10 أخطاء نفعلها أثناء الاستحمام تسبب مشاكل صحية

بعد يوم طويل متعب، يمنحنا الاستحمام الاسترخاء العقلي والجسمي، لكن وفقًا للخبراء، يمكن أن يؤدي الوقوف في الحمام لأكثر من 10 دقائق إلى مشكلات صحية خطيرة
نعيش هذه الأيام في موجة حارة شديدة، ونظرًا لارتفاع درجة الحرارة، أصبح الاستحمام
روتينا أساسيا يوميا، خاصةً لأن الاستحمام يجعلنا أكثر صحة بدنيًّا وعقليًّا.
لكن هل تعلم أن هناك بعض الأخطاء التي نمارسها عند الاستحمام؟ تؤدي هذه الأخطاء إلى العديد من المشاكل الصحية الخطيرة، حسب العديد من الأبحاث.
كشفت العديد من الدراسات -حسب صحيفة بولد سكاي الأمريكية- أن الإفراط في الاستحمام يتسبب في إزالة بكتيريا الميكروبويم، وعدم وجود هذه البكتيريا يعرض الجسم لمشاكل القلب والهضم.
هناك العديد من الأخطاء التي نفعلها أثناء الاستحمام وربما نستهين بها أو لا نعرفها أو ندركها، مثل:
الاستحمام لفترة طويلة
بعد يوم طويل متعب، يمنحنا الاستحمام الاسترخاء العقلي والجسمي، لكن وفقًا للخبراء العالميين، يمكن أن يؤدي الوقوف في الحمام لأكثر من 10 دقائق إلى مشكلات صحية خطيرة.
الماء الساخن
يزيل
هناك العديد من الأخطاء التي نفعلها أثناء الاستحمام وربما نستهين بها أو لا نعرفها أو ندركها، مثل:
الاستحمام لفترة طويلة
بعد يوم طويل متعب، يمنحنا الاستحمام الاسترخاء العقلي والجسمي، لكن وفقًا للخبراء العالميين، يمكن أن يؤدي الوقوف في الحمام لأكثر من 10 دقائق إلى مشكلات صحية خطيرة.
الماء الساخن
يزيل الماء الساخن الزيوت الأساسية الطبيعية من الجسم ما يمكن أن يتسبب في جفاف الجسم، وفتح مسام الجلد والتي قد تؤدي إلى مزيد من المشاكل.
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الاستحمام في الماء الساخن جدًا يمكن أن يسبب الحكة والتهابات الجلد واحمراره.
استخدام الكثير من الصابون
نميل إلى استخدام أكثر من الكمية المطلوبة من الصابون، تذكر أن الصابون مصنوع من مواد كيميائية، وعند استخدامه بانتظام بكميات كبيرة، فإنه يمكن أن يغير توازن الأس الهيدروجيني، ما يؤدي إلى إضعاف قدرة أجسامنا الطبيعية على محاربة البكتيريا والعوامل الخارجية الأخرى.
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استخدام نفس الليفة كل مرة
يستخدم الكثير منا، نفس الليفة كل مرة يستحم فيها، لكن تغيير الليفة بشكل منتظم سيمنع تشكيل الفطريات والبكتيريا التي تسبب مشاكل صحية خطيرة.
غسل الشعر يوميًّا
لا يجعل غسيل الشعر يوميًّا الشعر أكثر نظافة، أثبتت الدراسات أن غسيل الشعر يوميًّا يتسبب في جعل الشعر أكثر دهنية.
التجفيف بقوة
يميل أغلب الأشخاص إلى التجفيف بمنشفة خشنة، مباشرة بعد الاستحمام، ما يجعل البشرة أكثر جفافًا؛ لأن المنشفة جافة أيضًا.
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التقشير يوميًا
يساعد التقشير على تحسين الدورة الدموية؛ ما يجعل البشرة أكثر سلاسة وإشراقا، لكن التقشير يوميًّا يجعل البشرة أكثر دهنية، ما يزيد من البكتيريا.
الترطيب بعد الاستحمام
معظمنا يستخدم مرطبًا عندما الذهاب إلى الفراش يوميًّا، ومع ذلك، ليس هذا هو الوقت المناسب لاستخدامه، يساعد ترطيب البشرة مباشرة بعد الاستحمام في الحفاظ على البشرة لفترة طويلة.
شطف الجسم بشكل صحيح
أثناء الاستحمام، من المهم شطف الصابون والشامبو جيدًا، لتجنب تهيجات الجلد وانسداد المسام وحب الشباب والتصبغات التي ربما يتسبب بها الصابون المبتقي على الجسم.
فرك فروة الرأس بقوة
يمكن لاستخدام الأظافر بقوة في تنظيف فروة الرأس، التسبب في مزيد من القشر فيها، كما أن تنظيف فروة الرأس بقسوة يمكن أن يؤدي إلى تلف الشعر.
جدير بالذكر، أن الاستحمام المفرط والزائد على الحد يؤدي إلى الإصابة بجفاف البشرة والشعر، وفي بعض الأحيان يؤدي الاستحمام إلى نقل البكتيريا الضارة الملتصقة ببعض الأعضاء إلى باقي الجسم، على الرغم من فوائد الاستحمام التي تتمثل في الشعور بالإنعاش، تحسين الدورة الدموية، إزالة الخلايا الميتة وتطهير الجلد، التخلص من البكتيريا الضارة.
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