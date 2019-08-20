مسلح يحتجز رهائن أعلى جسر في البرازيل

تحرير:التحرير ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

مسلح

أقدم مسلح على احتجاز 18 رهينة على جسر في البرازيل، دون الإشارة إلى وقوع إصابات، حسبما كشفت تقارير صحفية برازايلية، اليوم الثلاثاء، إذ قال راديو "باند نيوز"، إن "مسلحا يعتقد أنه ضابط شرطة عسكري يأخذ رهائن على جسر في البرازيل".. والحادث الذي تشهده أكبر دولة في كل من أمريكا الجنوبية واللاتينية، ليس وليد اللحظة، فقد سبقه عدة حوادث آخرها هجوم مسلح، استهدف المصلين المسيحيين أثناء القداس في كنيسة ميتروبوليتان بمدينة كامبيناس بالبرازيل، على بعد 100 كيلومتر إلى الشمال من ساو باولو، وقتل 5 أشخاص، ثم انتحر المهاجم قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.

وخلال الأعوام الماضية شهدت كنائس ومساجد حول العالم العديد من الأحداث الإرهابية التي لم تراعي حرمة الصلاة، وأراقت دماء الأبرياء العزّل. وفي يناير الماضي، طالب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الجهات التنفيذية والقضائية والتشريعية في البلاد، بتمرير تشريع على وجه السرعة بغرض حماية المسئولين الأمنيين من