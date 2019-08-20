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كيف تؤثر زيادة أسعار الأخشاب على الأثاث والموبيليا؟

شهدت أسعار الأخشاب ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو الأمر الذى توقع معه الكثير من التجار ارتفاعا مرتقبا فى أسعار الأثاث المنزلي خلال الشهر المقبل
تحرير:أسماء فتحى ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
الأثاث
الأثاث
أعلنت الإدارة العامة لاحتياجات مواد البناء عن زيادة أسعار الأخشاب خلال العام الجاري بنحو 12.5% مقارنة بالعام الماضى فى تقريرها الصادر الشهر الماضي بشأن مسار الأسعار خلال عام 2019، وهو الأمر الذى تزامن مع حدوث ارتفاع نسبي في أسعار الأخشاب. والتجار بدورهم أكدوا أن السوق يحتمل أن يشهد زيادة مرتقبة فى أسعار الأثاث نتيجة هذا الارتفاع الأخير. وتمثل صناعة الأخشاب أكثر من 7% من إجمالي المنشآت الصناعية في مصر، وتضم ما يزيد على 100 ألف عامل، بإنتاج يزيد على 15 مليار جنيه سنويا.
الغرفة التجارية: تأثير أسعار الأخشاب ليس سريعًا ولدينا معوقات أكبر منير راغب رئيس شعبة الأخشاب بالاتحاد العام للغرف التجارية، أكد أن ارتفاع أسعار الأخشاب يؤثر سلبا على الأثاث، ولكنه ليس سريعًا، فالأمر يحتاج إلى بعض الوقت لحين الانتهاء من تصنيع منتج جديد ليحدث التأثير. وأضاف راغب أن الأزمة الحقيقية ليست
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اقتصاد (2)

ما تريد معرفته عن «السندات القابلة للاستدعاء»

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فيسبوك

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سبائك ذهبية

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 694 جنيها للجرام

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البنك-المركزى

«إتش سي» تتوقع خفض أسعار الفائدة من 1 إلى 2%

قال تقرير صادر من إدارة البحوث بشركة «إتش سي» لتداول الأوراق المالية، إن الوضع الاقتصادي المصري يشجع على سياسة تيسير نقدي أسرع مما ينشأ عنها نمو في القروض ولكن بصافي هوامش فائدة أقل. وتوقعت مونيت دوس، محللة قطاع البنوك بإدارة بحوث الشركة، أن يقوم البنك المركزي بخفض قيمة الفائدة في النصف الثاني من 2019 بمقدار 100-200 نقطة أساس، يتبعه خفض آخر في حدود 200-300 نقطة أساس في 2020، مشيرة إلى أنه بناءً على أرقامنا يؤدي ذلك إلى خفض صافي هوامش الفائدة لدى البنوك يتراوح بين 4.5%-5.0% بحلول 2024 من %5.5-6.9% على مدار عام 2017-2018.
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