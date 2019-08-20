هازارد يستعد للعودة إلى الملاعب مبكرا

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٤ م

إيدين هازارد

يبدو أن النجم البلجيكي إيدين هازارد سيعود إلى الملاعب بصورة مبكرة عن المتوقع، حيث يتعافى بصورة جيدة للغاية من الإصابة التي يعاني منها في الفخذ، والتي كان من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع، ويجري الجهاز الطبي للريال المزيد من الفحوصات الطبية على اللاعب، على أمل أن يخوض مباراته الأولى في الدوري الإسباني أمام فياريال في الجولة الثالثة يوم 1 سبتمبر المقبل، وعانى هازارد من الإصابة في التدريبات الخاصة بالمباراة الأولى في الموسم أمام سيلتا فيجو، وكان من المنتظر غيابه لمدة شهر، إلا أنه يتعافى بصورة سريعة.

وفي حال لم يتعرض هازارد لأي انتكاسة، فمن المتوقع أن يلحق بمباراة فياريال. إذا لم يتأخر تعافي هازارد كما هو متوقع، سيلحق أيضًا بمباراة منتخب بلاده بلجيكا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020. وسيكون ريال مدريد سعيدًا للغاية بانضمام هازارد لمنتخب بلجيكا، في حال لن يؤثر ذلك على لياقته البدنية،

وفي حال لم يتعرض هازارد لأي انتكاسة، فمن المتوقع أن يلحق بمباراة فياريال.



إذا لم يتأخر تعافي هازارد كما هو متوقع، سيلحق أيضًا بمباراة منتخب بلاده بلجيكا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى يورو 2020.



وسيكون ريال مدريد سعيدًا للغاية بانضمام هازارد لمنتخب بلجيكا، في حال لن يؤثر ذلك على لياقته البدنية، حيث ستساهم تلك المباراة في حصوله على المزيد من الدقائق من اللعب في طريقه للتعافي بصورة كاملة.



يذكر أن العديد من لاعبي ريال مدريد قد تعرضوا للإصابة في الفترة الإعدادية للموسم مثل هازارد ورودريجو جويز وفيرلاند ميندي وماكو أسينسيو.



وتمكن ريال مدريد من حسم مباراته الأولى في الموسم، بالتغلب على سيلتا فيجو بثلاثية خارج ميدانه.