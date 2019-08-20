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السيسي يستقبل أبطال منتخب اليد للناشئين

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤١ م
أبطال منتخب اليد في مطار القاهرة الدولي
أبطال منتخب اليد في مطار القاهرة الدولي
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أبطال منتخب اليد للناشئين، وذلك في مقر إقامته بقصر القبة في مصر الجديدة، بعد تحقيقهم إنجازا عالميا قبل يومين، إذ فازوا ببطولة كأس العالم لكرة اليد للنائشئين 19 عاما، التي أقيمت في دولة مقدونيا خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس الجاري، ليصبحوا بذلك أول منتخب غير أوروبي يفوز بالبطولة، كما حصد لاعبينا أحمد هشام "دودو" لقب أحسن لاعب في البطولة، وعبد الرحمن حميد لقب أحسن حارس، وحسن وليد لقب الهداف بـ51 هدفا.
واحتشد الآلاف من الجماهير المصرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولى، لاستقبال أبطال العالم، منتخب مصر لناشئين كرة اليد، وحرصت الجماهير على التواجد في المطار قبل موعد وصول بعثة المنتخب، تقديرا للإنجاز الكبير الذي تحقق، ولدى وصول اللاعبين تعالت هتافات الجماهير: «أبطال مصر
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محمد-سعفان

100 وظيفة في السعودية بـ10 آلاف جنيه.. تعرف عليها

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن استمرارها في قبول طلبات 100 وظيفة للعمل على مهنة جزار دواجن لشركة المراعي بالمملكة العربية السعودية، حتى بعد غد الخميس، موضحة أن المرتب الأساسي للمهنة 10 آلاف و600 جنيه بدولة العمل، بالإضافة إلى توفير المسكن لأعزب، وتأمين صحي، وعقد العمل وإجازة سنوية بتذكرة طيران ذهاب وعودة، ومصاريف وأتعاب التوظيف والتأشيرة وتذكرة السفر على حساب الشركة الطالبة، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

أول تحرك برلماني حول تحصيل رسوم ضمن «قوائم الانتظار»

طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة للتحقيق في شكاوى المواطنين الخاصة بالقرار الذي أصدرته وزارة الصحة بتحصيل رسوم من قيمة العمليات الجراحية من المواطنين، ضمن منظومة القضاء على قوائم الانتظار، مؤكدة، في طلب احاطة تقدمت به إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزيرة الصحة هالة زايد، بشأن تحصيل رسوم من قيمة العمليات الجراحية من المواطنين ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمخالفة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار مجانية.
محكمة-ارشفية

القضاء ينتصر لـ«عمالة التعليم» بالشرقية ويعيّن 2500

قضت محكمة القضاء الإداري بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد درويش، وعضوية المستشارين خالد أبوالعلا، وأحمد الديداموني، ومحمد توفيق أباظة، وأحمد عادل عبدالمجيد، وعاطف قنديل، اليوم الثلاثاء، بأحقية ألفين وخمسمائة من العمالة المؤقتة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، في التعيين، وإلغاء قرار الجهة الإدارية «السلبي» بشأن الامتناع عن تعيين المدعي على درجة دائمة ببند الأجور الثابتة بالباب الأول «أجور» بموازنة المديرية، وذلك على النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
.الحجاج (3)

غدا.. مصر للطيران تسير 26 رحلة لعودة 5700 حاج

تستمر مصر للطيران في تسيير رحلاتها لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، إذ تسير الشركة، غدا الأربعاء، 26 رحلة جوية من جدة والمدينة المنورة إلى القاهرة، لنقل 5 آلاف و700 حاج، وذلك بواقع 11 رحلة من جدة لنقل 2200 حاج من بينهم رحلة خاصة لحجاج دولة مالي، و15 رحلة من المدينة المنورة لنقل 3 آلاف و500 من حجاج قرعة الدقهلية وشئون ضباط بورسعيد والسويس والمنوفية، وتضامن القاهرة والقليوبية والجيزة والإسكندرية، والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وشركات سياحة بخلاف رحلات العمل.
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عبد الفتاح السيسى (4)

جسدوا نموذجا لقوة العزيمة.. السيسي يهنئ شباب اليد

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمستوى الذي قدمه المنتخب الوطني لكرة اليد في بطولة العالم للشباب تحت 21 سنة المقامة حاليا في إسبانيا، وحصوله اليوم الأحد، على المركز الثالث والميدالية البرونزية، مقدما التهنئة للاعبين والجهاز الفني على هذا الإنجاز، وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي أشاد بالأداء الرفيع لكافة أعضاء المنتخب بقيادة جهاز فني وطني، وليجسدوا نموذجاً لقوة عزيمة هذا الجيل من شباب الوطن وقدرته على تحقيق الإنجازات.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

الحكومة تعقد أول اجتماع في مدينة العلمين الجديدة

‏بدأ مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، للمرة الأولى، في المقر الجديد للحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك لبحث العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويناقش المجلس عددا من الموضوعات ومشروعات القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة علي كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات المختلفة بعدد من المحافظات، ومدينة العلمين الجديدة.
مصر-للطيران (1)

«مصر للطيران»: قرار «بريتش إيرويز» بلا أي سبب منطقي

أبدى شريف عزت بدروس نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، تعجبه من القرار المفاجئ لشركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيرويز"، بتعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام، مؤكدا أنه "لم يكن متوقعا بالمرة وبلا أي سبب منطقي"، مشددا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية رويترز، اليوم الثلاثاء، على أن مطار القاهرة آمن، وأن شركة مصر للطيران تواصل العمل في "بيئة آمنة للغاية".. وكان السفير البريطاني قدم اعتذارًا لوزير الطيران، لكن الاعتذار لم يكن عن القرار، بل عن عدم إبلاغ السلطات المصرية به، ما يؤكد علم الإدارة البريطانية وموافقتها عليه.
عبد-الفتاح-السيسي-يشهد-صباح-اليوم-بالكلية-الحربية-حفل-تخرج (14)

صحف الكويت تبرز تأكيد السيسي نجاح مصر في دحر الإرهاب

أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نجاح مصر في دحر الإرهاب، وتحيته إلى الشعب المصري لتحمله الصعاب، وذلك خلال كلمته، أمس الإثنين، في احتفالية تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، والتي تتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة. وقالت صحيفة (الأنباء)، تحت عنوان (السيسي: لن ننحني للإرهاب والمصريون بطل معركة الاقتصاد) إن الرئيس وجه الشكر للشعب المصري، لتحمله الصعاب في مواجهة خطر الإرهاب وتحدي الاقتصاد، إذ أنه البطل الحقيقي في نجاح مسيرة التنمية والبناء.
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