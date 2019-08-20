مفاجأة.. نجم برشلونة على رادار يوفنتوس

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م

برشلونة

كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن يوفنتوس يُخطط لحركة ثلاثية الاتجاه في الميركاتو، حيث سيُغادر لاعبه باولو ديبالا إلى باريس سان جيرمان، مقابل ضم البرازيلي نيمار، وبعدها سيتم النظر إلى التعاقد مع لويس سواريز من برشلونة. وأضافت توتو سبورت، أن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس الذي كان في مدينة برشلونة أمس الاثنين، ناقش مع إدارة البارسا عدة ملفات، ومن ضمنها قام بسؤالهم عن استعدادهم لبيع سواريز.

وأشار التقرير، إلى أن سواريز لم يظهر من قبل ضمن قائمة المطلوبين في صفوف السيدة العجوز، لكن البيانكونيري أظهر في مناسبات سابقة، أن الأمور المالية لن تكون عائقًا فيما يتعلق بتلبية احتياجات الفريق، كما حدث سابقًا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو وضمه من ريال مدريد. وأصدر برشلونة، صباح السبت الماضي، بيانًا

وأشار التقرير، إلى أن سواريز لم يظهر من قبل ضمن قائمة المطلوبين في صفوف السيدة العجوز، لكن البيانكونيري أظهر في مناسبات سابقة، أن الأمور المالية لن تكون عائقًا فيما يتعلق بتلبية احتياجات الفريق، كما حدث سابقًا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو وضمه من ريال مدريد.



وأصدر برشلونة، صباح السبت الماضي، بيانًا للكشف عن حجم الإصابة التي تعرض لها لويس سواريز، ضد أتلتيك بيلباو في افتتاح الليجا، حيث اشتكى سواريز من آلام في الساق اليمنى.



وقال البيان الرسمي لبرشلونة: "خضع لويس سواريز لفحوصات طبية، والتي أكدت إصابته في عضلة الساق اليمنى، وعودته للمشاركة مرتبطة بمدى تعافيه".



وفي نفس السياق أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن غياب سواريز عن الملاعب قد يمتد بين 3 و4 أسابيع، وبالتالي ستكون عودته للمشاركة بعد فترة التوقف الدولية المقبلة.

