وعبد الرحمن حميد لقب أحسن حارس، وحسن وليد لقب الهداف بـ51 هدفا.
محكمة-ارشفية

القضاء ينتصر لـ«عمالة التعليم» بالشرقية ويعيّن 2500

قضت محكمة القضاء الإداري بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد درويش، وعضوية المستشارين خالد أبوالعلا، وأحمد الديداموني، ومحمد توفيق أباظة، وأحمد عادل عبدالمجيد، وعاطف قنديل، اليوم الثلاثاء، بأحقية ألفين وخمسمائة من العمالة المؤقتة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، في التعيين، وإلغاء قرار الجهة الإدارية «السلبي» بشأن الامتناع عن تعيين المدعي على درجة دائمة ببند الأجور الثابتة بالباب الأول «أجور» بموازنة المديرية، وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
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.الحجاج (7)

غدا.. مصر للطيران تسير أكبر عدد لرحلات عودة الحجاج

أعلنت شركة مصر للطيران، في بيان لها، اليوم الإثنين، أنها تسير غدا الثلاثاء، أكبر عدد لرحلات عودة الحجاج من الأراضي المقدسة في يوم واحد لنقل حجاج بيت الله الحرام، إذ أنها ستسير 27 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 6 آلاف و300 حاج بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2400 حاج من بينها رحلة خاصة لنقل حجاج دولة مالي، مضيفة أن من بين تلك الرحلات 16 رحلة من المدينة المنورة لنقل 3 آلاف و900 حاج، من بينها رحلة خاصة لحجاج دولة فلسطين، وحجاج قرعة الجيزة والمنوفية والسويس.
.الحجاج (5)

الصحة: الكشف على 69 ألف حاج مصري بمكة والمدينة

قال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إنه تم الكشف على 69 ألفا و5 حجاج مصريين حتى الآن وصرف العلاج اللازم لهم، وذلك خلال عيادات البعثة الطبية المصرية للحج، مضيفا أن هذه الحالات تشمل 64 ألفًا و321 حالة مرضية بمكة المكرمة و4684 حالة بالمدينة المنورة، وأن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع أعمال البعثة يوميا؛ للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
Botox. Vial

الصحة محذرة من عقار بوتكس: عبواته مغشوشة

ناشدت وزارة الصحة من خلال الإدارة المركزية لشئون الصيادلة، التابعة لوزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالابتعاد عن شراء مستحضر التجميل «Botox. Vial» المنتشر في الأسواق، مؤكدة أن العبوات التى يتم تداولها مغشوشة. وشددت إدارة الصيدلة في منشور حمل رقم 31 لسنة 2019 على ضرورة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية بعد اتخاذ جميع الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية، وذلك للعبوات المغشوشة من مستحضر "Botox. Vial" تشغيلة رقم "c 4122c3"، حيث إن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج شركة الليرجان.
مصر-للطيران (2)

«مصر للطيران» تقرر تعليق رحلاتها إلى هونج كونج

أعلن مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران، تعليق الرحلات المتجهة إلى هونج كونج، والتي كان من المقرر تسييرها من مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الإثنين، وذلك لحين إشعار آخر. وأضاف المصدر، في بيان رسمي للشركة اليوم، أن قرار التعليق جاء بسبب الأحداث الراهنة والاضطرابات التي تشهدها مدينة هونج كونج، وإلغاء السلطات المسئولة هناك جميع الرحلات المتجهة من وإلى مطار هونج كونج الدولي، مشيرا إلى أن مركز العمليات المتكامل التابع لمصر للطيران يتابع تطورات الموقف أولاً بأول؛ لمعرفة أي جديد في هذا الشأن.
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