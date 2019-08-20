رياضة

مفاجأة.. نجم برشلونة على رادار يوفنتوس

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣١ م
برشلونة
برشلونة
كشف تقرير صحفي إيطالي، عن اهتمام يوفنتوس بالتعاقد مع الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم برشلونة، قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية. وبحسب صحيفة توتو سبورت الإيطالية، فإن يوفنتوس يُخطط لحركة ثلاثية الاتجاه في الميركاتو، حيث سيُغادر لاعبه باولو ديبالا إلى باريس سان جيرمان، مقابل ضم البرازيلي نيمار، وبعدها سيتم النظر إلى التعاقد مع لويس سواريز من برشلونة. وأضافت توتو سبورت، أن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس الذي كان في مدينة برشلونة أمس الاثنين، ناقش مع إدارة البارسا عدة ملفات، ومن ضمنها قام بسؤالهم عن استعدادهم لبيع سواريز.
وأشار التقرير، إلى أن سواريز لم يظهر من قبل ضمن قائمة المطلوبين في صفوف السيدة العجوز، لكن البيانكونيري أظهر في مناسبات سابقة، أن الأمور المالية لن تكون عائقًا فيما يتعلق بتلبية احتياجات الفريق، كما حدث سابقًا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو وضمه من ريال مدريد. وأصدر برشلونة، صباح السبت الماضي، بيانًا
اقرأ المزيد
هازارد-ريال-مدريد

هازارد يستعد للعودة إلى الملاعب مبكرا

يبدو أن النجم البلجيكي إيدين هازارد سيعود إلى الملاعب بصورة مبكرة عن المتوقع، حيث يتعافى بصورة جيدة للغاية من الإصابة التي يعاني منها في الفخذ، والتي كان من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع، ويجري الجهاز الطبي للريال المزيد من الفحوصات الطبية على اللاعب، على أمل أن يخوض مباراته الأولى في الدوري الإسباني أمام فياريال في الجولة الثالثة يوم 1 سبتمبر المقبل، وعانى هازارد من الإصابة في التدريبات الخاصة بالمباراة الأولى في الموسم أمام سيلتا فيجو، وكان من المنتظر غيابه لمدة شهر، إلا أنه يتعافى بصورة سريعة.
جماهير-النادى-الاهلى

10 آلاف متفرج لمباراتي الأهلي والزمالك بدوري الأبطال

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن الجهات الأمنية وافقت على حضور 10 آلاف متفرج لكل من مباراتي الأهلي والزمالك في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، قال عامر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم الاتفاق على مواعيد طرح التذاكر وأماكن طرحها خلال الاجتماع الأمني لكل مباراة، كما قرر اتحاد الكرة السماح بحضور 150 فردًا في مباراة الزمالك والمقاصة في دور الـ8 بكأس مصر، والمقرر إقامتها يوم 28 أغسطس الجاري ببرج العرب بالإسكندرية.
ريبيري‎

زوجة ريبيري كلمة السر في اقترابه من الدوري الإيطالي

بات الفرنسي فرانك ريبيري، اللاعب السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني، على أعتاب الانضمام إلى الدوري الإيطالي في الموسم الجديد، ووفقًا لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن ريبيري توصل إلى اتفاق مع نادي فيورنتينا بشأن شروط التعاقد. وأوضحت لاجازيتا ديللو سبورت، أن فرانك ريبيري صاحب الـ36 عامًا، سيوقع على عقد مدته سنتين، الجمعة المقبل، وسيحصل على راتب سنوي يبلغ 3.5 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت في حالة احتلال الفريق لمركز مؤهل للبطولات الأوروبية.
اقرأ المزيد من الأخبار
نيمار (4)

يوفنتوس يسعى لخطف نيمار من برشلونة هذا الصيف

يخطط نادي يوفنتوس لخطف النجم البرازيلي نيمار من صفوف باريس سان جيرمان، وذلك بعدما أعلن نيمار بشكل واضح عن رغبته في الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري يوم 2 سبتمبر المقبل، ويستعد اليوفي للتقدم بعرض ضخم للظفر بخدمات النجم البرازيلي من خلال دفع مبلغ كبير من المال إلى جانب وضع النجم الأرجنتيتي باولو ديبالا في الصفقة، ولكن من المنتظر أن يواجه اليوفي منافسة قوية من قبل كل من برشلونة وريال مدريد للتعاقد مع نيمار، وذلك بحسب صحيفة "أس" الإسبانية.
نيمار

تأثير رحيل كوتينيو في عودة نيمار إلى برشلونة

يستعد النجم البرازيلي فيليب كوتينيو للخطوة التالية في مسيرته الاحترافية، بعد انتقاله أمس إلى صفوف بايرن ميونيخ على سبيل الإعارة، ليفتح باب التساؤلات أمام تأثير تلك الصفقة في قدرة برشلونة على التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار من صفوف باريس سان جيرمان. ويرى المتفائلون من عشاق برشلونة أن إدارة البارسا سمحت لكوتينيو بالرحيل من أجل إظهار اقترابها من التعاقد مع نيمار، على الرغم من أن الواقع لا يشير إلى ذلك، خاصة أن باريس سان جيرمان لا يرغب في التفاوض مع العملاق الكتالوني، وفي حال أجبر الفريق الفرنسي على ذلك، فسيحاول الخروج بأكبر مكسب ممكن.
نيمار

لو باريزيان: مستقبل نيمار مهدد بسبب كاحله

ارتبط اسم النجم البرازيلي نيمار، بقوة، بالرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ويرى المسؤول السابق عن القسم الطبي في الفريق الفرنسي، الطبيب إيريك رولاند، أن مشكلات الكاحل التي يعاني منها نيمار ستتسبب له في المزيد من المشكلات في المستقبل، وعانى النجم البرازيلي من إصابتين خطيرتين في بداية عامي 2018 و2019، إضافة إلى التعرض لإصابة ثالثة في الكاحل قبل بداية بطولة كوبا أمريكا التي استضافتها البرازيل هذا الصيف وتوجت بلقبها، وأتت كل تلك الإصابات الثلاث في نفس القدم.
نيمار - بي اس جي 2018

كوتينيو سلاح برشلونة لحسم صفقة نيمار

كشف تقرير صحفي فرنسي عن آخر عرض قدمه برشلونة، من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سليفا، نجم باريس سان جيرمان، هذا الصيف، ووفقًا لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن برشلونة عرض على سان جيرمان، الحصول على فيليب كوتينيو بجانب مقابل مادي يتراوح بين 60 و80 مليون يورو، من أجل عودة نيمار للبارسا. وأشارت إلى أن هذا العرض تم تقديمه بشكل شفهي منذ أسابيع، ولم يتحرك برشلونة خطوة أخرى للأمام في المفاوضات مع سان جيرمان، وأوضحت أن البارسا يقدر قيمة كوتينيو بـ120 مليون يورو، وبالتالي فإن صفقة نيمار ستحسم بمقابل يتراوح بين 180 و200 مليون يورو.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org