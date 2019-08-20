القضاء ينتصر لـ«عمالة التعليم» بالشرقية ويعيّن 2500

تحرير:إسلام عبدالخالق ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٠ م

محكمة - تعبيرية

قضت محكمة القضاء الإداري بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد درويش، وعضوية المستشارين خالد أبوالعلا، وأحمد الديداموني، ومحمد توفيق أباظة، وأحمد عادل عبدالمجيد، وعاطف قنديل، اليوم الثلاثاء، بأحقية ألفين وخمسمائة من العمالة المؤقتة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، في التعيين، وإلغاء قرار الجهة الإدارية «السلبي» بشأن الامتناع عن تعيين المدعي على درجة دائمة ببند الأجور الثابتة بالباب الأول «أجور» بموازنة المديرية، وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.

كان 2500 من عمال قطاع الخدمات بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، تقدموا برفع دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كلًا من: وزير التربية والتعليم، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، ووزير الدولة للتنمية المحلية، ومحافظ الشرقية، بصفتهم، للمطالبة بإلغاء قرار جهة الإدارة «السلبي» بالامتناع عن تثبيتهم

كان 2500 من عمال قطاع الخدمات بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، تقدموا برفع دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كلًا من: وزير التربية والتعليم، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، ووزير الدولة للتنمية المحلية، ومحافظ الشرقية، بصفتهم، للمطالبة بإلغاء قرار جهة الإدارة «السلبي» بالامتناع عن تثبيتهم على درجة مالية دائمة بوظيفة عامل خدمات.



واشارت الدعاوى، إلى أن العاملين تم تعينم بنظام العقود المؤقتة في عدد من الإدارات التعليمية، بوظيفة «عامل خدمات معاونة» اعتبارًا يوم الأحد 24 يونيو 2012، خصمًا على بند 2 / 3 أجور «موسمين» باب أول، وأنهم قضوا أكثر من ثلاث سنوات على هذا النظام، وهو ما يقتضي استحقاقهم التثبيت على الدرجة الدائمة، إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن ذلك.





