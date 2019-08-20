إلتون جون يدافع عن الأمير هاري وزوجته

تحرير:أميرة شرف ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

إلتون جون

دافع المغني البريطاني الشهير إلتون جون عن الأمير هاري وزوجته ميجان وقال إنهما زوجان متواضعان يعملان بجد ويتعرضان لهجوم ظالم من وسائل الإعلام. وتطرق جون لصداقته مع الأميرة الراحلة ديانا والدة الأمير هاري في عدة تغريدات على "تويتر"، وناشد وسائل الإعلام التوقف عن حملة "الاغتيال المعنوي المستمرة" يوميا تقريبا لتشويه صورتهما. وكان جون يرد على انتقادات في بريطانيا تتعلق بعطلات الزوجين دوق ودوقة ساسكس وابنهما أرتشي البالغ من العمر ثلاثة أشهر في إسبانيا وجنوب وفرنسا حيث أقاموا في منزل جون في نيس.

وانتقدت صحيفة صن البريطانية هاري حفيد ملكة بريطانيا وميجان الممثلة السابقة واتهمتهما بالنفاق في ادعائهما الاهتمام بالبيئة لاستخدامهما طائرة خاصة رغم تعبيرهما صراحة عن قلقهما بشأن حماية البيئة. وقال جون على "تويتر" إنه وفر للزوجين رحلة على طائرة خاصة لمنزله لاعتبارات أمنية لكنه قال إن مساهمة دُفعت لمؤسسة