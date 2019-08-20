أول تحرك برلماني حول تحصيل رسوم ضمن «قوائم الانتظار»

تحرير:أحمد جاد ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

هالة زايد وزيرة الصحة

طالبت الدكتورة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بتشكيل لجنة للتحقيق في شكاوى المواطنين الخاصة بالقرار الذي أصدرته وزارة الصحة بتحصيل رسوم من قيمة العمليات الجراحية من المواطنين، ضمن منظومة القضاء على قوائم الانتظار، مؤكدة، في طلب احاطة تقدمت به إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزيرة الصحة هالة زايد، بشأن تحصيل رسوم من قيمة العمليات الجراحية من المواطنين ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمخالفة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار مجانية.

وقالت عبد الحليم، في طلبها، اليوم الثلاثاء، إن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بدأت منذ 7 أشهر، وبُذل فيها مجهود ضخم لتنفيذ المبادرة في القضاء على قوائم الانتظار التي كانت تعد مشكلة كبيرة تواجه المرضى، وأنهت قوائم الانتظار وكانت رحيمة بالمرضى معدومي الدخل.وشددت على أن تحصيل رسوم في هذا الأمر، مخالف