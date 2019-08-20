رياضة

مدرب إسبانيا الجديد يكشف عن سياساته مع الماتادور

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م
منتخب إسبانيا
منتخب إسبانيا
أكد روبرتو مورينو، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، قدرته على إقناع الجماهير بأحقيته في تدريب "لاروخا"، عقب رحيل لويس إنريكي لأسباب شخصية، كما أقر مورينو، الذي تولى المهمة رسميا في 19 يونيو الماضي، بأن شكوك الجماهير أمر طبيعي. وقال في تصريحات لإذاعة (كادينا كوبي) الإسبانية: "أتفهم أسئلة الناس حول من هو روبرتو مورينو، لكني سأبذل قصارى جهدي لإثبات أحقيتي بهذا المنصب.. لن أحاول، لكني متأكد أنني سأحقق هذا الأمر". وأضاف روبرتو مورينو أن الماتادور سيلعب تحت إمرته بشراسة وبطريقة هجومية واستعادة الكرة سريعا، لكن مع الوضع في الاعتبار قدرات الخصم.
كما أوضح صاحب الـ41 عاما أنه لن يحاول إقناع مدافع برشلونة، جيرارد بيكيه، بالعودة في قرار اعتزاله اللعب الدولي، مؤكدا أن الأخير إذا أراد العودة "فعليه اتخاذ الخطوة الأولى". وأضاف المدرب الكتالوني: "اللاعبون يجب أن يدركوا أنهم إذا لم يظهروا بمستويات قوية مع أنديتهم، فلن ينضموا للمنتخب، لن تكون هناك مراكز
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مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى: هاجمت نتنياهو.. وقمت بالتمويه لفضح الخونة

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن عقد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني الجديد للفريق، لمدة موسم، مضيفًا خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في القلعة البيضاء: "عقد ميتشو لمدة موسم كامل. لم يتم وضع تاريخ لانتهاء العقد بسبب عدم انتظام مسابقة الدوري، قيمة العقد مليون و200 ألف دولار والشرط الجزائي لمدة شهرين، والمدرب الصربي حصل على مقدم العقد أمس بعد التوقيع، وميتشو مدرب رائع للزمالك.. لم يتول تدريب نادٍ وإلا ونجح في التتويج ببطولتين أو 3 بطولات، استقرينا عليه بعد أن أغلقنا ملف دياز وفيريرا".
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رئيس الزمالك: لماذا لم يتحدث أحد عن رحيل لاسارتي؟

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن اللجنة الفنية بالنادي، قيمت الصربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، قبل قدومه، وأن بعض المحسوبين على الزمالك قالوا في الإعلام إن المدرب لا يملك شخصية، وإنني لا أملك قرار، وأوضح مرتضى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالنادي اليوم لتقديم المدرب الجديد ميتشو: «الكل ذبح في الزمالك بسبب رحيل جروس.. الأهلي غير 6 مدربين ولم أرى أحد ينبح حتى على الأهلي بعد رحيل لاسارتي».
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يبدو أن النجم البلجيكي إيدين هازارد سيعود إلى الملاعب بصورة مبكرة عن المتوقع، حيث يتعافى بصورة جيدة للغاية من الإصابة التي يعاني منها في الفخذ، والتي كان من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 3 إلى 4 أسابيع، ويجري الجهاز الطبي للريال المزيد من الفحوصات الطبية على اللاعب، على أمل أن يخوض مباراته الأولى في الدوري الإسباني أمام فياريال في الجولة الثالثة يوم 1 سبتمبر المقبل، وعانى هازارد من الإصابة في التدريبات الخاصة بالمباراة الأولى في الموسم أمام سيلتا فيجو، وكان من المنتظر غيابه لمدة شهر، إلا أنه يتعافى بصورة سريعة.
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فرنسا تهزم كرواتيا وتتوج بطلًا لمونديال اليد للشباب

توج المنتخب الفرنسي للشباب، ببطولة العالم لكرة اليد، بعد الفوز على نظيره الكرواتي، بنتيجة 28-23، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، في إسبانيا، حيث انتهى الشوط الأول بتقدم الديوك بنتيجة 15-10، وشهد الشوط الثاني منافسة قوية بين الفريقين، لدرجة أن كلاهما أحرز 13 هدفًا في مرمى الآخر، لتنتهي المباراة بفوز فرنسا بنتيجة 28-23، ويتوج المنتخب الفرنسي باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد تحقيق اللقب الأول في نسخة 2015، بالتغلب على الدنمارك بنتيجة 26-24.
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