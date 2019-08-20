«خيال مآتة» أقل من مليون جنيه لأول مرة منذ طرحه

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

خيال مآتة

مازال فيلم "خيال مآتة" للنجم أحمد حلمي، يواصل تراجعه في حصد الإيرادات، إذ بلغ إيراده أمس الإثنين نحو 902 ألف و619 جنيها، ليقل إيراداه عن المليون جنيه لأول مرة محتلا المركز الثالث في قائمة أفلام عيد الأضحى، بعد فيلمي "ولاد رزق 2" للنجوم "أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، كريم قاسم، خالد الصاوي، محمد ممدوح، باسم سمرة"، إذ حقق العمل إيرادات تقدر بنحو 2.5 مليون جنيه، و"الفيل الأزرق 2" للنجوم "كريم عبد العزيز ونيللي كريم وهند صبري"، إذ حقق العمل نحو 1.3 مليون جنيه.

وحقق "خيال مآتة" في أول يوم عرض له، 6.5 مليون جنيه، وحقق نحو 6 ملايين جنيه في ثاني أيام عرضه، ثم قلّت إيراداته تدريجيا. وواجه "خيال مآتة" عدة أزمات، بدأت بتأخر عرض الفيلم حتى مساء ثاني أيام عيد الأضحى، رغم تأكيد صناع العمل جاهزيته للعرض. كما تعرض لعملية قرصنة وتم تسريب الفيلم بجودة عالية من إحدى قاعات