مدرب إسبانيا الجديد يكشف عن سياساته مع الماتادور

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م

منتخب إسبانيا

أكد روبرتو مورينو، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، قدرته على إقناع الجماهير بأحقيته في تدريب "لاروخا"، عقب رحيل لويس إنريكي لأسباب شخصية، كما أقر مورينو، الذي تولى المهمة رسميا في 19 يونيو الماضي، بأن شكوك الجماهير أمر طبيعي. وقال في تصريحات لإذاعة (كادينا كوبي) الإسبانية: "أتفهم أسئلة الناس حول من هو روبرتو مورينو، لكني سأبذل قصارى جهدي لإثبات أحقيتي بهذا المنصب.. لن أحاول، لكني متأكد أنني سأحقق هذا الأمر". وأضاف روبرتو مورينو أن الماتادور سيلعب تحت إمرته بشراسة وبطريقة هجومية واستعادة الكرة سريعا، لكن مع الوضع في الاعتبار قدرات الخصم.

كما أوضح صاحب الـ41 عاما أنه لن يحاول إقناع مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، بالعودة في قرار اعتزاله اللعب الدولي، مؤكدا أن الأخير إذا أراد العودة "فعليه اتخاذ الخطوة الأولى". وأضاف المدرب الكتالوني: "اللاعبون يجب أن يدركوا أنهم إذا لم يظهروا بمستويات قوية مع أنديتهم، فلن ينضموا للمنتخب، لن تكون هناك مراكز

كما أوضح صاحب الـ41 عاما أنه لن يحاول إقناع مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، بالعودة في قرار اعتزاله اللعب الدولي، مؤكدا أن الأخير إذا أراد العودة "فعليه اتخاذ الخطوة الأولى".



وأضاف المدرب الكتالوني: "اللاعبون يجب أن يدركوا أنهم إذا لم يظهروا بمستويات قوية مع أنديتهم، فلن ينضموا للمنتخب، لن تكون هناك مراكز مسجلة باسم أي لاعب.. الأفضل هو أن نشجع اللاعبين على إخراج أفضل ما لديهم".



وتطرق مورينو للحديث عن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي تربطه التقارير بالعودة لناديه السابق برشلونة، حيث ذكَر بأنه على مدار السنوات الثلاث التي لعبها بقميص البلوجرانا كان لاعبا مذهلا، لكنه لا يملك أي سلطات لتوجيه فالفيردي أو زيدان حول مدى إفادة اللاعب للفريقين.



