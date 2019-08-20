سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

مسلح يحتجز رهائن أعلى جسر في البرازيل

تحرير:التحرير ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
مسلح
مسلح
أقدم مسلح على احتجاز 18 رهينة على جسر في البرازيل، دون الإشارة إلى وقوع إصابات، حسبما كشفت تقارير صحفية برازايلية، اليوم الثلاثاء، إذ قال راديو "باند نيوز"، إن "مسلحا يعتقد أنه ضابط شرطة عسكري يأخذ رهائن على جسر في البرازيل".. والحادث الذي تشهده أكبر دولة في كل من أمريكا الجنوبية واللاتينية، ليس وليد اللحظة، فقد سبقه عدة حوادث آخرها هجوم مسلح، استهدف المصلين المسيحيين أثناء القداس في كنيسة ميتروبوليتان بمدينة كامبيناس بالبرازيل، على بعد 100 كيلومتر إلى الشمال من ساو باولو، وقتل 5 أشخاص، ثم انتحر المهاجم قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.
وخلال الأعوام الماضية شهدت كنائس ومساجد حول العالم العديد من الأحداث الإرهابية التي لم تراعي حرمة الصلاة، وأراقت دماء الأبرياء العزّل. وفي يناير الماضي، طالب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الجهات التنفيذية والقضائية والتشريعية في البلاد، بتمرير تشريع على وجه السرعة بغرض حماية المسئولين الأمنيين من
اقرأ المزيد
ميناء-الحديدة

اليونان تعلق على رسو الناقلة «جريس 1» في موانئها

علَق وزير التجارة البحرية اليوناني يوانيس بلاكيوتاكيس، اليوم الثلاثاء، على التصريحات المتداولة بشأن مطالبة ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" التي غادرت قبل يومين جبل طارق، الرسو في أي ميناء يوناني، إذ قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية: "لم يتم تقديم أي طلب رسمي بشأن وصول ناقلة النفط الإيرانية إلى أحد الموانئ اليونانية"، مضيفا: "نتابع مسارها ونحن على تنسيق مع وزارة الخارجية اليونانية"، دون توضيح ما إذا كان هناك اتصالات رسمية، وفق ما نقلت "فرانس برس".
الملاحة الحرين

حلف حماية الملاحة بالخليج صداع في رأس نظام الملالي

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة السعي لتشكيل تحالف لحماية الملاحة في مياه الخليج بعد التهديدات التى قامت بها إيران، وتبلورت خطة جديدة على الأجندة الأمريكية، ستوفر بموجبها سفن قيادة للتحالف العسكري من أجل حماية المياه الاستراتيجية في الخليج، خاصة قبالة سواحل إيران واليمن، وضمان حرية وحماية الملاحة البحرية. وبدأت الأزمة في مياه الخليج منذ مايو والمستمرة حتى الآن، عقب وقوع سلسلة من الهجمات وأعمال تخريب بسفن تجارية بالقرب من مضيق هرمز، حيث يمر ثلث النفط المنقول بحريا في العالم، ومنذ البداية وجهت واشنطن أصابع الاتهام إلى إيران.
ناقلة-نفط (1)

الحرس الثوري الإيراني يهدد أمريكا بسبب «جريس 1»

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده سترد بحزم على أي تحرك أمريكي ضد ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا"، وقال إسماعيل كوثري القائد في الحرس الثوري، إن "إيران سترد بحزم على أي تحرك أمريكي ضد ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا" (جريس 1). وأضاف كوثري أن أمريكا تدرك أن تعرضها لناقلة النفط سيعود عليها بالضرر، مشيرا إلى أن "أدريان دريا" تطوي مسيرها في البحر الأبيض المتوسط وستقوم بتنفيذ المهمة الموكلة إليها. وأعلنت إيران، في وقت سابق، استعدادها لإرسال قوات عسكرية لمرافقة ناقلة النفط "جريس 1" المفرج عنها من سلطات جبل طارق.
صاروخ-ايراني

أول رد روسي على تجربة واشنطن الصاروخية

اعتبرت روسيا، اليوم الثلاثاء، أن خطوة الولايات المتحدة بإجراء اختبارات على صاروخ جوال متوسط المدى، تؤدي إلى تصعيد التوترات العسكرية. ويأتي التصعيد الأمريكي بعد نحو 3 أسابيع من إعلان الولايات المتحدة انسحابها من معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى الموقّعة مع موسكو بزعم عدم التزام الأخيرة بالمعاهدة الأمر الذي نفاه الكرملين، وصرح سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، بأن "الأمر يدعو للأسف.. من الواضح أن الولايات المتحدة سلكت مسار تصعيد التوترات العسكرية"، بحسب وكالة "تاس".
اقرأ المزيد من الأخبار
القنصلية-السعودية في-تركيا (1)

اعتداء مسلح على سعوديين بتركيا.. والسفارة تحذر

حذرت السفارة السعودية في تركيا، اليوم الأحد، مواطني المملكة المتواجدين في إسطنبول، بعد الاعتداء على أحد السعوديين المتواجدين في منطقة "شيلشي". وقالت السفارة السعودية، في بيان لها نشر عبر حسابها بموقع تويتر، "نظرا لتعرض مواطنين أثناء تواجدهما بأحد الكافيهات في منطقة "شيلسي" بإسطنبول لاعتداء مسلح من مجهولين نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما". وأضافت السفارة السعودية، "لذا السفارة من المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة إسطنبول أخذ الحيطة والحذر"، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
المصري المشتبه في انتمائه للقاعدة

«إف بي آي» يلاحق مصريا يشتبه بانتمائه للقاعدة

يسعى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف.بي.آي"، لاستجواب مصري زعم أنه ينتمي لتنظيم القاعدة ويعتقد أنه يعيش في البرازيل التي تعهدت بالتعاون مع الولايات المتحدة بكل السبل الممكنة. وأضاف مكتب التحقيقات، الاتحادي محمد أحمد السيد أحمد إبراهيم إلى قائمة أخطر المطلوبين لديه يوم الإثنين، وقال إنه يسعى "لاستجوابه فيما يتعلق بدوره المزعوم كأحد أعضاء القاعدة ومشاركته المزعومة في التخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة ومصالحها". وقال المكتب حسب "سكاي نيوز عربية"، إن المطلوب كان "يقدم دعما ماديا" منذ عام 2013 تقريبا للقاعدة.
ضرب-نار-مسدس-رصاص

مسلح يقتل 6 أشخاص من أسرة واحدة وينتحر في كرواتيا

لقي صباح اليوم الجمعة، 6 أشخاص من أسرة واحدة حتفهم رميا بالرصاص في منزل لإحدى الأسر بالعاصمة زغرب على يد أحد المسلحين قبل أن يقوم بالانتحار عندما حاولت الشرطة إلقاء القبض عليه أمس بعد تلقي الشرطة الكرواتية بلاغات طارئة بإطلاق نار. وذكرت السلطات الكرواتية أن ضحايا الحادث ثلاث نساء ورجلان وطفل في العاشرة من عمره، بينما نجا رضيع يبلغ من العمر سبعة أشهر، حيث لم يصب بأي جروح في المنزل، وما زال على قيد الحياة، حسبما نقلت محطة "إتش آر تي" الرسمية عن المتحدث باسم الشرطة ماركو راسيتش.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org