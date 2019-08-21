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10 أخطاء نفعلها أثناء الاستحمام تسبب مشاكل صحية

بعد يوم طويل متعب، يمنحنا الاستحمام الاسترخاء العقلي والجسمي، لكن وفقًا للخبراء، يمكن أن يؤدي الوقوف في الحمام لأكثر من 10 دقائق إلى مشكلات صحية خطيرة
تحرير:مي فؤاد ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
الاستحمام
الاستحمام
نعيش هذه الأيام في موجة حارة شديدة، ونظرًا لارتفاع درجة الحرارة، أصبح الاستحمام روتينا أساسيا يوميا، خاصةً لأن الاستحمام يجعلنا أكثر صحة بدنيًّا وعقليًّا. لكن هل تعلم أن هناك بعض الأخطاء التي نمارسها عند الاستحمام؟ تؤدي هذه الأخطاء إلى العديد من المشاكل الصحية الخطيرة، حسب العديد من الأبحاث. كشفت العديد من الدراسات -حسب صحيفة بولد سكاي الأمريكية- أن الإفراط في الاستحمام يتسبب في إزالة بكتيريا الميكروبويم، وعدم وجود هذه البكتيريا يعرض الجسم لمشاكل القلب والهضم.
هناك العديد من الأخطاء التي نفعلها أثناء الاستحمام وربما نستهين بها أو لا نعرفها أو ندركها، مثل: الاستحمام لفترة طويلة بعد يوم طويل متعب، يمنحنا الاستحمام الاسترخاء العقلي والجسمي، لكن وفقًا للخبراء العالميين، يمكن أن يؤدي الوقوف في الحمام لأكثر من 10 دقائق إلى مشكلات صحية خطيرة. الماء الساخن يزيل
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