السيسي يستقبل أبطال منتخب اليد للناشئين

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م

أبطال منتخب اليد في مطار القاهرة الدولي

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أبطال منتخب اليد للناشئين، وذلك في مقر إقامته بقصر القبة في مصر الجديدة، بعد تحقيقهم إنجازا عالميا قبل يومين، إذ فازوا ببطولة كأس العالم لكرة اليد للنائشئين 19 عاما، التي أقيمت في دولة مقدونيا خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس الجاري، ليصبحوا بذلك أول منتخب غير أوروبي يفوز بالبطولة، كما حصد لاعبينا أحمد هشام "دودو" لقب أحسن لاعب في البطولة، وعبد الرحمن حميد لقب أحسن حارس، وحسن وليد لقب الهداف بـ51 هدفا.

واحتشد الآلاف من الجماهير المصرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولى، لاستقبال أبطال العالم، منتخب مصر لناشئين كرة اليد، وحرصت الجماهير على التواجد في المطار قبل موعد وصول بعثة المنتخب، تقديرا للإنجاز الكبير الذي تحقق، ولدى وصول اللاعبين تعالت هتافات الجماهير: «أبطال مصر