المؤبد لقاتل شقيق زوجته في الإسكندرية

تحرير:أحمد الزغبي ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٢٦ م

سجن - تعبيرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن محمد، وعضوية كل من المستشار أحمد عبد الغني عمران، والمستشار خالد قطب بدر الدين، وسكرتير الجنايات وليد محمد محب، بالسجن المؤبد للمدعو "ال. ع. أ" عامل دوكو لاتهامه بقتل المجني عليه "ال. م. ع" وشروعه في قتل ثلاثة آخرين. تعود الواقعة في القضية رقم 1197 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي ببلاغ يفيد قيام عامل دوكو بقتل شقيق زوجته والشروع في قتل 3 آخرين.

وكشفت تحريات ضباط قسم شرطة باب شرقي عن قيام "ال. ع. أ- 37 عاما" عامل دوكو، بالذهاب إلى شقة أسرة طليقته وبحوزته سكينان وزجاجة "مياه نار" وعند فتح باب الشقة طعن المجني عليه "ال. م. ع" شقيقها بعدة طعنات أودت بحياته، وشرع في قتل المجني عليه "م. ع. أ" والدها بإلقاء مياه النار على وجهه، واعتدى على المجني