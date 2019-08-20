كيف تؤثر زيادة أسعار الأخشاب على الأثاث والموبيليا؟

شهدت أسعار الأخشاب ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو الأمر الذى توقع معه الكثير من التجار ارتفاعا مرتقبا فى أسعار الأثاث المنزلي خلال الشهر المقبل

تحرير:أسماء فتحى ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

أعلنت الإدارة العامة لاحتياجات مواد البناء عن زيادة أسعار الأخشاب خلال العام الجاري بنحو 12.5% مقارنة بالعام الماضى فى تقريرها الصادر الشهر الماضي بشأن مسار الأسعار خلال عام 2019، وهو الأمر الذى تزامن مع حدوث ارتفاع نسبي في أسعار الأخشاب. والتجار بدورهم أكدوا أن السوق يحتمل أن يشهد زيادة مرتقبة فى أسعار الأثاث نتيجة هذا الارتفاع الأخير. وتمثل صناعة الأخشاب أكثر من 7% من إجمالي المنشآت الصناعية في مصر، وتضم ما يزيد على 100 ألف عامل، بإنتاج يزيد على 15 مليار جنيه سنويا.

الغرفة التجارية: تأثير أسعار الأخشاب ليس سريعًا ولدينا معوقات أكبر منير راغب رئيس شعبة الأخشاب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن ارتفاع أسعار الأخشاب يؤثر سلبا على الأثاث، ولكنه ليس سريعًا، فالأمر يحتاج إلى بعض الوقت لحين الانتهاء من تصنيع منتج جديد ليحدث التأثير. وأضاف راغب أن الأزمة الحقيقية ليست

الغرفة التجارية: تأثير أسعار الأخشاب ليس سريعًا ولدينا معوقات أكبر

منير راغب رئيس شعبة الأخشاب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن ارتفاع أسعار الأخشاب يؤثر سلبا على الأثاث، ولكنه ليس سريعًا، فالأمر يحتاج إلى بعض الوقت لحين الانتهاء من تصنيع منتج جديد ليحدث التأثير.

وأضاف راغب أن الأزمة الحقيقية ليست فى ارتفاع أسعار الأخشاب وإنما تكمن فى معوقات صناعة الأخشاب بمصر والتى يأتى على رأسها عشوائية التصنيع، فهى صناعة غير منتظمة ولا يتوفر لها قاعدة بيانات حقيقية، مشيرا إلى أن حجم الاستثمار فى القطاع يبلغ 5 مليارات جنيه تتوزع تقريبا على نحو 500 مصنع وورشة.

وتمثل صناعة الأخشاب أكثر من 7% من إجمالي المنشآت الصناعية في مصر، وتضم ما يزيد على 100 ألف عامل، بإنتاج يزيد على 15 مليار جنيه سنويا، يصدر جزء منه للخارج، لما تمتلكه صناعة الأساس المصرية من سمعة عالمية جيدة خاصة في مجال التصميمات الكلاسيكية.

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أحمد حسين بدر عضو مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث قال إن ارتفاع أسعار الأخشاب يؤثر على أسعار الأثاث سلبا وإيجابا، ورغم حالة الركود الكبير التى تسيطر على الأسواق فإن هناك توقعات بارتفاع أسعار الأثاث خلال الفترة المقبلة تأثرا بارتفاع أسعار الأخشاب والتى يأتى على رأسها الأبلكاش والذى يعد أحد أساسيات الصناعة.

يذكر أن اتحاد الصناعات المصرية أعد استراتيجية جديدة للنهوض بصناعة الأخشاب والأثاث فى مصر تم خلالها تحديد خريطة العمل لتكون على ثلاث مراحل من عامين إلى 10 أعوام، وتشمل إحلال ‏الواردات وتعزيز الوجود فى السوق المحلية، مع المحافظة على الوجود فى أسواق التصدير‎ ‎الحالية، والتوسع فى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة مثل الدول الإفريقية، وتنويع وتنمية التصدير ‏فى كل من الأسواق التقليدية والجديدة‎.





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بينما قال أحمد حلمى، رئيس غرفة صناعة الأثاث باتحاد الصناعات إن صناعة الأثاث فى مصر تتجه نحو مزيد من الاستقرار، مؤكدا أن الغرفة وضعت استراتيجية كاملة للنهوض بالصناعة تضمنت 8 أهداف رئيسية، منها رفع معدل النمو، وإحلال المنتج المحلى بديلا للواردات، ‏وزيادة الصادرات من 350 مليون دولار حاليا إلى 800 مليون دولار، وزيادة الشركات العاملة بصفة ‏شرعية إلى 30%، إضافة إلى مساهمة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فى الإنتاج من ‏‏50% حاليا إلى أعلى من 75%، وزيادة القيمة المضافة من 50% حاليا إلى 60%، وزيادة فرص ‏التشغيل والعمل من 900 ألف مباشرة وغير مباشرة إلى مليون و120 ألف فرصة عمل.

يذكر أن التقرير الشهري الصادر عن الإدارة العامة لاحتياجات مواد البناء، كشف عن زيادة بنسبة تتراوح من 4.3% لـ12.5% خلال 12 شهرا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وأضاف التقرير أن سعر المتر المكعب من الزان روماني سجل 12 ألف جنيه، مسجلا زيادة بقيمة 4.3% خلال 12 شهرا، حيث سجل قيمة 11500 جنيه في نفس الشهر العام الماضي.

ولفت التقرير إلى أن المتر المكعب من خشب السويدي تراجع بنسبة 2.9% خلال 12 شهرا، حيث سجل المتر المكعب قيمة 7 آلاف جنيه من الشهر ذاته العام الماضي، بينما شهدت أسعار الأبلكاش استقرارًا في الأسعار، وسجل قيمة 180 جنيهًا بينما ارتفع خلال 12 شهرا بنسبة 12.5% تقريبًا، ليسجل قيمة 1600 جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.





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